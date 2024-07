Renault Twingo: una citycar elettrica made in Slovenia

La Renault ha annunciato la produzione della nuova Twingo elettrica nello stabilimento sloveno di Novo Mesto a partire dal 2026

Renault e il governo sloveno hanno firmato un accordo per la produzione della nuova Twingo elettrica a partire dal 2026 nello stabilimento di Novo Mesto, con una produzione iniziale di 150.000 veicoli all’anno e un prezzo inferiore ai 20.000 euro. Il primo ministro sloveno, Robert Golob, ha confermato l’impegno congiunto per sviluppare la linea di produzione, che manterrà 1.400 posti di lavoro. La nuova Twingo, basata sulla piattaforma AmpR Small (la stessa della Renault 5 elettrica), sarà accessibile con un costo mensile inferiore ai 100 euro e un consumo di 10 kWh per 100 km. Dopo il fallimento delle trattative con Volkswagen, Renault collaborerà con una società di ingegneria cinese per migliorare i tempi e i costi di sviluppo, con l’obiettivo di assemblare ogni Twingo in meno di 10 ore.

Renault Twingo: un design che guarda al passato

Esteticamente, la nuova Twingo si presenterà con un look retrò, ispirato alle linee morbide e funzionali della prima generazione. Questa scelta stilistica è destinata a conquistare gli appassionati del marchio e a creare un forte legame emotivo con il pubblico. La carrozzeria compatta e monovolume, tipica delle citycar, la renderà agile e perfetta per muoversi in città. Ulteriori dettagli e caratteristiche della nuova Twingo non sono ancora trapelati dalla casa francese, ma le aspettative iniziali lasciano un buon presagio.

La piccola citycar sarà completamente elettrica, offrendo un’alternativa ecologica e accessibile nel panorama automobilistico. Puntando su un design accattivante, un prezzo competitivo e una tecnologia avanzata, la casa francese mira a conquistare una fetta sempre più ampia del mercato delle auto elettriche. Restano ancora molti dettagli da scoprire, ma una cosa è certa: la Twingo è pronta a tornare a far parlare di sé.

Per queste e per altre notizie dal mondo dei motori continuate a seguirci su tuttotek.it!