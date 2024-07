Come trovare la migliore tariffa internet casa per navigare senza pensieri

I criteri da prendere in esame nella scelta della migliore rete internet di casa sono numerosi. Scopriamo di più

Ormai non se ne può più fare a meno. Internet è diventato un alleato quotidiano che ha rivoluzionato il nostro modo di vivere e di informarci. Ecco perché confrontare le offerte internet casa è necessario per scegliere la rete più adatta per la propria casa. Su Segugio.it viene offerta l’opportunità di selezionare tra vari tipi di connessione – ADSL, Fibra, Wi-Fi, FWA e rete satellitare – e la modalità di pagamento. I consumatori possono inoltre valutare la rapidità di navigazione, tramite il calcolo della velocità di download, e la presenza di servizi aggiuntivi, come la segreteria telefonica o la presenza di una SIM dati.

I criteri da prendere in esame nella scelta della migliore rete internet di casa sono numerosi. A influire, oltre alla velocità in Mb e alla tecnologia di connessione desiderata, ci sono anche i costi. Oggi non sono pochi gli operatori che consentono di accedere a promozioni e sconti e che propongono il prezzo bloccato per i primi 12 o 24 mesi. Previsti in tanti casi buoni sconto da spendere su piattaforme di e-commerce o anche la consegna gratuita del modem.

Connessione a banda ultra-larga: a che punto siamo?

Oggi si parla di connessione a banda larga per indicare maggiormente soluzioni capaci di raggiungere i 20 megabit al secondo. Tecnologie in grado di garantire un’esperienza di navigazione senza pensieri e preoccupazioni. Quando si supera la soglia dei 30 megabit si parla di banda-ultra larga, che si identifica nella maggioranza dei casi con le connessioni in fibra ottica.

Secondo l’ultimo Osservatorio sulle comunicazioni, a cura dell’AGCOM, gli accessi FTTC – Fiber to the cabinet – rappresentano circa il 49% della base clienti complessiva. Quelli FTTH – Fiber to the home – sono cresciuti di 290mila unità nell’ultimo trimestre del 2023 e di 978mila su base annua. La crescita è evidente rispetto al mese di dicembre 2019: l’incremento si calcola in 3,34 milioni di linee. Entrambe le tecnologie assicurano performance superiori all’ormai obsoleta ADSL. La tecnologia FTTH prevede che la linea raggiunga direttamente l’apparecchio di casa, mentre quella FTTC presenta il collegamento in fibra ottica che arriva fino alla cabina telefonica più vicina.

In aumento, anche se in misura più contenuta, le linee Fixed Wireless Access (FWA) che, a fine dicembre 2023, sono pari a 2,11 milioni di accessi. Questa tecnologia è stata pensata anche per risolvere i problemi di copertura della fibra ottica FTTH che, nelle aree a bassa densità abitativa, ha difficoltà ad arrivare per la mancanza di investimenti, pubblici o privati o per lo sviluppo dell’infrastruttura. La linea FWA sembra infatti destinata a crescere e già rispetto a qualche anno fa risulta molto più diffusa in Italia e anche più veloce, complice l’integrazione con il 5G. Accessibili anche i costi. Da uno studio condotto da Segugio.it, infatti, per attivare questo tipo di offerta wireless per la connessione internet a casa servono 24,89 euro al mese. E se si sceglie questa tecnologia per una seconda casa, puntando però sullo stesso operatore con cui è attivo l’abbonamento per la prima casa, il costo medio scende fino a 16,45 euro al mese.

Come scegliere la giusta velocità internet per casa?

Per comprendere quale sia la velocità internet più adatta per casa è necessario valutare il tipo di attività che in genere si svolge in rete tra le mura domestiche. Chi lavora in smart working ed è solito trasferire dati di certe dimensioni o si diletta con i giochi online dovrebbe virare sulla fibra ottica FTTH, che può raggiungere una velocità di 1000 Mbps.

Per valori tra 100 e 300 Mbps si può pensare alla fibra FTTC che comunque permette di eseguire gran parte delle operazioni senza difficoltà, benché con velocità inferiori alle alternative FTTH. Per chi naviga solo sul web e controlla la mail ci sono ancora le offerte ADSL che prevedono una velocità inclusa tra 20 e 30 Mbps.