Cambiamento climatico: il 21 luglio 2024 è il giorno più caldo della storia

Il 21 luglio 2024 sarà ricordato come il giorno più caldo della storia, un triste promemoria del crescente cambiamento climatico

La temperatura media giornaliera globale ha raggiunto un nuovo record di 17,09°C, superando leggermente il record precedente di 17,08°C del 6 luglio dell’anno scorso. Questo nuovo traguardo per la temperatura media globale è stato confermato da Copernicus, un programma di osservazione della Terra dell’Unione Europea. Prima del luglio 2023, il record precedente di temperatura media giornaliera globale era di 16,8°C, registrato il 12 agosto 2016. Negli ultimi 13 mesi, sono stati registrati ben 57 giorni che hanno superato il precedente record di 16,8°C, con picchi a luglio e agosto del 2023 e ora a giugno e luglio del 2024. Questo trend preoccupante mette in evidenza l’aumento costante delle temperature globali, segnando una nuova era di calore estremo. Carlo Buontempo, direttore del Copernicus Climate Change Service (C3S), ha espresso grande preoccupazione per la situazione attuale:

Quello che è veramente sconvolgente è quanto larga è la differenza fra la temperatura degli ultimi 13 mesi e i precedenti record di temperatura.

Questo commento sottolinea l’urgenza di affrontare il cambiamento climatico e le sue conseguenze sempre più evidenti.

Cambiamento climatico: le implicazioni del nuovo record

Il superamento continuo dei record di temperatura non è solo una curiosità statistica, ma ha implicazioni profonde per l’ambiente e la società. Le temperature elevate influenzano direttamente gli ecosistemi, l’agricoltura, la disponibilità di acqua e la salute umana. Le ondate di calore diventano più frequenti e intense, portando a stress termico, aumento della mortalità e maggiori rischi per la sicurezza alimentare.

Questo nuovo record deve essere un campanello d’allarme per i governi, le organizzazioni internazionali e i cittadini. È cruciale implementare politiche più efficaci per ridurre le emissioni di gas serra e promuovere l’adozione di energie rinnovabili. Solo attraverso un’azione concertata e decisa possiamo sperare di mitigare gli effetti devastanti del cambiamento climatico. Con il continuo aumento delle temperature globali, diventa sempre più urgente affrontare il cambiamento climatico con la serietà e l’impegno che richiede.

