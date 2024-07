Olimpiadi di Parigi 2024: Toyota è il fornitore ufficiale di mobilità

Il fornitore ufficiale di mobilità per le Olimpiadi di Parigi 2024 è Toyota, che punta ad una riduzione significativa delle emissioni di CO2

La casa automobilistica giapponese punta a dimezzare le emissioni rispetto alle Olimpiadi di Tokyo 2020, e lo fa con una flotta di 2.674 veicoli. La flotta comprenderà una varietà di veicoli ecologici, tra cui 500 Mirai a idrogeno, già parte del servizio taxi di Parigi, e una gamma di mezzi ibridi ed elettrici, tra cui 845 ibridi, 176 ibridi plug-in e 1.003 veicoli elettrici. Inoltre, Toyota introdurrà 150 Proace Verso elettrici specificamente allestiti per il trasporto di atleti paralimpici. Toyota sta anche promuovendo l’uso dell’idrogeno come fonte di energia, con applicazioni che vanno dai bus ai camion, dalle imbarcazioni ai mezzi da lavoro. Questo sforzo fa parte di un più ampio impegno per sviluppare un’infrastruttura di distribuzione e rifornimento dell’idrogeno. Oltre ai veicoli, la flotta includerà 700 mezzi di mobilità per l’ultimo miglio, tra cui 250 APM (Accessible People Mover) con un’autonomia di 100 km, 60 C+Walk S, 190 C+Walk T e 200 Wheelchair E-Puller con un’autonomia di 25 km. Di questi, 150 saranno utilizzati nel villaggio olimpico, mentre gli altri 50 saranno disponibili tramite l’app di Kinto Share.

Toyota alle Olimpiadi di Parigi 2024 con il 60% della flotta a emissioni zero

Il 60% della flotta Toyota per le Olimpiadi 2024 sarà a emissioni zero, con una produzione significativa realizzata in Europa, in particolare in Francia, dove vengono costruite le Yaris e Yaris Cross presso lo stabilimento di Valenciennes. Inoltre, i mezzi APM sono prodotti in collaborazione con Caetano, partner di Toyota anche per i bus.

L’evento di Parigi sarà una vetrina importante per Toyota, non solo per dimostrare le sue capacità in termini di mobilità sostenibile, ma anche per rafforzare la sua presenza in Europa. Con 8 stabilimenti, una presenza commerciale in 53 paesi e 28 national sales company, Toyota impiega 27.000 persone nel continente.

