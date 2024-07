Cinnado Telecamera WiFi Interno: la tua casa al sicuro a prezzo vantaggioso

Scopriamo insieme, in questo articolo dedicato, l’interessante offerta sulla Cinnado Telecamera WiFi Interno: ecco i dettagli

In un mondo sempre più attento alla sicurezza, la videosorveglianza rappresenta ormai un elemento quasi imprescindibile per la tranquillità di privati e aziende. Ma spesso telecamere di qualità possono risultare costose, scoraggiando l’acquisto. Per fortuna, YUHONG US propone una soluzione accessibile e vantaggiosa: la Cinnado Telecamera WiFi Interno, disponibile al prezzo scontato di 38,79€ per un tempo limitato.

Un occhio vigile su tutto, giorno e notte

La Cinnado Telecamera WiFi Interno si distingue per la sua elevata risoluzione 2K, che garantisce immagini nitide e dettagliate in ogni angolo della stanza, anche in condizioni di scarsa luminosità grazie alla visione notturna integrata. Inoltre, la funzione Pan/Tilt permette di orientare la telecamera a distanza, ampliando ulteriormente il campo visivo.

Sicurezza attiva e comunicazione immediata

La sicurezza non si limita alla sola rilevazione: la Cinnado Telecamera WiFi Interno è dotata di un sistema di rilevamento del movimento che attiva automaticamente la sirena integrata per scoraggiare potenziali intrusi. In aggiunta, la funzione di audio bidirezionale consente di comunicare a distanza con chi si trova nell’ambiente sorvegliato, sia esso un familiare, un animale domestico o un eventuale malintenzionato.

Smart home e archiviazione flessibile

La telecamera si inserisce perfettamente all’interno di una casa domotica, potendo essere controllata tramite comandi vocali con Alexa. Per quanto riguarda l’archiviazione dei video registrati, la Cinnado Telecamera WiFi Interno offre la possibilità di utilizzare una scheda Micro SD (non inclusa) o un servizio cloud opzionale.

Un’offerta imperdibile per la sicurezza di tutti

Con le sue caratteristiche avanzate e il prezzo accessibile, la Cinnado Telecamera WiFi Interno rappresenta un’occasione da non perdere per chi desidera aumentare la sicurezza della propria casa, garantendo la tranquillità di sé e dei propri cari. L’offerta di YUHONG US, valida solo per il 17 luglio, permette di acquistare questa telecamera di alta qualità a soli 38,79€, con uno sconto del 5% sul prezzo di vendita. Qui sotto trovate tutti i dettagli!

Link: clicca qui!

Prezzo iniziale: 42.99€

Prezzo finale: 38,79€

