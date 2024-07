Halo: Paramount+ cancella la serie TV live-action

Paramount+ ha deciso di cancellare ufficialmente la sua serie TV live-action Halo, confermando che la seconda stagione, recentemente trasmessa, è l’ultima sul servizio di streaming

La serie TV Halo ha debuttato nel 2022, quasi dieci anni dopo il primo annuncio del progetto. La prima stagione ha suscitato reazioni contrastanti, con critiche focalizzate sulla scrittura, sul tono incoerente e sulla trama irregolare. Inoltre, la decisione di mostrare il volto di Master Chief solo verso la fine della stagione, insieme ad alcune scelte controverse come la rivelazione del suo lato B e una scena di sesso davanti a Cortana, non è stata ben accolta dai fan e ha persino confuso uno dei co-creatori del franchise. Nonostante le critiche, i dati iniziali erano promettenti e Paramount+ ha deciso di proseguire con una seconda stagione, cambiando però lo showrunner nella speranza di migliorare la qualità. Pablo Schreiber, che interpreta Master Chief, aveva dichiarato che la nuova stagione sarebbe stata “molto più forte” rispetto alla prima, aumentando le aspettative dei fan.

Il riscontro della seconda stagione di Halo di Paramount+

Purtroppo, nonostante le promesse di miglioramento, la seconda stagione non è riuscita a riconquistare il pubblico e Paramount+ ha annunciato che la serie Halo non avrà una terza stagione sul suo servizio. La decisione di cancellare la serie è stata confermata da Variety, che ha sottolineato come la serie non sarà più disponibile su Paramount+.

Tuttavia, c’è ancora una speranza per i fan. Xbox, Amblin TV e 343 Industries, che detengono i diritti della serie, stanno cercando di proporre Halo ad altri canali e servizi di streaming. Questo significa che la serie potrebbe avere una possibilità di sopravvivere e trovare una nuova casa, quindi non è ancora detto che il franchise sia destinato a concludersi definitivamente.

