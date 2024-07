Celine Dion e Lady Gaga si esibiranno alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024

Celine Dion e Lady Gaga insieme per una serata indimenticabile: canteranno “La vie en rose” alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024

La notizia che tutti aspettavano è finalmente arrivata: Celine Dion e Lady Gaga saranno le protagoniste della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024. In seguito a vari avvistamenti e speculazioni, è stato il giornalista Thierry Moreau a dare la conferma ufficiale, rivelando che le due iconiche cantanti si esibiranno insieme interpretando “La vie en rose” di Édith Piaf, una canzone simbolo della cultura musicale francese. La presenza di Lady Gaga, conosciuta anche per il suo ruolo di Harley Quinn in “Joker: Folie à Deux”, è stata confermata anche dall’Hollywood Reporter, aggiungendo ulteriore prestigio a un evento già attesissimo. La cerimonia di apertura, prevista per stasera a partire dalle 19:30 su Rai 2, promette di essere uno spettacolo mozzafiato. Ma le sorprese potrebbero non finire qui. Accanto a Celine Dion e Lady Gaga, si parla anche della possibile partecipazione di altre grandi stelle della musica internazionale. Aya Nakamura, la cantante francese di origine maliana, è già stata annunciata come parte del programma. Tuttavia, i nomi degli altri ospiti sono ancora avvolti nel mistero. Tra i rumor più insistenti, si fanno i nomi di Dua Lipa e Ariana Grande, che potrebbero arricchire ulteriormente una serata già carica di aspettative.

Non solo Celine Dion Lady Gaga, anche Salma Hayek alle Olimpiadi di Parigi 2024

Per Celine Dion, questa performance segna un momento particolarmente significativo. La cantante canadese non si esibisce da quattro anni a causa della sindrome della persona rigida, una rara condizione neurologica. Dion ha sempre espresso la sua determinazione a tornare sul palco, e questa esibizione rappresenta il suo trionfale ritorno. Tra i protagonisti della serata ci sarà anche Salma Hayek, una delle 175 persone scelte come tedofori per portare la fiamma olimpica. L’attrice messicana ha dichiarato:

Un onore portare la fiamma olimpica, simbolo di luce, speranza, pace e unione.

La sua partecipazione aggiunge un tocco di eleganza e significato alla cerimonia. Gli spettatori di tutto il mondo avranno l’opportunità di vivere l’emozione dell’apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Non perdere questo spettacolo straordinario che promette di unire musica, sport e cultura in una serata indimenticabile.

