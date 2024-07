Detto Ferrante Anguissola: una vita di successi tra tecnologia e musica

E voi? Cosa ne pensate di questa nuova versione su vinile dell’album “E la voce va” ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

La passione di Anguissola per la musica non solo arricchisce la sua vita, ma continua a toccare e ispirare chiunque ascolti le sue opere. Con questa nuova uscita in vinile, Detto Ferrante Anguissola ci invita a intraprendere con lui un viaggio sonoro , guidati dalla sua voce, esplorando le profondità dell’anima e del Mediterraneo.

Due anni dopo l’uscita di “E la voce va” sotto l’etichetta Terzo Millennio, il cantautore piacentino ha deciso di produrre una versione in vinile 33 giri di questo album. Questa edizione promette una qualità sonora più ricca e avvolgente , mettendo in risalto la calda voce di Detto Ferrante e permettendo agli ascoltatori di immergersi nella sua musica con una nuova intensità. Il vinile è disponibile al seguente link https://www.terzomillenniorecords.com/online-store .

Detto Ferrante Anguissola, nato nel 1932, è il fondatore delle rinomate aziende Exhibo e Irbema. Anche oltre i 90 anni, continua a sorprendere e ispirare. Dopo aver passato la gestione delle sue imprese a Luca Maragliano Caranza come Amministratore Delegato e ad Antonio Becherucci come Presidente, Anguissola ha potuto dedicarsi alla sua grande passione: la musica .

