Una nuova ricerca conferma che la fisica classica non può spiegare la realtà quantistica

Molti fisici si sono chiesti nel corso dei decenni se la fisica che descrive le esperienze macroscopiche possa essere utilizzata anche per spiegare tutta la fisica quantistica

I fisici hanno dovuto sviluppare un nuovo quadro teorico basato sulla probabilità piuttosto che sulla certezza: la teoria quantistica. Questa teoria descrive fenomeni come l’entanglement e la sovrapposizione. Nonostante un secolo di esperimenti che dimostrano l’efficacia della teoria quantistica nel chiarire ciò che osserviamo, è difficile abbandonare la visione “classica” dell’Universo come un insieme di elementi fissi nel tempo e nello spazio. Anche Einstein si chiedeva se la Luna esistesse realmente quando non la si osservava. Nel corso dei decenni, molti fisici hanno cercato di capire se fosse possibile usare la fisica classica, applicabile ai sistemi macroscopici, per spiegare anche la fisica quantistica. Tuttavia, un recente studio ha confermato che la risposta è no. In particolare, i neutroni diretti in un fascio in un interferometro per neutroni possono esistere in due posti contemporaneamente, un fenomeno impossibile secondo la fisica classica. Questo test si basa sulla disuguaglianza di Leggett-Garg, che afferma che un sistema è sempre determinato a trovarsi in uno stato piuttosto che in un altro. In sostanza, il gatto di Schrödinger è o vivo o morto, e possiamo determinare il suo stato senza che le nostre misurazioni influenzino l’esito.

La fisica e la disuguaglianza di Leggett-Garg

I sistemi macroscopici, che comprendiamo bene con la fisica classica, rispettano la disuguaglianza di Leggett-Garg. Ma i sistemi quantistici la violano. Il gatto è vivo e morto simultaneamente, un’analogia della sovrapposizione quantistica. La fisica Elisabeth Kreuzgruber dell’Università Tecnica di Vienna spiega:

L’idea alla base è simile alla più famosa disuguaglianza di Bell, per la quale è stato assegnato il premio Nobel per la fisica nel 2022. Tuttavia, la disuguaglianza di Bell riguarda la questione di quanto fortemente il comportamento di una particella sia correlato a un’altra particella quantistica aggrovigliata. La disuguaglianza di Leggett-Garg riguarda solo un singolo oggetto e pone la domanda: in che modo il suo stato in punti specifici nel tempo è correlato allo stato dello stesso oggetto in altri punti specifici nel tempo?

L’interferometro per neutroni spara un fascio di neutroni che si divide in due percorsi separati, per poi ricombinarsi. La disuguaglianza di Leggett-Garg afferma che una misurazione su un sistema binario può fornire due risultati. Misurata di nuovo in futuro, questi risultati saranno correlati, ma solo fino a un certo punto. Nei sistemi quantistici, questa disuguaglianza non si applica, permettendo correlazioni superiori a questa soglia. L’esperimento dimostra che la teoria quantistica è necessaria per descrivere la realtà. La ricerca, pubblicata su Physical Review Letters, conferma che la natura è veramente strana come afferma la teoria quantistica. Nessuna teoria classica riuscirà mai a spiegare la realtà senza la fisica quantistica.

Continua a leggere tuttotek.it per non perderti gli ultimi contenuti a tema scienze, ma non solo. Segui tutti gli aggiornamenti!