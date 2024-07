Non-Recensione Zenless Zone Zero: oh boy, here we go again

Nuovo free-to-play, nuova Non-Recensione: scopriamo insieme, in questo articolo dedicato, se e quanto ci sia piaciuto Zenless Zone Zero, il nuovo titolo gacha dai creatori di Genshin Impact

Ogni volta che esce un nuovo titolo di Hoyoverse, ex miHoYo, ci ripromettiamo di non caderci. Non perché siano titoli immeritevoli di attenzione, assolutamente: di quanto ci sia piaciuto, sin dalle prime fasi, Genshin Impact vi abbiamo parlato in un articolo dedicato ai tempi dell’uscita (lo trovate qui!) e, anche se non lo abbiamo trattato, anche Honkai Star Rail ci ha risucchiato nel vortice per tante, troppe ore. Ed è esattamente questo il problema: chi vi scrive, ormai, ha un’età tale da non avere abbastanza tempo da dedicare a titoli troppo time spending. Per questo, quando fu presentato Zenless Zone Zero, protagonista di questa nuova Non-Recensione, ci eravamo ripromessi di non caderci. Se siamo qui a parlarne, però, saprete già come è andata a finire.

Where humanity rise anew

Nel mentre con i suoi due titoli di punta la compagnia cinese continua a fatturare più di quanto sia concepibile nella vita di un normale essere umano e nel mentre gli sviluppatori continuano a lavorare, aggiornare, patchare e ingrandire il proprio universo, Zenless Zone Zero arriva nel mercato dei gacha free-to-play come nuovo punto di riferimento per gli amanti degli action-stylish game. Sin dai primi trailer abbiamo infatti notato grande ispirazione ai capisaldi del genere, come Devil May Cry o Bayonetta che, al termine della nostra prova per questa non-recensione, rimangono comunque inarrivabili per Zenless Zone Zero, ma le buone intenzioni ci sono.

Out of the world | Non-Recensione Zenless Zone Zero

Siamo in un mondo post-apocalittico e distopico, dove l’umanità è, seppur con difficoltà, sopravvissuta alla comparsa degli Hollow, enormi dimensioni aliene che divorano tutto ciò che toccano. Roccaforte degli esseri umani rimasti è New Eridu, una scintillante megalopoli che ha preso posto proprio attorno agli Hollow. All’interno di New Eridu, la luce della tecnologia avanzata va a contrapporsi alle ombre della corruzione: potenti corporazioni sfruttano gli Hollow per estrarre l’Ether, risorsa tanto preziosa quanto misteriosa, mentre i cittadini lottano per la sopravvivenza e cercano di sfuggire al controllo oppressivo.

Ed è qui che entriamo noi in gioco: impersoneremo uno fra Wise e Belle, fratello e sorella che alla luce del giorno gestiscono una videoteca (belli gli anni ‘90, vero?), che è in realtà solo una copertura per il loro lavoro da Proxy. Cos’è un Proxy? Concettualmente un hacker in grado di infiltrarsi, tramite i Bangboo (meravigliosa mascotte dalle orecchie di coniglio del titolo) proprio negli Hollow, per recuperare risorse e risolvere i misteri che tengono soggiogata l’umanità. Non saranno però i Proxy a combattere: il loro lavoro è infatti guidare gli Agenti all’interno degli Hollow, per fornire loro informazioni tattiche avanzate per sconfiggere gli Ethereals, le creature che li infestano.

Night finding | Non-Recensione Zenless Zone Zero

Non vogliamo parlare della trama di Zenless Zone Zero perché, al momento della scrittura di questa non-recensione, sono disponibili solo due capitoli. Capirete bene che introdurre altri concetti, oltre a quelli relativi al semplice mondo di gioco, potrebbe benissimo essere considerato spoiler. Della narrativa possiamo però dirvi che, nonostante sia piuttosto scontata nell’evoluzione, viene comunque sorretta proprio da un ottimo world-building e una caratterizzazione dei personaggi principali veramente ben riuscita. Sia i due Proxy sia i comprimari, che saranno tra l’altro gli starter fra gli Agenti combattenti, sono infatti ben realizzati, sia dal punto di vista estetico (ma di questo parleremo successivamente) sia a livello relazionale e caratteriale. Davvero un buon lavoro.

Ovviamente stiamo parlando esclusivamente del contenuto che abbiamo potuto giocare finora, quindi c’è comunque ampio spazio per cambiare idea o per aumentare l’apprezzamento. Comunque, a conti fatti, per ora Zenless Zone Zero funziona a livello narrativo, seppur parta dalle classiche basi più che blasonate e inneggianti all’animazione giapponese. Bel lavoro.

Nullifier | Non-Recensione Zenless Zone Zero

Passiamo dunque al core di questa Non-Recensione di Zenless Zone Zero: il suo gameplay. E partiamo da quella sezione che maggiormente si discosta dai due principali titoli Hoyoverse, ossia l’esplorazione. Differentemente da Genshin Impact (più nello specifico) infatti, l’esplorazione in Zenless Zone Zero è molto limitata e ci si ritrova di fronte a missioni molto veloci, mordi e fuggi, dalla durata di massimo 8-10 minuti ciascuna (per quelle di trama). Due sono le tipologie di missioni disponibili: quelle di esplorazione e quelle di combattimento.

Le prime sono una sorta di modalità gioco da tavolo, in cui dovremo spostare la nostra pedina del Banboo lungo percorsi prestabiliti, seppur ricchi di strade secondarie piene di risorse da raccogliere, per raggiungere l’obiettivo. Queste fasi saranno piene di enigmi ambientali, blocchi da spostare e rompicapi da risolvere, e sono, effettivamente, piuttosto divertenti. Il tutto è intervallato da brevi momenti in cui i nostri Agenti dovranno scendere in campo per lottare contro le creature avversarie, umane od aliene, ma il focus sarà comunque all’interno delle fasi di hacking.

Le missioni di combattimento, invece, saltano completamente la fase esplorativa e vi gettano direttamente nell’azione. Piccole zone molto lineari e riempite di nemici di varia natura, in cui non dovrete far altro che combattere, se non in alcuni frangenti con qualche limitato enigma ambientale. Le missioni di trama principale mescolano queste due tipologie e sono quelle che, in termini di durata, sono più lunghe, ma come detto raramente abbiamo sforato i 10 minuti complessivi prima di poter nuovamente salvare la partita.

Daedalus | Non-Recensione Zenless Zone Zero

Ad intervalli regolari sarà possibile esplorare la città nei panni del Proxy che abbiamo scelto ad inizio partita ed interfacciarci con i vari negozi disponibili, in cui è possibile acquistare power-up momentanei o nuovi pezzi di equipaggiamento per i nostri Agenti, portare a termine una miriade di compiti secondari, fotografare gatti e giocare a Snake all’arcade. Sentite la magia nelle nostre parole. Una pletora di cose da fare che ampliano di molto un’offerta di base già di per sé piuttosto divertente.

La nostra paura principale, nel vedere come è stato costruito Zenless Zone Zero, è quella di vederlo svanire dopo poco a causa della noia determinata dalla mancanza di possibilità di esplorazione. Per le poche decine di ore che abbiamo speso, finora, in questo nuovo capitolo dell’Hoyoverse le cose sono andate bene, ma gli sviluppatori devono gestire bene le aggiunte e le migliorie per non cadere nell’oblio dopo l’impatto positivo iniziale.

North Memphis | Non-Recensione Zenless Zone Zero

Pad alla mano, infatti, Zenless Zone Zero è dannatamente accattivante e divertente, per non dire assuefacente. Il suo sistema di combattimento è, come abbiamo detto in apertura, prettamente action. Il nostro party sarà composto da un massimo di tre Agenti, interscambiabili in qualsiasi momento durante il combattimento, tutti dotati di un attacco leggero e uno pesante (attivabile solo dopo aver caricato l’apposita barra), un tasto per schivare e uno per le ultimate. La meccanica principale di Zenless Zone Zero è il sistema degli assist, che permette di far entrare in campo uno dei personaggi attualmente non attivi mentre un altro sta compiendo un’azione. In questo caso, l’azione verrà comunque portata a termine prima che il personaggi scompaia per lasciare il posto al secondo e così via.

Gli assist sono fondamentali anche nelle combo a catena, attivabili dopo aver stordito un nemico, come un sistema di follow up di attacchi speciali che, uno dopo l’altro, riuscirà ad infliggere una grande quantità di danni a qualsiasi nemico. Gli assist vengono sfruttati anche per difendersi: non esiste solo la schivata perfetta, infatti, ma anche il parry perfetto, attivabile scambiando il personaggio con tempismo preciso. Elementi soulslike? Tralasciamo i meme.

Disaster | Non-Recensione Zenless Zone Zero

A questo aggiungiamo la possibilità di personalizzare gli Agenti con varie tipologie di equipaggiamento e di poterne sbloccare e migliorare le abilità sotto molti punti di vista, nonché l’eterna presenza delle forze e debolezze elementali. Zenless Zone Zero offre grandi possibilità di approfondimento, anche in futuro, con una pletora di nuove meccaniche inseribili che supera l’immaginabile.

Abbiamo testato diversi Agenti e, lo ammettiamo, tutti sono stati particolarmente divertenti da scoprire e imparare ad usare. Sebbene apprezziamo maggiormente chi combatte all’arma bianca, ma si tratta comunque di una preferenza estremamente personale, tutti quelli che abbiamo testato avevano abilità uniche particolari ed utili in diverse circostanze. Ovviamente, i personaggi con un ranking più alto sono già di base molto più forti, ma questo ricade nel fattore cu… RNG tipico dei gacha games. Non abbiamo ancora abbastanza elementi per capire se e quanto sia impattante, all’interno del mondo di Zenless Zone Zero, la possibilità di ottenere equipaggiamenti e personaggi dalle “pesche” tramite moneta di gioco. Ci riserviamo un giudizio, in questo merito, per un eventuale articolo successivo.

Abbiamo provato Zenless Zone Zero, per questa Non-Recensione, su PlayStation 5. Tecnicamente parlando, considerando che stiamo parlando di un free-to-play always online, ci siamo trovati di fronte a un titolo di qualità generale indubbia, sebbene con qualche sporadica incertezza sotto il punto di vista del frame rate e delle arene di combattimento forse un po’ troppo spoglie. A livello artistico siamo su livelli veramente alti, così come gli altri titoli di Hoyoverse: una direzione artistica molto ispirata, personaggi eccentrici al punto giusto e molto ben animati. Ottima anche la colonna sonora, con pezzi che ancora canticchiamo a causa delle troppe (decisamente troppe) ore passate in questi giorni nella città di New Eridu.

Euforia

Termina qui la nostra Non-Recensione di Zenless Zone Zero. Fra i tre titoli di Hoyoverse, forse questo è quello che riusciremo a portare avanti più a lungo, merito del fatto che non sia così time spending come Genshin Impact e Honkai Star Rail. Personaggi eccentrici e interessanti, missioni mordi e fuggi adatte a qualsiasi tipo di giocatore, combattimenti action semplici da imparare, ma difficili da masterare: c’è davvero tutto. Accattivante, assuefacente e divertente pad alla mano, questo nuovo gacha free-to-play ha tutte le carte in regola per rubarci nuovamente la vita. Stavolta, 10 minuti per volta. Dannati.

Zenless Zone Zero è attualmente disponibile per il download gratuito su PC, PlayStation 5 e dispositivi mobile. Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!