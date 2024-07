Recensione TOZO PA1: alta qualità a prezzo budget

In questa veloce recensione andiamo a vedere insieme pregi e difetti della cassa BT TOZO PA1, uno dei compromessi migliori in termini di qualità-prezzo attualmente disponibili sul mercato

È da ormai un po’ di tempo che TOZO ha travalicato il mercato delle cuffiette Bluetooth a prezzo budget e super competitive per invadere anche quello degli speaker, sempre caratterizzati da quell’ottimo rapporto qualità-prezzo a cui l’azienda ci ha abituati nel corso del tempo. Era questo il caso, ad esempio, della cassa BT PA2, di cui vi abbiamo parlato in una recensione dedicata che trovate cliccando qui, ed è altrettanto questo il caso della TOZO PA1, un altro modello di speaker particolarmente performante, seppur con alcuni limiti, di cui vi parliamo in questo articolo.

Scheda tecnica | Recensione TOZO PA1

Qualche dettaglio tecnico, in primis:

Colore : ‎Nero

: ‎Nero Durata batteria : 12 Ore

: 12 Ore Dimensioni del prodotto : 5,5P x 21l x 9H cm

: 5,5P x 21l x 9H cm Peso articolo : 580 Grammi

: 580 Grammi Impedenza : ‎2 Ohm

: ‎2 Ohm Capacità della batteria : 4000 Milliamperora (mAh)

: 4000 Milliamperora (mAh) Tempo di ricarica : ‎25 Ore

: ‎25 Ore Portata massima: ‎20 Metri

Packaging ed estetica | Recensione TOZO PA1

Come ormai abituati da TOZO, la confezione della cassa PA1 che ci è arrivata in prova per questa recensione è quantomai minimal e funzionale. Solita scatola di cartone esterna bianca con, all’interno, la cassa stessa, un cavetto di ricarica USB-C, un laccetto per fissare la cassa e tutta la documentazione cartacea di cui avete bisogno per garanzia e primo avvio.

Ammettiamo che, in maniera piuttosto personale, chi vi scrive apprezza più il design eclettico e stravagante della TOZO PA2. PA1 ci si è presentata in colore nero, molto elegante, ma poco appariscente, con una finitura davanti, interrotta solo dal classico logo argenteo del marchio, che le dona un aspetto più premium. Nella parte superiore troviamo i soliti pulsanti per l’accensione, l’associazione Bluetooth, il controllo del volume, l’avvio della riproduzione e la pausa e la regolazione rapida dell’equalizzazione. Tre sono le modalità che potete preimpostare nella cassa, ma potrete come sempre personalizzare il tutto tramite l’app di Tozo, che anche in questo caso si rivela veramente eccezionale in accessibilità e fruibilità.

Qualità TOZO | Recensione TOZO PA1

Come ormai siamo abituati dall’azienda, la qualità del suono della TOZO PA1 è praticamente impeccabile, specialmente per una cassa a basso budget come questa. L’abbiamo provata maggiormente all’interno, dove la qualità del suono brilla in maniera particolare e, anche a volume massimo, non abbiamo notato problemi o distorsioni del suono a prescindere dall’audio riprodotto. La qualità dei bassi è leggermente inferiore rispetto alla PA2, ma nulla che abbia inficiato la fruizione generale.

Come è ovvio che sia, la qualità del suono perde in stanze particolarmente grandi e vuote o direttamente all’esterno, ma stiamo comunque parlando di un prodotto chiaramente creato per spazi limitati.

Chiamate e altre caratteristiche | Recensione TOZO PA1

Così come la TOZO PA2, anche la PA1 monta un microfono integrato grazie a cui è possibile rispondere alle chiamate. Abbiamo notato, in questo frangente, una livello di cura leggermente inferiore, specialmente se si risponde alla chiamata ad una distanza via via sempre maggiore. Risulta comunque molto utile nel caso si riceva una chiamata nel corso della riproduzione di un qualsiasi tipo di media, perché permette di rispondervi senza dover disabilitare la cassa.

Sempre presente la certificazione IPX7, che la rende piuttosto resistente all’acqua, e la possibilità di accoppiare due speaker identici per farli funzionare allo stesso momento riproducendo lo stesso media o contenuti diversi.

Durata della batteria | Recensione TOZO PA1

TOZO promette, in termini di durata della batteria, una funzionalità completa della PA1 fino a 25 ore consecutive. Si tratta di una durata piuttosto importante, specialmente se paragonata ad altri competitor della stessa fascia di prezzo. E con una batteria da 4000 mAh è in effetti possibile, quindi ci siamo approcciati alla nostra prova con molto sano ottimismo, e siamo rimasti piuttosto soddisfatti.

Abbiamo lasciato riprodurre alla nostra TOZO PA1 contenuti ininterrottamente partendo da una carica completa al 100% e la cassa si è spenta quasi 24 ore dopo. Sebbene non abbia pienamente rispecchiato le 25 ore, ammettiamo che è comunque una durata incredibile e molto soddisfacente e che vi permette di portare la vostra TOZO PA1 veramente ovunque.

Conclusione

Chiudiamo questa veloce recensione della cassa BT TOZO PA1 elogiando, nuovamente, quel miracoloso rapporto qualità-prezzo che l’azienda riesce a portare avanti in tutti i suoi prodotti. Ci troviamo di fronte ad uno speaker che garantisce un’ottima qualità audio negli ambienti chiusi, sebbene con qualche imperfezione nei bassi e nelle stanze particolarmente grandi, e con una durata della batteria realmente incredibile ad un prezzo più che vantaggioso. Indiscutibilmente, la TOZO PA1 è una delle migliori casse BT che potete trovare al di sotto dei 50€. Promossa!

7.5 Sigillo qualità TOZO Punti a favore Qualità del suono molto buono

Qualità del suono molto buono Estetica "premium"

Estetica "premium" Rapporto qualità-prezzo eccellente

Rapporto qualità-prezzo eccellente Certificazione IPX7 Punti a sfavore Perdita in qualità nelle stanze molto grandi e vuote

Perdita in qualità nelle stanze molto grandi e vuote Bassi migliorabili