Cobra Kai 6: il cast dell’ultima stagione della serie Netflix

La prima parte di Cobra Kai 6 ha visto il ritorno di quasi tutti i personaggi delle stagioni precedenti, ma anche nuove aggiunte nel cast: ecco quali

Dal 18 luglio è su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) la prima parte dell’ultima stagione del sequel della saga di Karate Kid, con protagonisti Ralph Macchio e William Zabka nei rispettivi panni di Daniel LaRusso e Johnny Lawrence. Oltre ai nomi più noti, scopriamo chi farà parte del cast di Cobra Kai 6.

Ralph Macchio nel ruolo di Daniel LaRusso e William Zabka nei panni di Johnny Lawrence, tornati insieme dopo 30 anni dal torneo di karate di All Valley del 1984, sono pronti a fare squadra nella sesta stagione, anche se non mancheranno tensioni tra i due. In attesa di rivedere i sensei e i loro allievi in azione in Cobra Kai 6, ricordiamo insieme il cast completo della serie TV.

Cobra Kai 6: il cast completo della stagione conclusiva su Netflix

Ralph Macchio è Daniel LaRusso, che dopo aver vinto il torneo di karate da adolescente, è diventato nel tempo proprietario di una concessionaria di auto. Nonostante il successo, Daniel è ancora legato al karate e ai suoi insegnamenti, e nella serie apre il Miyagi dojo per cercare di trasmettere i valori di questo sport ai giovani, trovandosi spesso in conflitto con i metodi utilizzati da Johnny Lawrance. William Zabka è invece Johnny Lawrence, che dopo aver perso il torneo di karate contro Daniel nel 1984, la sua vita è molto peggiorata. Johnny cerca di redimersi riaprendo il dojo Cobra Kai e insegnando karate a una nuova generazione di ragazzi. In seguito, apre un nuovo dojo chiamato Eagle Fang. Il suo stile di insegnamento ruvido e diretto spesso lo porta a discutere animatamente con Daniel, un rapporto che nel tempo trova maggior equilibrio, tanto che i due sensei uniscono i loro dojo.

Accanto a loro troviamo Yuji Okumoto, un ex rivale di Daniel, ora alleato con LaRusso e Johnny e sensei del Miyagi-Do; Xolo Maridueña, uno degli allievi di Johnny e il primo membro del nuovo Cobra Kai; Mary Mouser, la figlia di Daniel, karateka brava che viene coinvolta nelle rivalità tra i due dojo; Tanner Buchanan, il figlio di Johnny Lawrence, che ha una relazione complicata con il padre; Jacob Bertrand, il quale da vittima di bullismo, si trasforma in uno dei membri più temuti e aggressivi del Cobra Kai. Ed ancora Peyton List, Martin Kove, Terry Silver, Courtney Henggeler, Vanessa Rubio, Griffin Santopietro, Dallas Dupree Young e Oona O’Brien.

