Recensione Darkest Dungeon 2: la rovina arriva su PS5

In questa recensione andremo ad analizzare nel dettaglio la versione PS5 di Darkest Dungeon 2, l’oscuro roguelike di Red Hook Studios

Ormai è passato un po’ di tempo dal lancio di Darkest Dungeon 2, l’ultimo titolo targato Red Hook Studios. Il gioco inizialmente è stato lanciato in accesso anticipato su Epic Store, per poi arrivare successivamente anche su Steam.

Ora che il gioco è finalmente completo il team di sviluppo ha deciso di portarlo anche su altre piattaforme, incluse quelle Sony. Se volete saperne di più, in questa recensione andremo ad analizzare insieme la versione PS5 di Darkest Dungeon 2.

Un roguelike puro | Recensione Darkest Dungeon 2 PS5

Il primo Darkest Dungeon è un particolare miscuglio che include elementi tipici dei gestionali, degli RPG a turni, dei dungeon crawler e dei roguelike. Per questo sequel però Red Hook Studios ha deciso di intraprendere una strada diversa rimuovendo completamente gli elementi gestionali e di dungeon crawling, trasformando il titolo in un roguelike puro.

Durante le vostre run infatti dovrete seguire un tragitto che cambia ad ogni partita ed affrontare un gran numero di incontri generati casualmente. In più quando raggiungerete i capitolo più avanzati della storia saranno introdotti anche diversi modificatori volti a offrire una sfida più complessa.

Come ogni roguelike che si rispetti poi anche in questo titolo sono presenti tantissimi elementi sbloccabili. Al termine di ogni run (sia in caso di vittoria che di sconfitta) tornerete immediatamente al punto di partenza, perdendo anche tutti gli oggetti e i potenziamenti accumulati. Ciò che però resterà con voi è la speranza, una valuta che vi permetterà di sbloccare tanti nuovi elementi. Ad esempio grazie alla speranza potrete sbloccare nuovi eroi, abilità, consumabili, accessori e così via.

Seguire la strada del roguelike puro è una scelta coraggiosa, ma purtroppo in questo caso non proprio azzeccata. Ciò che rende questo genere così popolare infatti è la varietà che contraddistingue ogni partita. Nei roguelike solitamente le run sono fortemente influenzate da equipaggiamenti o potenziamenti casuali che spingono il giocatore a cambiare il proprio modo di giocare, ma purtroppo questo elemento in Darkest Dungeon 2 è assente.

All’inizio di ogni partita il giocatore avrà già bene in mente la strategia da seguire con la formazione di eroi scelta e difficilmente finirà col cambiarla a metà percorso. Certo ci sono elementi casuali come gli ornamenti trovati, i tratti dei personaggi e gli effetti delle relazioni che possono favorire o sfavorire alcuni stili di gioco, ma non saranno mai abbastanza da spingervi a cambiare completamente il modo in cui state giocando. Tutto questo fa si che col tempo le partite risultino sempre estremamente simili tra loro, danneggiando sensibilmente la rigiocabilità.

Un mondo a pezzi | Recensione Darkest Dungeon 2 PS5

Nel corso di una partita il vostro obiettivo sarà quello di guidare una diligenza attraverso delle terre ormai corrotte, per poi arrivare infine alla minacciosa montagna dove si nasconde il boss finale. Le run inizieranno sempre allo stesso modo, cioè con un piccolo percorso estremamente lineare che conduce ad una locanda.

In questo punto di ristoro potrete acquistare oggetti, potenziare le abilità degli eroi, utilizzare alcuni consumabili e riparare la diligenza, ma soprattutto potrete decidere la vostra destinazione. Nel gioco infatti sono presenti ben cinque regioni diverse e per raggiungere la montagna dovrete necessariamente attraversarne tre. Ad ogni locanda avrete la possibilità di selezionare la vostra prossima tappa scegliendo tra una selezione casuale di alcune delle regioni. Ognuna di queste aree possiede i propri pericoli e nemici caratteristici, e di conseguenza i giocatori dovranno decidere con cura quali affrontare per prime e quali evitare a tutti i costi.

A differenza del percorso iniziale, queste regioni non saranno affatto lineari e metteranno la vostra squadra davanti ad un mare di bivi. Tutte le aree infatti saranno costellate di punti di interesse come semplici battaglie, grandi covi di mostri, mercanti, tesori, ospedali e così via. Per raggiungere i vari punti di interesse però ovviamente dovrete guidare la diligenza per un breve percorso e anche in questi sentieri di transizione possono celarsi dei pericoli. Oltre ad eventuali attacchi nemici infatti dovrete fare i conti anche con strade dissestate che potrebbero danneggiare l’armatura e le ruote del vostro mezzo di trasporto. Se la resistenza di uno di questi due elementi dovesse arrivare a zero sarete vittime di una pericolosissima imboscata che potrebbe facilmente segnare la fine della vostra partita.

Durante una run i giocatori quindi dovranno sempre cercare di pianificare al meglio il proprio percorso, scegliendo con cura quali sono i punti d’interesse da visitare e le strade da evitare. Passare solo da luoghi senza pericoli è sicuramente la scelta più sicura, ma trascurando i combattimenti non avrete modo di far migliorare i vostri eroi e potreste far crescere troppo l’empietà, un indicatore che aumenta quando non combattete per molto tempo e che una volta pieno potenzierà sensibilmente i nemici. In più bisogna anche tenere conto del fatto che per raggiungere la montagna è necessario prima sgomberare almeno un covo di mostri, un’impresa che richiede un team di eroi ben potenziati.

Massacro strategico | Recensione Darkest Dungeon 2 PS5

Proprio come nel primo capitolo anche Darkest Dungeon 2 ha un sistema di combattimento a turni basato fortemente sul posizionamento. Durante ogni battaglia i vostri quattro eroi scenderanno in campo contro un gruppo di nemici e l’ordine dei turni sarà deciso in base alla velocità di ogni personaggio. Quanto toccherà ad uno dei vostri combattenti potrete scegliere di utilizzare una della cinque abilità selezionate prima dello scontro, ma potrete anche passare il turno per recuperare un po’ di vita oppure spostarvi.

Come vi abbiamo già anticipato infatti il posizionamento è davvero fondamentale, dato che alcune mosse possono essere usate solo in determinate posizioni. Ci sono anche alcune abilità che hanno effetti diversi in base alla posizione del PG che la usa e altre che una volta attivate vi faranno spostare avanti o indietro. Durante uno scontro quindi è fondamentale che i vostri personaggi siano sempre nella posizione giusta, così da evitare che si trovino impossibilitati ad usare le proprie mosse. Ricordate però che la regola delle posizioni vale anche per i nemici e di conseguenza utilizzando attacchi in grado di spostare gli avversari potrete mettere anche loro in seria difficoltà.

Un buon team di eroi può essere davvero micidiale, ma anche i nemici non vanno sottovalutati. Anche l’avversario all’apparenza più banale è in grado di infliggere danni molto elevati che possono mettere a repentaglio la vita di un personaggio impreparato. Quando gli HP di uno dei vostri combattenti scendono a zero questi non morirà immediatamente, ma bensì andrà in punto di morte. In questo stato qualsiasi danno avrà la possibilità di uccidere permanentemente il vostro eroe (per la run corrente) e in più applicherà anche dei malus che vi porterete dietro fino alla prossima locanda. Fortunatamente per riprendersi da questo stato basterà tornare anche semplicemente ad 1 HP, ma spesso sarà molto più difficile di quanto sembri.

Oltre alla barra della vita ognuno dei vostri eroi possiede anche un indicatore dello stress. Alcuni attacchi nemici sono specializzati nell’aumentare lo stress degli eroi, ma questo valore può aumentare anche a causa di altri fattori come i tratti di ogni PG o altri eventi che accadono durante la guida della diligenza. Tenere lo stress sotto controllo utilizzando abilità e consumabili è molto importante, dato che se salirà troppo il vostro eroe subirà un crollo mentale che lo porterà immediatamente al 10% dei suoi HP totali e che applicherà anche una serie di malus pericolosissimi. Certo, c’è anche la possibilità che una volta raggiunto il massimo stress l’eroe diventi risoluto, ottenendo così diversi buff e ripristinando una grossa fetta di HP, ma le possibilità che ciò accada sono davvero bassissime.

Il percorso dell’eroe | Recensione Darkest Dungeon 2 PS5

All’inizio del gioco i vostri personaggi avranno a disposizione solamente cinque abilità iniziali, ma giocando potrete sbloccarne di nuove. Sparsi nelle regioni infatti potrete trovare i santuari dell’eroe, dei luoghi che vi permetteranno di scoprire qualcosa di più sul passato di un determinato PG sbloccando allo stesso tempo nuove mosse. Questo punto d’interesse sparirà completamente dal gioco una volta che avrete sbloccato le abilità di tutti i personaggi ed è fondamentale farlo il prima possibile per avere la possibilità di creare un maggior numero di build.

Complessivamente potrete tenere attive un massimo di 5 abilità tra tutte quelle sbloccate, ma fortunatamente avrete la possibilità di farlo sia all’inizio della run che ogni volta che non siete in combattimento. Durante la fase iniziale di creazione del team però avrete la possibilità anche di selezionare un percorso dell’eroe diverso per i vostri PG (se ne avete sbloccati). I percorsi dell’eroe sono una sorta di specializzazioni in grado di migliorare sensibilmente alcune abilità a discapito di altre, a volte arricchendole anche con effetti completamente nuovi. Ad esempio il Fuorilegge può scegliere il percorso del malvivente per migliorare i contrattacchi oppure quello del tiratore scelto per potenziare tutte le mosse con la pistola.

Una volta scelto il percorso dell’eroe e selezionate le mosse più adatte, il vostro PG potrà continuare ad affinarsi anche nel corso di una partita. Completando i combattimenti infatti otterrete punti maestria che successivamente potrete spendere presso una locanda per potenziare le abilità. Inoltre durante l’esplorazione di una regione potrete entrare in possesso di tanti ornamenti, cioè degli accessori equipaggiabili che offrono potenti bonus passivi di varia natura. Alcuni sono generici e si adattano ad ogni PG, altri invece sono specifici per un dato eroe e hanno effetti più mirati legati alle sue abilità. In più ci sono anche gli ornamenti dei cultisti, cioè accessori particolarmente potenti ma che allo stesso tempo sono bilanciati da forti malus.

Durante una partita però i vostri eroi non si limiteranno a diventare più forti ma creeranno anche delle relazioni tra di loro. I rapporti tra PG sono influenzati da cose come i loro tratti e lo stress, ma anche dalle scelte. Una volta raggiunti alcuni punti d’interessa infatti gli eroi potrebbero proporvi diverse opzioni su come interagirvi e gli altri compagni potrebbero approvare o disapprovare in base alle proprie idee.

Se l’affinità di due eroi è troppo bassa i due potrebbero finire per odiarsi, creando così una relazione negativa. In questo caso i due personaggi finiranno con l’ostacolarsi attivamente in battaglia, ad esempio rifiutandosi di curare l’altro o infliggendosi fastidiosi malus a vicenda. Al contrario però se si forma una relazione positiva allora gli eroi si aiuteranno a vicenda con buff, cure, potenziamenti e anche attacchi concatenati. Le relazioni possono rendere le partite sensibilmente più facili o difficili, e di conseguenza è importante cercare di far andare d’accordo i membri di una squadra.

Uno stile unico | Recensione Darkest Dungeon 2 PS5

Proprio come il primo Darkest Dungeon anche questo sequel vanta un comparto artistico eccezionale. Lo stile caratteristico del primo capitolo infatti è stato adattato in maniera impeccabile per essere applicato a dei modelli 3D restando comunque perfettamente riconoscibile. Questo stile artistico fenomenale inoltre viene accentuato anche da un design clamoroso di nemici, eroi e ambientazioni, e anche da delle animazioni estremamente curate.

Il titolo inoltre risulta davvero ottimo anche per quanto riguarda il sound design. In particolare gli effetti sonori legati agli attacchi sono realizzati davvero in modo egregio e contribuiscono a rendere ancora più soddisfacenti i colpi mandati a segno. In più ovviamente non possiamo non citare la splendida colonna sonora e il magistrale doppiaggio del narratore, che contribuisce ad immergere il giocatore nell’azione.

Per quanto riguarda il comparto tecnico invece non c’è molto da dire. Il gioco su PS5 è molto fluido e nel corso della nostra prova non ci siamo imbattuti in alcun bug o problema degno di nota. Bisogna dire però che i comandi su console non sono certamente ottimi. I giochi come Darkest Dungeon 2 sono ovviamente sempre molto più comodi se giocati con un mouse, ma secondo noi si poteva comunque trovare un modo migliore per rendere i controlli più intuitivi con il DualSense.

Conclusioni

Adesso è arrivato finalmente il punto della nostra recensione in cui tiriamo le somme su Darkest Dungeon 2. Con questo sequel Red Hook Studios ha scelto di intraprendere una strada molto rischiosa che purtroppo lo ha portato a non centrare appieno il bersaglio. Come roguelike infatti questo titolo ha diverse carenze che vanno a danneggiare sensibilmente la rigiocabilità, un elemento fondamentale del genere.

Se però da una parte Darkest Dungeon 2 non è un roguelike perfetto, dall’altra è un RPG a turni a dir poco eccezionale. I giocatori avranno la possibilità di buildare i propri eroi in tanti modi diversi, permettendo così di creare tante squadre e strategie uniche. Le battaglie poi saranno sempre estremamente impegnative e per sconfiggere alcuni boss sarà necessaria un’attentissima pianificazione. In più anche le fasi di navigazione all’interno delle regioni sono davvero ottime e contribuiscono a creare una grande tensione che spinge il giocatore a non fare mai nessuna scelta con leggerezza. Tutti questi ottimi elementi di gameplay poi sono circondati da un meraviglioso stile artistico che renderà ancora più piacevole ogni istante di gioco. Insomma, nonostante non sia il migliore dei roguelike, Darkest Dungeon 2 resta comunque un titolo ottimo e un degno sequel del suo predecessore.

Darkest Dungeon 2 è disponibile ora per PC, PS4, PS5, Nintendo Switch e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttotek.it. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.