Migliori videogiochi in uscita | Luglio 2024

Ecco i migliori videogiochi in uscita a Luglio 2024: tanto divertimento su PlayStation 4 e 5, Xbox One e Xbox Series X, PC e Nintendo Switch!

Giugno è ormai terminato ed entriamo (faticosamente) nel mese di Luglio con la sua nuova line-up di videogames!

Iniziamo con Final Fantasy XIV: Dawntrail, quinta espansione di Final Fantasy XIV. Dopo gli eventi di Endwalker, il Guerriero della Luce Krile Mayer Baldesion, insieme con Alphinaud e Alisaie Leveilleur si dirigono a Tural su richiesta di Wuk Lamat, figlia di Gulool Ja Ja, sovrano di Tuliyallal, per aiutare in una gara per il controllo del territorio. Nuove aree da esplorare, nuove classi, nuove avventure vi attendono a Tural!

Tra i nuovi arrivi segnaliamo anche Bō: Path of the Teal Lotus, un platform fortemente ispirato alla mitologia e all’estetica giapponese. Rivestirete i panni di Bō, un Tentaihana disceso dal cielo a causa di una misteriosa profezia. Armato di un orecchino mutaforma e di abilità mistiche fuori dal comune, Bō dovrà farsi strada in un mondo meraviglioso e affascinante ma popolato da nemici pericolosissimi.

Adesso che arriva l’estate è il momento perfetto per i titoli leggeri e spensierati! Per questo c’è The New Denpa Men, un buffissimo RPG popolato da omini coloratissimi e dalle espressioni facciali decisamente vacue. Esplorate l’isola, entrate nei dungeon, sconfiggete mostri e divertitevi da soli o in compagnia!

Tra i migliori videogiochi in uscita a Luglio 2024 c’è Nobody Wants To Die. In una New York del 2329, il detective James Karra indaga su un killer: ma la sua indagine lo porterà a scavare ancora più in profondità, rivelando segreti, corruzione e perversioni di una società distopica e inquietante…

Per la rubrica “graditi ritorni” è in arrivo One Piece Odyssey: Deluxe Edition, una versione che aggiunge al gioco originale nuovi accessori, nuovi contenuti e un’espansione che porterà tante ore di divertimento per gli appassionati della serie.

Volete un gioco retro ma che venga incontro ai gusti moderni? Provate Parasol Stars, la versione digitale del platform sviluppato da TAITO nel 1991 e molto apprezzato su AMIGA. Finalmente potremo godercelo sulle console moderne in tutto il suo splendore colorato!

Oltre ai migliori videogiochi in uscita a Luglio 2024, non dimenticate di dare un’occhiata anche alle migliori esclusive su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch!

Migliori videogiochi in uscita | Luglio 2024

Final Fantasy XIV: Dawntrail – 2 luglio – PS4, PS5, XSX, PC

The First Descendant – 2 luglio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Fate Seeker II – 4 luglio – PS5

Zenless Zone Zero – 4 luglio – PS5, PC, iOS, Droid

Bleak Faith: Forsaken – 5 luglio – PS4, PS5, XBO, XSX

Cyber Citizen Shockman Zero – 5 luglio – PS4, PS5, XBO, XSX, NS

The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak – 5 luglio – PS4, PS5, PC, NS

Machi Koro With Everyone – 5 luglio – PC, NS

Lifeless Moon – 9 luglio – PS4, PS5, XBO, XSX

Naheulbeuk’s Dungeon Master – 9 luglio – PS5, XSX, NS

Once Human – 9 luglio – PC

Yaoling: Mythical Journey – 10 luglio – PC

Ace Combat 7: Skies Unknown Deluxe Edition – 11 luglio – NS

Anger Foot – 11 luglio – PC

Hookah Haze – 11 luglio – PC, NS

Parasol Stars – 11 luglio – PS4, PS5, XBO, XSX, NS

Princess Maker 2 Regeneration – 11 luglio – PC, NS

B-Project Ryusei*Fantasia – 15 luglio – PC, NS

Darkest Dungeon II – 15 luglio – PS4, PS5, NS

Cataclismo – 16 luglio – PC

Deliver Us the Moon – 16 luglio – NS

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Sweep the Board – 16 luglio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

EvilVEvil – 16 luglio – PS5, XSX, PC

Flock – 16 luglio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Hot Lap Racing – 16 luglio – PC, NS

Magical Delicacy – 16 luglio – PC, XBO, XSX, NS

Nobody Wants to Die – 17 luglio – PS5, XSX, PC

Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate – 17 luglio – NS

Bō: Path of the Teal Lotus – 18 luglio – PS5, XSX, PC, NS

Dungeons of Hinterberg – 18 luglio – XSX, PC

Flintlock: The Siege of Dawn – 18 luglio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Nintendo World Championships: NES Edition – 18 luglio – NS

Over Horizon X Steel Empire – 18 luglio – PS4, NS

EA Sports College Football 25 – 19 luglio – PS5, XSX

Eggy Party – 19 luglio – NS

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess – 19 luglio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

The New Denpa Men – 22 luglio – NS

Conscript – 23 luglio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, NS

F1 Manager 2024 – 23 luglio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Linkito – 23 luglio – PC

The Star Named EOS – 23 luglio – PS5, XSX, PC, NS

Ninja Slayer: Neo-Saitama in Flames – 24 luglio – PC, NS

Earth Defense Force 6 – 25 luglio – PS4, PS5, PC

Frostpunk 2 – 25 luglio – PC

Tokyo Xanadu eX+ – 25 luglio – NS

Undying – 25 luglio – NS

One Piece Odyssey: Deluxe Edition – 26 luglio – NS