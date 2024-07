Bentornati in questa nuova puntata di Aperit-Hero, dove parleremo di nuovo di Butcher. Ma perché di nuovo a parlare di lui? Scopritelo continuando la lettura di questo episodio!

La serie è sulla bocca di tutti, chi perché già la seguiva sin dalla prima stagione uscita nel 2019, sia perché i fan di vecchia data sono riusciti a convincere i loro amici a iniziarla. In questo episodio di Aperit-Hero torniamo a parlare di Billy Butcher! Se vi state chiedendo perché gli stiamo dedicando un altro episodio dopo avergliene già dedicato uno, dobbiamo assolutamente avvertirvi che ci saranno SPOILER sul finale della quarta stagione. Siete stati avvisati! Ora andremo a parlare nello specifico del destino che ha toccato il nostro indiscusso protagonista della serie. Perciò, se non avete ancora finito di vedere la stagione, fermatevi con la lettura e tornate qui quando sarete in pari, vi aspettiamo!

La fine è vicina | Aperit-Hero: cos’è successo a Butcher?

Per questa stagione, al nostro amato e carismatico Karl Urban è toccato interpretare Butcher in un momento molto debole e fragile. Come ci hanno mostrato nella terza stagione, ma anche nel finale della prima stagione di Gen V, vediamo quanto Butcher sia malridotto, debole e soprattutto malato. Il composto V che si è iniettato per combattere Patriota al fianco di Soldier Boy e Hughie nella terza stagione è stata letale per lui, tanto da impiantargli un cancro nel cervello che lo ha portato lentamente a delirare e a perdere la sua sanità mentale e così la sua umanità.

Per quanto Butcher sia sempre rimasto lo stesso amatissimo leader dei Boys con la sua sottile ironia e il suo sarcasmo tagliente, è inutile negare che ha cominciato a perdere le staffe. Se prima riusciva a tenere la squadra unita e a creare dei piani perfetti per eliminare i super, la sua malattia scatenata dalle svariate iniezioni di composto V l’ha spinto ad andare fuori forma e di conseguenza ad allontanarsi dalla squadra. Ma non è questo il problema più grave, perché la gravità sta nella sua sanità mentale che sta andando via via a perdersi per sempre. Non solo per la malattia, quanto per il dolore della perdita di Becca e l’odio verso Patriota che è il problema di fondo della psiche di Butcher.

Qual è la cosa più giusta da fare? | Aperit-Hero: cos’è successo a Butcher?

Ed è proprio della psiche di Butcher che andremo a parlare, perché in questa quarta stagione viene analizzata ancora di più e in maniera del tutto inaspettata. Anche se riteniamo che sia stato uno spreco di attore, riteniamo comunque che Jeffrey Dean Morgan nei panni di Joe Kessler sia estremamente importante per capire cosa vuole davvero Butcher e cosa invece lo sta trattenendo dal percorrere la cattiva strada. Il leader dei Boys è infatti in un bivio, ovvero il scegliere tra fare la cosa giusta e fare ciò che vuole per sé stesso. Butcher si trova così ad affrontare dei conflitti morali con sé stesso e si aggrappa ancora all’umanità che gli è rimasta per non perdere il controllo e diventare come Patriota.

Joe Kessler rappresenta il lato sadico e violento di Billy Butcher, lo tenta a fare ciò che ha sempre voluto fare per liberare sé stesso, sfogare la sua rabbia e avere la sua vendetta, senza badare alle perdite collaterali delle sue azioni. Dall’altra parte abbiamo invece la sua moglie morta Becca Butcher, che funge da monito per ricordargli della promessa che ha fatto. Ma non solo, è la sua coscienza a parlare, è la sua volontà di rimanere ancora umano ed evitare che ci siano delle morti inutili lungo il percorso. L’umanità rappresentata da Becca è tutto ciò che gli rimane per far sì che mantenga il controllo e non diventi uno psicopatico guidato dal desiderio di sangue e vendetta proprio come la sua nemesi. Il punto è, chi sceglierà di ascoltare? Il suo lato umano rappresentato dall’amore della sua vita che ha perduto o il suo lato da assassino rappresentato da Joe Kessler?

Il destino del mondo in gioco

Ci sembra ovvio che nella prossima stagione, che sarà l’ultima della serie, Patriota finalmente esploderà. Il mondo è in serio pericolo, soprattutto perché il leader dei Sette ora ha dalla sua non solo Soldier Boy, come visto nella post credits, ma anche Ryan, che dovrebbe essere l’unico in grado di sconfiggere suo padre. Ma il punto è cosa farà Butcher ora che ha lasciato il controllo a Joe Kessler? Come abbiamo visto, nel momento in cui ha accettato l’aiuto da parte del suo amico defunto, il parassita si è liberato e ha ucciso come se niente fosse la vicepresidente Victoria Neuman.

Lo stesso parassita che qualche episodio prima ha ucciso Ezekiel, nel momento in cui quest’ultimo stava per uccidere Butcher. Una cosa è certa, ora anche il parassita ha il controllo. Il punto è se Billy sarà capace di controllarlo e impedirgli di prendere il controllo totale su di lui e renderlo un totale mostro. Se nella scena finale in cui Butcher è in macchina si vede anche Joe Kessler, questo indica che non ha ancora perso del tutto il controllo. L’umanità in lui c’è ancora, Billy Butcher vuole ancora fare la cosa giusta e onorare la morte di Becca. Il problema rimane il parassita dentro di lui che può prendere il controllo da un momento all’altro.

Quindi cosa farà Billy Butcher? Quale lato prevarrà su di lui? Becca o Joe Kessler? Lo scopriremo prossimamente nella quinta e ultima stagione di The Boys. Intanto vi invitiamo a dirci le vostre teorie nei commenti! Continuate a seguirci su tuttotek.it per il prossimo episodio di Aperit-Hero e molto altro dal cinema e dalla tv!

