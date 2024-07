Anime Breakfast: una recensione di Blue Lock The Movie – Episode Nagi

In questa breve recensione andiamo ad analizzare Blue Lock The Movie – Episode Nagi, film spin-off dello spokon che ha ridefinito i cardini del genere: riuscirà a mantenere i livelli della serie?

TITOLO ORIGINALE: BLUE LOCK THE MOVIE -EPISODE NAGI-. GENERE: Drama, Sport. NAZIONE: Giappone. REGIA: Shunsuke Ishikawa. STORIA ORIGINALE: Muneyuki Kaneshiro. DURATA: 91 minuti. DISTRIBUTORE: Crunchyroll & Sony Pictures Entertainment. USCITA: 17 luglio 2024.

Non solo Haikyuu, recentemente. Fra i grandi spokon che stanno ricevendo spin-off sotto forma di film molto attesi, infatti, troviamo anche Blue Lock, serie animata tratta dall’omonimo manga di Muneyuki Kaneshiro, prodotto dallo studio 8-bit, diretto da Tetsuaki Watanabe e andato in onda fra il 2022 e il 2023 che ha appassionato tutti gli appassionati di calcio, ma non solo. Recentemente, Crunchyroll e Sony Pictures hanno annunciato l’arrivo di Episode Nagi, il primo film spin-off dedicato alla serie, anche nelle nostre sale italiane. Noi abbiamo avuto l’occasione di vederlo in anteprima, e per questo movio ve ne vogliamo parlare in questa veloce recensione: ci ha convinti Blue Lock The Movie – Episode Nagi? La risposta, in sintesi, è nì: ma andiamo per gradi. Che cos’è Blue Lock? Ah, giusto: benvenuti nella settimanale puntata di Anime Breakfast!

Helter Skelter

L’anime della serie di Blue Lock segue le vicende di Yoichi Isagi e di altri 299 aspiranti attaccanti all’interno del Blue Lock, un centro di allenamento all’avanguardia creato per forgiare il miglior attaccante del mondo. Un programma nato dopo la delusione patita dalla nazionale Giapponese ai mondiali ideato dal misterioso ed eclettico allenatore Jinpachi Ego e che punta a liberare l’egoismo individuale di ogni giocatore, forzandoli a superare i propri limiti e ad emergere come vincitori individuali. Fra gli altri 299, oltre al protagonista della serie che abbiamo citato, c’è Nagi Seishiro.

Bewildering emotions | Recensione Blue Lock The Movie – Episode Nagi

Nagi è un giovane attaccante dall’immenso talento, che molti osano a definire genio, ma dal carattere introverso e tendenzialmente apatico. Ha subito attirato l’attenzione del pubblico di massa proprio per il suo fare ombroso e taciturno, ma anche per il fatto che è nettamente diverso da tutti gli altri concorrenti: Nagi entra nel mondo del calcio puramente per caso, o per meglio dire, perché trascinatoci da qualcun altro. E questo qualcun altro è proprio Reo Mikage, altro grande protagonista della serie principale nonché suo migliore amico, perlomeno nella pellicola.

Episode Nagi, tratto rigorosamente dall’omonimo manga spin-off, racconta infatti gli eventi della prima stagione di Blue Lock, ma dal punto di vista del tenebroso calciatore dai capelli bianchi. Abbandonando dunque l’epica e travagliata selezione di Isagi e compagnia calciante, possiamo ripercorrere i 24 episodi (sottolineiamo questo punto) della serie condensati in poco più di 90 minuti, con qualche spunto particolarmente interessante che va ad approfondire maggiormente il rapporto fra Nagi e Reo, e non solo i due personaggi presi singolarmente.

I primi venti minuti del film ci permettono infatti di scoprire come i due siano finiti nel programma Blue Lock, narrando gli eventi precedenti l’inizio della prima stagione, e di come sia effettivamente nata la loro amicizia. Questo permette dunque agli appassionati di capire maggiormente il risentimento di Reo quando poi Nagi… prenderà le sue scelte. E non diciamo altro, non vogliamo in alcun modo rovinare la visione della pellicola a chi, magari, Blue Lock non lo conosce.

Struggle | Recensione Blue Lock The Movie – Episode Nagi

E quest’ultima affermazione ci permette anche di giungere ad un punto focale: si può vedere Episode Nagi senza conoscere Blue Lock? La risposta, tecnicamente è sì: potrete tranquillamente seguire gli eventi, per come vengono narrati, e godervi alcuni momenti piuttosto coinvolgenti. Va da sé che perderete riferimenti, punti focali e anche, verso la parte finale, anche interesse. Questo perché Blue Lock The Movie ha grandi problemi di pacing: la volontà di condensare 24 episodi in soli 90 minuti ha dettato un grande rush finale che lascerebbe disorientato anche chi la serie la conosce a menadito.

Un rush finale dovuto al doversi per forza ricollegare al finale della prima stagione e, dunque, all’inizio della seconda (già annunciata e in arrivo quest’anno), ma che va a tagliare tanti momenti importanti del manga originale, eliminandoli completamente o riassumendoli con una scena flashata rapidamente. Una scelta quantomai incomprensibile, considerando che sarebbe bastato dividere il film in due parti oppure, semplicemente, tagliarlo in modo più conveniente. Un vero peccato, perché i primi 70 minuti di visione sono stati veramente ben realizzati e adrenalinici al punto giusto.

Distorted Pleasure | Recensione Blue Lock The Movie – Episode Nagi

Passiamo dunque, velocemente, al versante tecnico. A livello di animazioni e resa estetica generale, Episode Nagi si pone esattamente allo stesso discreto livello della serie originale. Non avremmo dunque molto di cui lamentarci, ma ammettiamo che ci saremmo aspettati decisamente di più, considerando che, notoriamente, le pellicole elevano il comparto tecnico di molto rispetto alle controparti in serie. Non possiamo comunque dire che Blue Lock The Movie sia un brutto film da vedere, anzi: alcune guizzi registici sono davvero interessanti, la palette cromatica è un tripudio di varietà per gli occhi e le animazioni sono di buon livello. Si poteva fare di più? Sì. Va comunque bene così? Sì, dai.

… That’s a hassle…

Al termine di questa veloce recensione ci sentiamo dunque di consigliare Blue Lock The Movie – Episode Nagi quasi esclusivamente ai fan della serie. I grandi problemi di pacing della pellicola, specialmente nelle fasi finali, rendono la visione troppo confusionaria e rushata per chi non conosce le vicende della serie originale. Per tutti i fan, invece, Episode Nagi è un ottimo modo per conoscere meglio i personaggi di Nagi e Reo, dalla genesi della loro amicizia ai guai successivi. In attesa della seconda stagione, potrebbe decisamente essere un buon diversivo.

7 Calcio d'inizio Punti a favore Ottimo per i fan che attendono la seconda stagione

Ottimo per i fan che attendono la seconda stagione Buon approfondimento su uno dei personaggi più amati

Buon approfondimento su uno dei personaggi più amati Tecnicamente valido... Punti a sfavore ... ma ci aspettavamo decisamente di più

... ma ci aspettavamo decisamente di più Terribili problemi di pacing

