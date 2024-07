Zenless Zone Zero: una guida al reroll

Che cos’è il reroll nei gacha games e come sfruttarlo al meglio in Zenless Zone Zero? Lo scopriamo insieme, in questa guida dedicata: armatevi di pazienza e tanta buona volontà

Zenless Zone Zero sta letteralmente assorbendo la vita di chiunque abbia osato avventurarsi nelle prime ore di gioco. I creatori di Genshin Impact e Honkai Star Rail hanno di nuovo fatto centro, stavolta con una proposta più mordi e fuggi, meno open world e più limitata in termini spaziali, anche se difficilmente oseremmo dire lo stesso per quel che riguarda i contenuti. Vi rimandiamo, per tutti i dettagli, alla nostra Non-Recensione completa, che potete trovare cliccando qui. Così come quasi tutti i free-to-play, Zenless Zone Zero si presenta con una grande presenza di elementi gacha. Insomma, per costruire la vostra squadra dovrete “pescare” in pool predefinite che hanno percentuali di riuscita via via più basse più sale la rarità dell’agente a cui mirate. E come fare per ottenere sin da subito agenti di rarità S? Bisogna pescare molto. Ed è qui che entra in gioco la meccanica del reroll: come funziona in Zenless Zone Zero?

Che cos’è il reroll?

Nei gacha games, il reroll, che in italiano significa “rilancio”, è la pratica di creare nuovi account e ripetere il tutorial o la prima evocazione allo scopo di ottenere personaggi, armi o altri oggetti rari desiderati all’inizio del gioco.

Il processo di reroll in genere implica:

Creare un nuovo account: Questo può essere fatto semplicemente scaricando e installando il gioco sul proprio dispositivo mobile o utilizzando un emulatore su PC. Completare il tutorial o progredire fino al punto in cui è possibile effettuare la prima evocazione gacha: Questo di solito fornisce al giocatore una valuta di gioco gratuita da spendere per evocare i personaggi o gli oggetti. Eseguire l’evocazione gacha: I risultati di questa evocazione determineranno se il giocatore è soddisfatto o meno. Se il giocatore non è soddisfatto dei risultati, cancella l’account e ricomincia da capo: Questo processo viene ripetuto fino a quando il giocatore non ottiene i risultati desiderati.

Creazione di account fittizi | Zenless Zone Zero reroll

Registratevi nel menu principale di Zenless Zone Zero con una mail fittizia creata ad hoc. Considerando, infatti, che è molto improbabile che otteniate ciò che desiderate nei primi tentativi, è più comodo creare appositi indirizzi mail per rerollare velocemente. Se usate quelli di Gmail sarà ancora più veloce.

Se non sarete soddisfatti delle vostre pesche, potrete dunque rerollare. Per fare ancora più velocemente, aggiungete semplicemente qualche numero alla fine degli indirizzi mail fittizi e continuate a pescare.

Acceleriamo le fasi iniziali | Zenless Zone Zero reroll

Ecco qualche consiglio per velocizzare le fasi iniziali di Zenless Zone Zero e iniziare a rerollare:

Salta tutti i dialoghi: Se vedi il pulsante “Menu” nell’angolo in alto a destra dello schermo, puoi cliccarci sopra e selezionare l’opzione “Salta”. A parte qualche filmato, dovresti poter saltare tutti i dialoghi. Tieni presente che puoi rivedere scene e conversazioni in seguito tramite l’opzione “Archivio video” nel negozio Random Play.

Se vedi il pulsante “Menu” nell’angolo in alto a destra dello schermo, puoi cliccarci sopra e selezionare l’opzione “Salta”. A parte qualche filmato, dovresti poter saltare tutti i dialoghi. Tieni presente che puoi rivedere scene e conversazioni in seguito tramite l’opzione “Archivio video” nel negozio Random Play. Potenzia i personaggi predefiniti: dovrai completare diversi combattimenti. Idealmente, dovresti potenziare i personaggi predefiniti, ovvero Nicole, Anby e Billy. Più velocemente riescono a eliminare tutti i nemici, più velocemente raggiungerai il punto in cui potrai effettuare le tue prime estrazioni.

Una volta sbloccato il Signal Shop… non pescate | Zenless Zone Zero reroll

Dopo aver completato la prima missione, potrete parlare con General Chop e Susie e sbloccherete, finalmente, il Signal Shop, ossia dove troverete i banner gacha e dove potrete acquistare valuta di gioco con moneta reale. Se controllerete la mail in-game, vi accorgerete di aver ricevuto abbastanza Master Tape, la moneta di gioco, per effettuare almeno un paio di pesce da 10. Potreste farlo anche subito, ma vi consigliamo di aspettare ancora un po’.

Continuate dunque la campagna, terminate le missioni assegnatevi da General Chop e da Susie e arrivate alla Story commission “The Proxy and the Hare”, che dovrete anch’essa terminare. Successivamente, Wise o Belle (a seconda di quale personaggio avrete scelto all’inizio) vi parlerà di un gatto in un vicolo. Raggiungete la destinazione e tirate fuori la fotocamera per scattare una foto del personaggio con il gatto. Questo sbloccherà gli events, che vi garantiranno di ricevere quantità maggiori di moneta in-game da utilizzare nelle pull.

Come ottenere grandi quantità di moneta in-game: Master Tape, Encrypted Master Tape e Polychrome | Zenless Zone Zero reroll

Innanzitutto, quali sono le differenze fra le tre valute?

Master Tape : moneta utilizzata per la pesca dei personaggi nel banner standard

: moneta utilizzata per la pesca dei personaggi nel banner standard Encrypted Master Tape : moneta utilizzata per la pesca dei personaggi nel banner limitato

: moneta utilizzata per la pesca dei personaggi nel banner limitato Polychrome: moneta utilizzata per lo scambio con i Master Tape e gli Encrypted Master Tape nel Signal Shop

Potrete ottenere queste monete piuttosto velocemente all’inizio del gioco, sia riscattando i gift iniziali inviati da Hoyoverse nella mail di gioco, sia partecipando agli eventi, completando commissioni e sbloccando gli achievement all’interno del gioco.

I banner

In Zenless Zone Zero esistono attualmente due diversi tipi di banner per i personaggi: lo standard, sempre presente, e quello a tempo limitato, che cambierà all’incirca ogni tre settimane. Inizialmente, vi consigliamo di pescare dallo standard per alcuni semplici motivi:

All’inizio sarà presente una promozione che vi permetterà di effettuare le prime cinque pesche da 10 con soli 8 Master Tape

Una volta arrivati a 50 pull, avrete un S-Rank garantito fra Grace, Rina, Koleda, Nekomiya, Soldier 11 e Lycaon

Le pull vi garantiscono Residual Signal e Fading Signal, altre due monete che potrete usare nel Signal Shop per acquistare Encrypted Master Tape e/o Master Tape

Una volta ottenuto il vostro primo personaggio di rank S, potete spostarvi al banner limitato per tentare la pesca di Ellen. Dovreste avere a disposizione almeno un paio di pesche per cercare di ottenere uno dei personaggi più utili di Zenless Zone Zero, se così non fosse… reroll!

Buon divertimento!

Termina qui la nostra guida al reroll in Zenless Zone Zero! Fateci sapere che cosa ne pensate del titolo di Hoyoverse qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!

Attualmente Zenless Zone Zero è disponibile per il download gratuito su PS5, PC e dispositivi mobile.