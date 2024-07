Nikon Imaging Cloud: come accedere al servizio cloud gratuito

Nital è lieta di presentare oggi Nikon Imaging Cloud, un servizio cloud gratuito che offre aggiornamenti firmware diretti alla fotocamera, archiviazione di immagini da fotocamera a cloud e profili colore esclusivi. Scopriamo come accedere al servizio!

Nikon Imaging Cloud è una nuova piattaforma entusiasmante, gratuita per gli utenti Nikon e ora disponibile per la recentemente lanciata Nikon Z6III. I fotografi devono solo configurare una connessione tra la loro fotocamera e Nikon Imaging Cloud una sola volta per godere di una serie di vantaggi nel loro flusso di lavoro creativo: dal backup istantaneo delle immagini e trasferimento continuo a piattaforme di terze parti, agli aggiornamenti firmware automatizzati fino ai profili colore unici che possono essere scaricati direttamente dal cloud alla fotocamera.

Nikon Imaging Cloud: le caratteristiche del servizio gratuito

Di seguito scopriamo tutte le caratteristiche principali di questo nuovo servizio gratuito.

Trasferimento diretto di immagini da fotocamera a cloud: Nikon Imaging Cloud mantiene i file al sicuro con trasferimenti automatici dalla fotocamera al cloud, ogni volta che la fotocamera è accesa e connessa a Internet.

Una sola configurazione: la connessione tra fotocamera e Nikon Imaging Cloud può essere configurata una sola volta. Dopo di ciò, ogni volta che la fotocamera è accesa, è connessa al cloud.

Archiviazione illimitata di immagini per 30 giorni: le immagini sono archiviate gratuitamente, fino a 30 giorni dopo il loro primo trasferimento.

Profili colore esclusivi, direttamente sulla fotocamera: ottieni gratuitamente suggerimenti di profili colore da Nikon e dai Nikon Creators. Fino a nove profili colore possono essere salvati nel cloud in qualsiasi momento: una volta trasferiti alla fotocamera, appaiono come nuovi profili di controllo immagine “Picture Control”.

Aggiornamenti firmware sempre facili: configura aggiornamenti automatici per avere l’ultimo firmware installato sulla fotocamera quando è in carica. Oppure opta per aggiornamenti manuali: un punto giallo apparirà accanto all’icona dello strumento nel menu principale della fotocamera per segnalare la disponibilità di un nuovo firmware

