Scopri le nuove Creative Outlier Go: comfort e audio di qualità

Creative Technology ha presentato le nuove cuffie wireless open-ear Creative Outlier Go, ideali per un comfort su misura e un suono ricco, perfette per chi è sempre in movimento

Dotate di driver al neodimio da 14,2 mm e con una vestibilità adattabile per tutte le orecchie, queste cuffie sono indispensabili per avventurieri e pendolari che desiderano una qualità sonora eccellente mantenendo la consapevolezza dell’ambiente circostante.

Ascolta il tuo mondo e la tua musica con Creative Outlier Go

Con un‘autonomia totale fino a 26 ore, le Creative Outlier Go mantengono attivo il ritmo per tutta la giornata. Offrono un comfort eccezionale grazie ai ganci auricolari in silicone regolabili, perfetti anche per lunghe sessioni musicali. La connettività Bluetooth 5.4 con modalità a bassa latenza assicura un’esperienza di ascolto fluida e senza ritardi.

Pronte per qualsiasi avventura, queste cuffie hanno una resistenza IPX4 agli schizzi e doppi microfoni per chiamate chiare in ogni situazione. L’app Creative permette di personalizzare l’esperienza di ascolto, adattando i controlli alle proprie esigenze.

Inoltre, la connettività multi-dispositivo consente di collegarsi a due dispositivi contemporaneamente, facilitando il passaggio tra di essi. Con il supporto per assistenti vocali come Siri e Google Assistant, il controllo a mani libere diventa più semplice.

Prezzi e disponibilità

Offerte a un prezzo di lancio di soli € 59,99, le Creative Outlier Go rappresentano un’opportunità imperdibile. Per maggiori dettagli, visita creative.com/OutlierGo.

