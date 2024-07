Tablo, l’app che ti accomoda a tavola con uno sconosciuto

Se usata in modo corretto, la tecnologia rappresenta un grande punto a favore. Scopriamo allora cos’è Tablo, l’app che ti porta a tavola

In un mondo che corre in maniera sempre più rapida e che cresce in maniera esponenziale a livello tecnologico, punto di riferimento per la realtà virtuale sono le applicazioni, come Tablo, un’app che ti fa sedere a tavola con degli “sconosciuti”. Si tratta di un modo per conoscere gente nuova condividendo un interesse o una passione in comune: il cibo. Un altro tassello che rende ancora più innovativo una dimensione già in continuo mutamento.

Tablo, nuova app da “tavola”: come funziona

Nonostante la tecnologia stia facendo passi da gigante e continui ad essere innovativa, ci si riesce ancora a stupire. Una delle nuove app, ancora poco conosciuta, è Tablo. Inventata da Flavio Catuara (sviluppatore di Android), ha uno scopo ben preciso: permettere agli amanti del cibo di conoscere gente con gusti affini. L’appuntamento si svolge all’interno di un locale (o ristorante) che si vuole provare, dando così modo di assaggiare nuove pietanze e scoprire un nuovo posto, senza rinunciare ad un po’ di compagnia.

Un’applicazione semplice ed intuitiva ma, al contempo, completa e dettagliata. L’utente ha infatti l’occasione di scegliere data, luogo e orario, creando così un tavolo da “occupare”. In caso contrario, sarà possibile prenotare un posto in tavoli già organizzati e creati. Lato positivo lo si riscontra anche per i ristoratori che, così facendo, hanno modo di “pubblicizzare” la loro realtà, piccola o grande che sia. Verosimilmente appare efficace in città medio-grandi e piene di fuorisede, tra studenti e lavoratori, spesso a caccia di nuovi locali a cui affezionarsi e conoscenze con cui poter passare qualche serata diversa e piacevole.

Un inno alla socializzazione, alla scoperta di chicche e nuove amicizie, per combattere la solitudine dei social network e perdersi nel mondo reale che, spesso, passa in secondo piano.