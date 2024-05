In questa guida vi spiegheremo come ottenere il tanto agognato costume senza censure in Stellar Blade nonostante sia stato tecnicamente rimosso

Stellar Blade è un buon titolo che negli ultimi tempi ha fatto molto parlare di se. In particolare recentemente si è discusso molto di come alcuni dei contenuti del gioco siano stati “censurati” da Sony nonostante Shift Up avesse promesso che una cosa di questo tipo non sarebbe accaduta.

Tra le varie modifiche ai modelli e alle ambientazioni, quelle che i fan hanno certamente gradito meno sono legate ai costumi. Nel corso del gioco infatti è possibile sbloccare un gran numero di abiti succinti per la vostra protagonista e alcuni di loro sono stati un po’ modificati rispetto a come si mostravano nei primi trailer e gameplay. A quanto pare però esiste un processo molto particolare che permette di sbloccare un costume di Stellar Blade senza censure e in questo articolo vi spiegheremo tutti i passaggi necessari per averlo.

Un grosso limite | Stellar Blade: costume senza censure, ecco come averlo

Per sbloccare il costume senza censure è necessario un procedimento poco ortodosso e purtroppo non tutti i giocatori saranno in grado di farlo. Questo processo richiede che gli utenti eseguano un downgrade alla versione 1.000 di Stellar Blade e questo non è sempre possibile. Al momento infatti non è possibile scaricare dal PlayStation Store le versioni originali non aggiornate dei giochi e questo impedisce a tutti gli effetti ai giocatori con una PS5 senza lettore per i dischi di ottenere il costume senza censure.

Se però avete una PlayStation 5 standard, allora non dovreste avere troppe difficoltà nel processo di downgrade. Per tornare alla 1.000 infatti vi basterà disinstallare il gioco e reinstallarlo dal disco senza scaricare nessun aggiornamento.

Giri intricati | Stellar Blade: costume senza censure, ecco come averlo

Adesso è arrivato finalmente il momento di spiegarvi come fare a sbloccare questo tanto agognato costume senza censure. Il procedimento non è troppo complesso, ma di sicuro non è qualcosa che si vede tutti i giorni. Qui di seguito potrete trovare tutti i passaggi necessari ad ottenere il costume:

Per prima cosa dovete completare una partita a Stellar Blade in versione aggiornata e sbloccare il new game plus.

Successivamente dovrete avviare una partita in new game plus e giocare fino a quando non avrete sbloccato il costume Automatic Bondage.

Fatto ciò dovrete disinstallare il gioco, reinstallarlo alla versione 1.000 tramite il disco e caricare il salvataggio del new game plus (che in questa versione del gioco non è disponibile).

tramite il disco e caricare il salvataggio del new game plus (che in questa versione del gioco non è disponibile). Se avrete seguito tutti i passaggi correttamente, ora il costume sarà disponibile in versione non censurata.

Patch version for comparison. EVE is at the end of her tether. pic.twitter.com/zP0qnvL7Bq — Cladhaire (@Cladhaire_) May 6, 2024

Finalmente liberi

Qui si conclude la nostra guida su come ottenere il costume senza censure di Stella Blade. Questo metodo è stato scoperto da Lance McDonald, un modder molto noto nella community dei souls, e per il momento è confermato il funzionamento con la versione 1.002 del gioco. Se però siete curiosi di provare ad ottenere il costume vi consigliamo di sbrigarvi, dato che non è detto che continui a funzionare anche con i prossimi aggiornamenti in arrivo.

Stellar Blade sarà disponibile dal 26 aprile per PlayStation 5.