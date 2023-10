Lords of the Fallen: trucchi e consigli per non... cadere sotto i colpi nemici!

Per non cadere come tanti conigli, avete bisogno di trucchi e consigli: ecco un veloce vademecum per partire bene con Lords of the Fallen

Con Lords of the Fallen abbiamo la conferma definitiva che il filone soulslike è qui per non darci alcun tipo di tregua, ed è per questo che avere sotto mano dei trucchi e dei consigli si rivela sempre essenziale. Del resto con Lies of P siamo riusciti a darvi una mano, giusto? Vedrete che stavolta non sarà diverso. Purtroppo la malizia dietro certe meccaniche è abbastanza ben nascosta da dare noie pure ai veterani del genere. Nello specifico vi troverete spesso a fare a cambio tra i due mondi di gioco, Axiom e Umbral, nonché a strappare lo spirito dal corpo altrui con l’Avvizzimento. Di carne al fuoco non ce n’è affatto poca, e va da sé che siamo qui apposta per darvi una mano. Bando agli indugi, dunque!

Come dice il vecchio Orlando, “Energia” | Trucchi e consigli per Lords of the Fallen

Di certo i fan più avvezzi al genere potranno anche saltare a piè pari questa sezione del nostro speciale “trucchi e consigli”, ma con Lords of the Fallen fa bene ripetersi. In più punti, il gioco si diverte ad aumentare vertiginosamente i danni inflitti dai nemici (“Ma senza dirlo! Perché vogliono che stai attento, eh!”). E pure con un valore di Vitalità fisso a quota 35, ci siamo ritrovati a perdere metà vita contro i nemici a fine gioco. Certo, se siete masochisti potete pure ignorare la statistica; non siamo qui per farvi la paternale. Per tutti gli altri, Vitalità è la statistica più importante del gioco. Vi servirà pure un pizzico di Costituzione, nonché qualunque cosa richiedano le vostre armi (alla voce Slot rune nel menù Equipaggiamento).

Un fiore avvizzisce se pensa all’autunno | Trucchi e consigli per Lords of the Fallen

Che accidenti è il Danno avvizzito? Se avete giocato a Bloodborne, pensereste di saperlo già, per poi finire sconfitti da un nemico con quella convinzione. Il Danno avvizzito si può ottenere in più modi. Curandovi mentre siete ad Umbral, viaggiando verso Umbral, incassando lo stesso tipo di danni dai nemici o bloccando un attacco senza effettuare un parry. In modo analogo alla meccanica nota di Bloodborne, colpire i nemici curerà la vostra salute avvizzita. C’è una differenza sostanziale che vi metterà in posizione di svantaggio: incassare in pieno un qualsiasi danno vi porterà via tutta la vostra salute avvizzita. Che succede, dunque, se ad essere avvizzita è la vostra intera barra della salute? Ouch. Esatto. Giocate aggressivo e tenete la salute avvizzita al minimo puntando ai parry.

Il genio è chi usa la lampada | Trucchi e consigli per Lords of the Fallen

La Lampada Umbral è, manco a dirlo, importantissima. Abituatevi ad usarla, usandola come se voleste attaccare a distanza (Ctrl sinistro su PC, grilletto sinistro su controller). Così facendo potrete innanzitutto scrutare nell’Umbral. Ciò vi aiuterà tantissimo nell’esplorazione, trovando porte che nell’Axiom non esistono o piattaforme su cui piazzarvi. Inoltre Umbral cela strumenti chiave, come ad esempio la Ciotola delle rivelazioni in fondo al Trespolo del pellegrino con la quale ottenere le armi dei boss, nonché i loro incantesimi e le loro corazze. Potete interagire con tutto ciò che vedete grazie alla Lampada. State solo attenti a non farvi trascinare nell’Umbral dai nemici del luogo (si può passare ad Umbral con la voce “usa strumento”, ma se morirete il gioco conterà la sconfitta come una avvenuta in Axiom).

“Ha, ha, ha, ha, flaying alive” | Trucchi e consigli per Lords of the Fallen

Provate ad usare un attacco pesante su un nemico inquadrato ed effettuerete uno strappa anima. Ciò richiede di caricare l’apposita barra (sotto quella dei punti vita, della Costituzione, delle munizioni e del mana). L’effetto è autoesplicativo: strapperete l’anima dei nemici, applicando loro quel Danno avvizzito che a voi ha dato tante noie. Oppure vi può tornare utile per scaraventare i nemici più ostici giù dai dirupi, fa sempre ridere. La meccanica funziona ancor meglio nell’Umbral per aprire forzieri, rendere agbili le piattaforme, eccetera. Non vi richiederà barre di sorta e il bersaglio vi farà capire che “ci sta” facendosi crescere dei bei tentacoli lovecraftiani. Infine, tenere sollevati i nemici con l’attacco leggero vi darà vigore e vi aiuterà a sbarazzarsi dei parassiti Umbral che rendono gli avversari tanto ostici. Funziona anche contro i boss, quindi…

Per fare un albero… | Trucchi e consigli per Lords of the Fallen

I Semi vestigiali sono un oggetto da avere a tutti i costi. Una Vestigia è un punto di riposo analogo ai falò di Dark Souls. Ce ne sono di due tipi in Lords of the Fallen: quelle permanenti, e come tali poche e distanti tra loro, e i letti di fiori su cui potete creare la vostra Vestigia personale. Come potete ben intuire si può avere un solo checkpoint temporaneo alla volta, e per crearne uno occorre un seme. Se ne possono ottenere in più modi; la maggior parte dei boss ne lascia cadere uno (oltre a generare il letto di fiori da sfruttare a vostro vantaggio). Alcuni nemici a loro volta possono darvi dei semi dopo la sconfitta, come ad esempio le falene zombi o i mietitori incappucciati. Molhu li vende al Ponte del riposo celeste per 2500 di vigore ciascuno. Teneteveli da parte ed evitate di usare il letto di fiori del boss; piuttosto, usate la Vestigia temporanea che avete preparato prima.

Fiaschetta Estus col vestito della festus | Trucchi e consigli per Lords of the Fallen

Se avete giocato a Dark Souls o anche solo agli indie che si rifanno all’opera del sciur Miyazaki (come Ender Lilies: Quietus of the Knights) sapete bene l’andazzo delle Fiaschette Estus. Vi ci potete curare, così come potete “ricaricare” le pozioni al punto di salvataggio più vicino. Ebbene, al Ponte del riposo celeste è possibile potenziare la Sanguinarix una volta che Pieta, colei del santo ritrovamento le ha prese senza… pietà. (No, non ci dispiace.) Per l’upgrade vi occorre però avere almeno una Quintessenza sacra, ottenibile esplorando il mondo e (specialmente) aprendo i forzieri di Umbral (riconoscibili dalle aureole, qui sotto). Se poi vi servono altre cure, usate le Briopietre: i nemici ne fanno cadere una marea, e voi potete evitare di bruciarvi le sudate Sanguinarix.

Distanziamento sociale (e letale) | Trucchi e consigli per Lords of the Fallen

Il gioco vuole che usiate gli attacchi a distanza. Molte armi possono far tentennare il nemico quando è ancora lontano, nonché allontanare i più pericolosi dal resto del loro branco. Presi singolarmente, un po’ tutti i nemici si possono abbattere senza troppe cerimonie. Il che vi tornerà utile più avanti, quando questo titolo vi divertirà a mettervi sotto assedio. La magia è a sua volta potentissima. Per esempio, Santifica permette di sbarazzarsi di tantissimi effetti di stato inflitti dai nemici. Poi ognuno ha le sue preferenze, naturalmente. Il gioco è infine prodigo di borse delle munizioni e di cristalli di mana da sfruttare. Sarebbe uno spreco non approfittare di questo inatteso slancio di generosità, non trovate?

Agguato! | Trucchi e consigli per Lords of the Fallen

Che vi dicevamo? Il gioco è pieno di imboscate. Parecchie. Il vostro viaggio a Mournstead vi renderà paranoici tanto quanto noi. Quelle casse si possono rompere? C’è un tizio dietro. Lì può esserci un arciere? Sì, c’è. E, come detto prima, gli attacchi a distanza (magici o meno) servono proprio a riposizionare i nemici in punti dove possono darvi meno grattacapi. Oppure potete sempre darvi alla macchia. Avete la fortuna di poter usufruire di un avatar rapido, quindi se preferite una ritirata (strategica, ovviamente) potete sempre tenere sotto mano un Seme vestigiale. Il prossimo letto di fiori non è troppo lontano, e… caso vuole che i punti dove i nemici vi tendono gli agguati siano molto più semplici da affrontare andando a ritroso…

Andiam, andiam, andiamo a farmar | Trucchi e consigli per Lords of the Fallen

Non diteci che speravate di evitare il grinding. “Eh! Volevi!” Per fortuna, Umbral serve a questo: un sogno febbrile lovecraftiano senza dubbio, ma anche un bel posto per portarvi a casa un po’ di vigore a buon mercato. I vari zombi del caso ne lasciano cadere un bel po’, e in alcuni punti se ne trovano in gran numero. A inizio gioco, la Vestigia di Chabui (appena dopo il Ponte del riposo celeste) torna parecchio utile. Viaggiate verso Umbral, fate piazza pulita, salite le scale a sinistra, tornate alla Vestigia e ripetete il processo. Verso fine avventura, poi, c’è la Vestigia di Burescu il perduto che, dal fondo del baratro in cui si trova (prima della porta di un boss), fa il suo lavoro anche lei. Evitate solo di stare nell’Umbral troppo a lungo, per evitare i nemici più forti che arriveranno dopo.

“Ma un caffettino insieme no?” | Trucchi e consigli per Lords of the Fallen

Effettivamente, non sempre occorre esporsi a rischi per avere dei benefici. Se vi occupate delle quest dei personaggi, vi conviene di tanto in tanto tornare al Ponte del riposo celeste. Così facendo potrete dar via qualche strumento, ma anche ottenere suggerimenti sotto forma di note. E, a volte, persino ricevere delle chiavi. Potete capire quando avete un oggetto da dare ad un NPC tramite la falena che compare accanto alle sue opzioni di dialogo. Siamo quasi in fondo alla nostra guida di oggi, ma purtroppo di opzioni pacifiche per procedere oltre non ne rimangono molte. Ce n’è solo una…

“Caro diario”

I nostri trucchi e consigli per Lords of the Fallen finiscono qui, con quell’unico suggerimento a cui sarete sicuramente arrivati anche voi in autonomia. All’inizio della maggior parte delle aree, è molto probabile che vi venga data una mappa. Queste mappe fanno capolino nella parte dell’inventario dedicata al Diario, nel quale fanno capolino i suggerimenti su dove altro andare in seguito. Spesso e volentieri questa semplice mossa vi rimetterà in carreggiata ogniqualvolta vi sentiate persi. Inoltre è anche qui che troverete le indicazioni per i fari da purificare, il che è vitale per la storia principale.

Ora sta a voi dirci la vostra: vi siamo stati utili? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.