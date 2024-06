Nintendo Direct: recap di tutti gli annunci di giugno 2024

Ancora una volta, annunci per tutti i gusti: ecco come il Nintendo Direct ha chiuso il mese dell’hype, col recap dell’evento di giugno 2024

Benvenuti, o bentrovati, per un altro riassunto in cui riassumere tutti gli annunci di un Nintendo Direct: come promesso, siamo qui per condensare le molte sorprese giunte in occasione dello showcase di giugno 2024. Quattro mesi fa abbiamo fatto lo stesso con l’evento di febbraio, che contrariamente a molte altre presentazioni della Grande N si è dimostrato essere un pizzico più modesto nella portata rispetto ad altri eventi di inizio anno. Ora, con l’ultimo tweet in merito a Switch 2, il Colosso di Kyoto ha ammesso tra le righe di aver in parte giocato a carte coperte. A questo punto è lecito chiedersi: quanti reveal avrebbero messo a repentaglio le vendite dei primi sei mesi? E soprattutto, il PEGI 16 non sarà una limitazione? No, però… scopriamolo insieme.

Mario & Luigi: Fraternauti alla Carica | Nintendo Direct: tutti gli annunci di giugno 2024

Il primo degli annunci è quello che ha sorpreso quasi tutti: a fare da apripista al Nintendo Direct di giugno 2024 è stato nientemeno che il ritorno ruolistico dei baffoni. Parliamo di Mario & Luigi: Fraternauti alla Carica. Non abbiamo molto contesto per l’avventura, al di là del fatto che (com’era facilmente prevedibile, dopo Super Mario RPG e Il Portale Millenario) la Grande N non si è lasciata abbattere dalla bancarotta di Alphadream. Mario e Luigi si sono persi in un enigmatico mondo insulare, e se la dovranno vedere con gli Skonnettieri, un misterioso nuovo gruppo di nemici. Torna l’ibrido tra platforming ed esplorazione nell’overworld, nonché gli immancabili attacchi da eseguire a ritmo. Siamo curiosi quanto voi in merito ai nuovi sviluppatori. 7 novembre.

Nintendo World Championships: NES Edition | Nintendo Direct: tutti gli annunci di giugno 2024

Il gioco in sé era già noto, ma al di fuori dell’annuncio in separata sede la Grande N ha voluto comunque dedicargli un highlight. Nintendo World Championships: NES Edition, erede spirituale di NES Remix, offre 150 sfide differenti prese da diversi giochi per il caro vecchio Nintendo Entertainment System. Occorrerà allenarsi ed affinare i tempi, per partecipare alle impegnative Sfide Leggenda. Queste ultime spaziano dal concludere il primo Super Mario Bros. in un colpo solo con l’aiuto dei tubi a molto altro. Nei Tornei Sopravvivenza, poi, ce la vedremo contro i fantasmi degli altri giocatori. Ci aiuteranno solo le guide in-game, autentica lettera d’amore alla rivista Nintendo Power. 18 luglio.

FairyTail 2 | Nintendo Direct: tutti gli annunci di giugno 2024

Non sarebbe Bandai Namco, se ogni tanto non ci desse qualche piccola gioia dal mondo degli anime. Per chi già conosce l’opera originale difficilmente sarà una novità, ma in FairyTail 2 dovremo esplorare il Regno di Fiore per portare a termine una missione nei panni del Team Natsu. Il tutto sarà poi condito da battaglie strategiche in tempo reale, durante le quali gli alleati avranno modo di dare vita a devastanti attacchi combinati. Sappiamo a grandi linee cosa aspettarci, ma in quanto alla data di uscita la diretta non si è sbottonata al di fuori di un quanto mai generico “inverno”.

FANTASIAN Neo Dimension | Nintendo Direct: tutti gli annunci di giugno 2024

Dopo essere stato confinato nei meandri di Apple Arcade, FANTASIAN Neo Dimension segna il ritorno su console da parte di uno storico connubio. Da una parte abbiamo Hironobu Sakaguchi come game designer, mentre dall’altra torna Nobuo Uematsu alle partiture. Il tutto si pone, in maniera dolcemente prevedibile, come un successore spirituale di Final Fantasy, ma con alcune idee di gameplay più moderne. Una su tutte è la possibilità di spedire in una dimensione parallela i nemici da affrontare più tardi, per poi combatterli tutti quanti insieme in un secondo momento. Del gioco, per il momento, non sappiamo nient’altro, oltre la già citata finestra invernale come periodo in cui aspettarci il day one.

Nintendo Switch Sports | Nintendo Direct: tutti gli annunci di giugno 2024

Che altro avrà da dire, a questo punto del ciclo vitale della console, Nintendo Switch Sports? L’inattesa risposta viene dall’aggiornamento gratuito in arrivo, con il quale farà il suo debutto nella serie la disciplina del basket. Utilizzando i sensori di movimento è possibile partecipare a partite in doppio, ma non sarà l’unica variazione sul tema. Saranno infatti disponibili anche i tiri da tre punti in solitaria, nonché le serie da 5 fino a quattro giocatori alla volta. In quanto alle partite a coppie, queste ultime saranno fruibili anche online. Estate.

Mio: Memories in Orbit | Nintendo Direct: tutti gli annunci di giugno 2024

L’annuncio di questo gioco è stato criptico, ma cercheremo di cavarcela con gli elementi a nostra disposizione. Mio: Memories in Orbit si appresta a ricalcare le orme di GRIS in fatto di stile artistico, ma con un’ambientazione differente. L’atmosfera fantascientifica è apertamente tangibile, e il cel-shading lascia ben presto i riflettori al gameplay di questa misteriosa, a tratti quasi minimalista avventura. Avremo ampiamente modo di parlarne più approfonditamente in seguito, ma per ora vi lasciamo al primo “dopo capodanno” della presentazione. Il gioco infatti non sarà da noi prima del 2025.

Prima carrellata: cartoon | Nintendo Direct: tutti gli annunci di giugno 2024

Se con la prima carrellata il Direct ingrana la quinta, lo stesso faremo anche noi. Ecco, in rapida successione, i microannunci di questo gruppetto, compreso il primo shadow drop di oggi!

Disney Illusion Island : si torna sull’atollo illusorio con un aggiornamento gratuito, in cui indagare sull’eponimo Mistero su Monoth. La caccia agli indizi sparsi qua e là per il mondo di gioco parte oggi stesso .

: si torna sull’atollo illusorio con un aggiornamento gratuito, in cui indagare sull’eponimo Mistero su Monoth. La caccia agli indizi sparsi qua e là per il mondo di gioco parte . Hello Kitty Island Adventure : un life sim open world pregno di attività secondarie. 2025.

: un life sim open world pregno di attività secondarie. Looney Tunes: Wacky World of Sports : la “versione giocabile” di Space Jam non si limita al solo basket. Sono inclusi infatti anche calcio e tennis. Co-op locale a 4 giocatori. Questo autunno.

: la “versione giocabile” di Space Jam non si limita al solo basket. Sono inclusi infatti anche calcio e tennis. Co-op locale a 4 giocatori. Among Us: l’aggiornamento gratuito cavalca l’onda delle mod non ufficiali introducendo ruoli inediti. Oggi stesso.

Farmagia | Nintendo Direct: tutti gli annunci di giugno 2024

È dai tempi di Rune Factory 5 che abbiamo fiutato un certo trend: alzi la mano chi si aspettava un ibrido tra farming sim e gioco di ruolo! In Farmagia vestiremo i panni di Tem, nell’eponimo ruolo: una via di mezzo tra contadino, allevatore ed eroe, incaricato di liberare il mondo sotterraneo di Felicidad dal giogo del Magus. Sarà possibile guidare in battaglia gli animali che alleviamo, con tanto di fusione per unire in una sola, gigantesca entità tutto il nostro branco. Abbiamo una data: 1 novembre.

Donkey Kong Country Returns HD | Nintendo Direct: tutti gli annunci di giugno 2024

Non è stato certo solo Mario & Luigi a rappresentare un attesissimo ritorno per molti spettatori. Anche lo scimmione ha voluto dire la sua con la seconda riedizione della sua avventura d’origine, Donkey Kong Country Returns HD. Vista la lontananza dal day one i dettagli in senso stretto un po’ scarseggiano, ma possiamo aspettarci la difficoltà demoniaca dell’originale rimessa degnamente a nuovo dall’alta definizione. Questa nuova mano di vernice, per chiunque temesse che possa non valerne la pena, non mancherà di comprendere anche i livelli creati ex novo per la versione 3DS. 16 gennaio 2025.

Dragon Quest III HD-2D Remake e Dragon Quest I-II HD-2D Remake | Nintendo Direct: tutti gli annunci di giugno 2024

Si aspettavano novità dal grande ritorno del debutto videoludico del compianto Akira Toriyama, ed ecco che la presentazione ce ne offre ben due. Dragon Quest III HD-2D Remake promette ciò che dice il nome: riproporre il terzo capitolo della serie nello stile grafico che ha reso LIVE A LIVE una gioia per gli occhi. Questo iconico, epico GdR in cui sconfiggere l’Ultrademone tra enigmi complessi e mostri spaventosi ci dà appuntamento il 14 novembre… ed è pure in buona compagnia! Infatti, nel 2025, lo stesso trattamento sarà riservato al resto della “trilogia di Erdrick”, come l’ha chiamata Yuji Horii per l’occasione. Ebbene sì, anche Dragon Quest I-II HD-2D Remake è realtà!

Funko Fusion | Nintendo Direct: tutti gli annunci di giugno 2024

Riuscendo in qualche modo ad evitare di risultare tanto vitrei quanto le loro controparti in vinile, le bizzarre miniature lanciano il guanto di sfida ai videogiochi LEGO. Questa, almeno, la premessa di Funko Fusion, simpatico crossover che unisce sotto lo stesso cielo alcune delle moltissime proprietà che la collana Funko Pop è riuscita con gli anni ad accalappiare. I personaggi giocabili superano la soglia della sessantina, per un totale di oltre 20 differente IP coinvolte. Per essere il debutto videoludico di questo concetto, non è affatto poco. 13 settembre.

Seconda carrellata: spaventi, risate e strategia | Nintendo Direct: tutti gli annunci di giugno 2024

Non è retorica giornalistica da parte nostra: è questo il titolo della seconda carrellata. Sotto a chi tocca, dunque!

Luigi’s Mansion 2 HD : conosciamo già bene il gioco. 27 giugno.

: conosciamo già bene il gioco. The New Denpa Men : ritorno in formato free-to-play della serie di Genius Sonority (Pokémon Colosseum, Pokémon XD: Tempesta Oscura). 22 luglio , esclusiva temporale.

: ritorno in formato free-to-play della serie di Genius Sonority (Pokémon Colosseum, Pokémon XD: Tempesta Oscura). , esclusiva temporale. Metal Slug Attack Reloaded : variazione (strategica) sul tema della nota serie SNK. Oggi stesso.

: variazione (strategica) sul tema della nota serie SNK. Darkest Dungeon II: a conferma di un precedente rumor, il GdR roguelike arriva anche su Switch. 15 luglio.

Nintendo Switch Online | Nintendo Direct: tutti gli annunci di giugno 2024

Evitate di trattenere il fiato, prima che vi venga qualcosa: no, non abbiamo nuove console di cui parlare sul fronte di Nintendo Switch Online. Tuttavia, oggi stesso arrivano quattro giochi di rilievo.

Metroid Zero Mission : remake per Game Boy Advance del primo episodio per NES (incluso come ricompensa per i completisti).

: remake per Game Boy Advance del primo episodio per NES (incluso come ricompensa per i completisti). The Legend of Zelda: A Link to The Past + Four Swords : un remake portatile del capitolo per SNES, con l’aggiunta di una voce per Link e di una versione di Four Swords che stavolta sarà effettivamente giocabile con altri amici.

: un remake portatile del capitolo per SNES, con l’aggiunta di una voce per Link e di una versione di Four Swords che stavolta sarà effettivamente giocabile con altri amici. Turok: Dinosaur Hunter : storico sparatutto che a suo tempo riuscì a fare le scarpe all’output di id Software. In qualche modo.

: storico sparatutto che a suo tempo riuscì a fare le scarpe all’output di id Software. In qualche modo. Perfect Dark: un gioco che difficilmente necessita di presentazione, ora con la possibilità di fraggare altri giocatori online.

Phantom Brave: The Lost Hero | Nintendo Direct: tutti gli annunci di giugno 2024

La serie Phantom Brave ha un nuovo fiocco da appendere alla porta. Nei panni di Marona, in Phantom Brave: The Lost Hero comunicheremo con i Phantom nel tentativo di salvare il nostro amico Ash. Il tutto si traduce con un GdR strategico a turni, nel corso delle cui battaglie avremo modo di combinare i vari Phantom. Ad esempio, fondendone uno con un ventilatore avremo il dominio dell’aria dalla nostra. Anche la protagonista stessa potrà unirsi a loro… ma non prima di una lunga attesa. Non se ne parla, infatti, prima del prossimo anno.

Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics | Nintendo Direct: tutti gli annunci di giugno 2024

Dubitiamo fortemente che fosse sulla scheda bingo di qualcuno, ma a quanto pare il torneo di combattimenti tra la Casa delle Idee e Capcom non è andato perduto per sempre. Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics riporta in auge delle perle perdute dalle sale giochi. Fanno infatti il loro ritorno X-Men: Children of the Atom, la sua espansione all’intero universo supereroistico Marvel Super Heroes, il primo crossover X-Men vs. Street Fighter, il secondo Marvel Super Heroes vs. Street Fighter, il classicone Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes e, naturalmente, il sequel Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes. Troveremo anche il beat-em-up The Punisher, dedicato all’unico e solo Frank Castle. Cambiamenti quality-of-life, galleria e jukebox ci aspettano… quest’anno, non si sa bene quando.

Super Mario Party Jamboree | Nintendo Direct: tutti gli annunci di giugno 2024

Dal nulla, la Grande N ha pensato bene di annunciare pure un nuovo episodio nella sua saga festaiola. Super Mario Party Jamboree promette di estendere le idee del primo Super Mario Party, includendo anche una punta di Superstars. Ambientato in un arcipelago paradisiaco, il gioco offre molte attività da affrontare insieme, con location bizzarre tra cui il Circuito Giradado che fonde Mario Party con Mario Kart e l’Isola Goomba. Tra uno degli oltre 110 minigiochi e l’altro, però, potremo sbloccare oggetti collezionabili nella Galleria Arcobaleno, mentre il Bowserathlon sarà il nostro accesso a una battle royale online da 20 giocatori. Tornano inoltre due tabelloni dai primi episodi di Mario Party. 17 ottobre.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom | Nintendo Direct: tutti gli annunci di giugno 2024

Lasciate fare a Nintendo nell’annunciare un nuovo Zelda come se nulla fosse. The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom è un’avventura con visuale dall’alto interamente inedita, anche nella premessa. Come recentemente suggerito da nientemeno che Eiji Aonuma in persona, infatti, stavolta Link è fuori servizio, scomparso nei molti squarci comparsi ad Hyrule dopo uno scontro con Ganon. Tocca alla stessa Zelda e alla fata Tri fare leva sulla saggezza della principessa, grazie al Bastone di Tri con il quale generare dal nulla repliche di quasi qualsiasi oggetto presente nel gioco. Dalle casse ai letti, dai massi da lanciare ai blocchi d’acqua, passando perfino per i nemici: tutto è ricreabile. 26 settembre, con edizione speciale di Switch Lite per chiunque fosse interessato.

Just Dance 2025 Edition | Nintendo Direct: tutti gli annunci di giugno 2024

Tre cose sono inevitabili: la morte, le tasse, e Just Dance. Il simulatore ballerino di casa Ubisoft torna con Just Dance 2025 Edition, e promette… più o meno quel che vi aspettereste da qualsiasi altro episodio, in realtà. La tracklist si estende a 40 brani con cui scatenarsi, suddividendo in diversi livelli di difficoltà le possibili coreografie. Naturalmente il jukebox si estende per centinaia di altre canzoni con Just Dance +. Abbiamo solo il mese di uscita: il gioco sarà da noi, come sempre per trasformare il nostro salotto in una pista da ballo, nel mese di ottobre. Non abbiamo il giorno preciso, per qualche motivo.

LEGO Horizon Adventures | Nintendo Direct: tutti gli annunci di giugno 2024

Dopo Ori and the Blind Forest, il cui publisher è ufficialmente Xbox Game Studios, ora abbiamo a tutti gli effetti un gioco pubblicato da PlayStation. Ne abbiamo parlato anche in separata sede, ma nel caso LEGO Horizon Adventures ci propone un assaggio delle avventure di Aloy da portare sempre con noi (rima non voluta… o forse sì?). Avanzando nell’avventura nei panni della protagonista o dei vari amici con cui fare squadra, sarà possibile ricostruire la casa di Aloy. Al di là del primato storico di questo ramoscello d’ulivo, il gioco è notevole per un utilizzo totale dell’estetica LEGO. Inverno 2024.

Stray | Nintendo Direct: tutti gli annunci di giugno 2024

Da quando è sul mercato, Nintendo Switch non ha fatto altro che ridere del concetto di “port impossibile” e la presenza di Stray nello showcase ne è solo l’ennesima prova. Non che la premessa di base del gioco cambi: nei panni pelosi di un piccolo felino randagio dovrete ritrovare la strada di casa in compagnia del drone B-12. Arrampicandovi sui punti più alti, facendo leva sulle tipiche “cose da gatto” e infilandovi nei pertugi più impensabili riuscirete pian piano a ritrovare la strada di casa, magari conoscendo qualche nuovo amico nel frattempo. Anche qui, si parla di un generico “inverno 2024”.

Tales of the Shire: a Lord of the Rings Game | Nintendo Direct: tutti gli annunci di giugno 2024

Cogliendo l’occasione per augurare il meglio ad Ian McKellen dopo il rovinoso ruzzolone giù dal palco nel corso di uno spettacolo a Londra, abbiamo un titolo ispirato all’immaginario di Tolkien. Tales of the Shire: a Lord of the Rings Game promette un simulatore di vita pacifico ambientato nella Contea. Nei panni di un abitante di Lungacque, potremo dunque intrattenerci con gli altri Hobbit nelle più placide attività. Sarà proprio per replicare l’idilliaca atmosfera dell’incipit de La Compagnia dell’Anello che vediamo fare capolino Gandalf nel trailer? Lo sapremo, come avrete intuito, solo questo inverno.

Ace Attorney Investigations Collection | Nintendo Direct: tutti gli annunci di giugno 2024

Ogni poliziesco in cui il ladro è un protagonista sappiamo che le forze dell’ordine fanno sia da eroi che da antagonisti, ed è ricordandoci questo che Capcom torna alla carica con Ace Attorney Investigations Collection. Come i fan più accaniti di Phoenix Wright tra voi avranno intuito, questo pacchetto non si limita ad includere il primo episodio interamente dedicato al prosecutore Miles Edgeworth: il remake segna infatti anche il debutto del secondo spinoff al di fuori dei lidi nipponici. Oltre a una sfiziosa galleria sbloccabile, nel gioco fa capolino anche la possibilità di cambiare gli sprite ridisegnati dall’artista responsabile delle illustrazioni della serie con le loro controparti originarie. 6 settembre, preordini già aperti.

The Hundred Line: Last Defense Academy | Nintendo Direct: tutti gli annunci di giugno 2024

Nulla attira più scalogna di un monologo di uno studente giapponese intento a lagnarsi della monotonia quotidiana. Difficilmente dovrebbe dunque sorprendervi se in un battito di ciglia si scatena l’apocalisse per le strade. La vita di Takumi Sumino viene sconvolta nelle battute iniziali di The Hundred Line: Last Defense Academy, durante le quali la mascotte scolastica e l’esplorazione da dungeon crawler della scuola vi farà capire subito che si tratta degli stessi autori di Danganronpa. Vi aspettano 100 giorni in cui difendere continuamente l’eponimo istituto dagli invasori. Inizio 2025.

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven | Nintendo Direct: tutti gli annunci di giugno 2024

Se avete suonato Beat them up!! su Theatrhythm Final Bar Line o se avete conosciuto il brano con l’animazione Michael Quest III su YouTube (una perla del web: recuperatela!), un momento vale l’altro per riscoprire il gioco da cui ha avuto origine il componimento. Ora che c’è un remake non avete più scuse, Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven aspetta solamente voi. La formazione della vostra squadra si rivelerà un ingrediente tattico cruciale per rovesciare l’esito dei vari scontri a turni. I vari United Attack con cui fare piazza pulita dei nemici su schermo vi attendono al day one, fissato per il 24 ottobre.

Bomba finale?

E siamo dunque qui per concludere degnamente il Nintendo Direct, con l’ultimo reveal: come tutti gli annunci finali, anche in questo caso è una conclusione scoppiettante per l’evento. Trattasi di Metroid Prime 4: Beyond, ora con un sottotitolo tutto nuovo per l’occasione. Con non poco sollievo di Takahashi nella sua postfazione, il gioco torna dunque finalmente a far parlare di sé. Al di là del testo su schermo (anno 20X9 nel calendario cosmico, centro di ricerca della federazione galattica), il gameplay dimostra la fedeltà alle radici della serie senza però sbottonarsi sul comparto narrativo. Sappiamo solo che Sylux torna da Metroid Prime Hunters (DS) ed è in combutta con i pirati spaziali. 2025.

Ora sta a voi dirci la vostra: l'evento vi ha soddisfatti a dovere?