Recensione TOZO OpenEgo: gli auricolari wireless pensati per chi fa sport!

In questa recensione andremo ad analizzare gli auricolari TOZO OpenEgo, pensati appositamente per gli sportivi

Quante volte è capitato che tu andassi a correre, volendo ascoltare la tua musica preferita, ma i tuoi auricolari con gommini si sfilassero via? TOZO OpenEgo nascono proprio per evitare che questo accada. Il loro design open-ear infatti, ha la particolarità di ancorarsi all’orecchio, permettendo sia che queste non si sfilino. Inoltre, grazie alla loro forma, potrai restare attento a ciò che ti circonda senza rinunciare alla tua colonna sonora.

Insomma, le premesse ci sono. Ora, però, scopriamo queste TOZO OpenEgo nel dettaglio, grazie alla nostra recensione completa.

Unboxing | Recensione TOZO OpenEgo

Aprendo la confezione di TOZO OpenEgo, l’esperienza di unboxing strizza un po’ l’occhio ai prodotti Apple con la dicitura “Designed by TOZO in California”. All’interno, gli auricolari sono custoditi in un’elegante custodia di ricarica bianca e un logo TOZO argentato.

Oltre agli auricolari, la confezione include un cavo USB-A to USB-C per la ricarica e due set di spessori in silicone per aumentare la stabilità degli auricolari. Questo è un dettaglio che ho apprezzato molto, in quanto permette di adattare perfettamente gli auricolari a qualsiasi forma di orecchio.

Estetica | Recensione TOZO OpenEgo

A differenza dei tradizionali auricolari in-ear, di questi auricolari punta tutto sull’estetica e la comodità. La custodia di ricarica, realizzata in un elegante bianco opaco con una fascia cromata, presenta un display LED che mostra lo stato di carica sia degli auricolari che della custodia stessa. Aprendo questi ultimi, gli OpenEgo si illuminano, emettendo un suono, mentre si connettono automaticamente tra loro.

Gli auricolari, in un’elegante colorazione bianca, vantano un design distintivo con una sezione contenente cassa e microfoni collegata tramite un archetto alla parte che li fissa saldamente nell’orecchio. L’interno è rivestito di materiale gommato per garantire comfort, mentre l’esterno presenta una finitura opaca raffinata. La sezione della cassa ospita uno speaker e i pin per la ricarica, con i microfoni e un LED di stato posizionati all’esterno per un facile utilizzo e monitoraggio.

Potrebbe sorprendervi inizialmente la sensazione di “nulla” nell’orecchio, simile a quella di indossare un paio di occhiali da sole. TOZO include però delle istruzioni per trovare la vestibilità perfetta e due paia di spessori in silicone che aumentandone la tenuta (dettaglio particolarmente utile durante l’attività fisica). A differenza degli auricolari in-ear con cui è necessario trovare il gommino giusto per il proprio canale uditivo, ottenere una buona vestibilità è davvero semplice. L’unico inconveniente degli spessori è che con essi indossati gli auricolari non entrano correttamente nella custodia di ricarica, rendendo necessaria la loro rimozione prima di chiuderla.

Qualità audio | Recensione TOZO OpenEgo

Potreste avere dubbi sulla qualità audio di auricolari open-ear come i TOZO OpenEgo, pensando che non possano competere con l’isolamento acustico e l’immersione dei modelli in-ear tradizionali. In parte è vero, ma non è un dramma.

L’esperienza di ascolto è davvero unica: potrete godervi la vostra musica preferita senza la sensazione di avere qualcosa infilato nelle orecchie, un vantaggio notevole durante l’attività fisica. I driver da 16.2mm e la tecnologia acustica ORIGX di TOZO offrono un soundstage ampio e dettagliato, con una sorprendente separazione e definizione degli strumenti. I medi sono caldi e corposi, gli alti nitidi e cristallini, mentre i bassi, pur non essendo potentissimi, risultano comunque soddisfacenti. A volume medio-alto si ottiene un ottimo bilanciamento, anche se a volumi massimi si potrebbe riscontrare una leggera distorsione.

Ovviamente, in ambienti affollati sentirete tutto ciò che accade intorno a voi, ma questo è uno dei motivi per cui gli OpenEgo sono stati progettati così. Inoltre, se siete particolarmente riservati, potrebbe darvi fastidio l’idea che gli altri possano sentire, seppur in modo velato, l’audio proveniente dagli auricolari.

Nonostante la natura open-ear, la qualità delle chiamate è davvero impressionante. I due microfoni integrati riducono efficacemente il rumore ambientale e fanno risaltare la voce in modo chiaro, rendendo gli OpenEgo adatti anche per l’utilizzo in ufficio. Inoltre, la particolare angolazione degli altoparlanti minimizza la dispersione del suono, evitando che le persone vicine possano ascoltare le vostre conversazioni.

La nostra esperienza | Recensione TOZO OpenEgo

Come appassionati di running, eravamo curiosi di testare gli OpenEgo durante le nostre sessioni di corsa. Fin da subito, siamo rimasti piacevolmente colpiti dal loro form factor leggero e confortevole. A differenza degli auricolari in-ear, che spesso causano fastidio dopo un uso prolungato, gli OpenEgo non hanno dato alcun problema, neanche indossandoli insieme agli occhiali da sole.

Abbiamo scelto di non utilizzare gli spessori in silicone inclusi, trovando la vestibilità già ottimale senza di essi. Inoltre, gli questi auricolari si sono dimostrati versatili adattandosi perfettamente sia alle corse all’aperto che agli allenamenti in palestra.

Un aspetto che abbiamo particolarmente apprezzato è l’impermeabilità IP5x, che li rende ideali per le calde giornate estive. Nonostante il sudore, sono rimasti saldi al loro posto e ci hanno permesso di goderci la musica senza pensieri. E a proposito di caldo, sono davvero un upgrade rispetto alle classiche cuffie. Noi eravamo soliti utilizzare queste ultime ma, col calore estivo, era praticamente impossibile.

E con semplici tocchi sull’esterno degli auricolari, è possibile gestire diverse funzioni. Per cambiare brano, un doppio tocco sull’auricolare destro passa al brano successivo, mentre un doppio tocco su quello sinistro torna al brano precedente. Regolare il volume è altrettanto facile: un tocco singolo e prolungato sull’auricolare destro aumenta il volume, mentre su quello sinistro lo diminuisce. Un singolo tocco su uno dei due auricolari mette in pausa o riprende la riproduzione musicale. Per gestire le chiamate, un tocco su qualsiasi auricolare risponde a una chiamata in arrivo, mentre tenere premuto per due secondi rifiuta una chiamata, ma tri permette anche di terminare quella in atto.

Tiriamo le somme

Gli auricolari TOZO OpenEgo, con un prezzo di 69,99€ (e uno sconto del 20% attualmente disponibile), offrono una soluzione pratica per chi fa attività fisica e desidera evitare i problemi comuni degli auricolari tradizionali. Il design open-ear garantisce una tenuta sicura senza rinunciare alla consapevolezza dell’ambiente circostante. La qualità audio è notevole, con medi caldi, alti abbastanza puliti e bassi tutto sommato soddisfacenti. Tuttavia, in ambienti rumorosi, l’isolamento non è perfetto. I microfoni integrati assicurano chiamate chiare, mentre i controlli touch intuitivi facilitano l’uso.

