Incubo annuncia il suo Tour: date e tappe in programma

Appena sei date disponibili per quello che è il suo primo tour estivo. Un’occasione importante per i fan più affezionati che stanno seguendo la crescita di questo cantante dal talento esponenziale . Capace di emozionare – ed emozionarsi – con i suoi testi, ricchi di significato, immagini visive e viaggi interiori.

Incubo, nome d’arte di Cristiano Tatti, è un giovane cantante del 2000 che narra nei suoi pezzi le varie sfumature dell’amore, non soltanto adoloscenziale, romantico e “carnale”. Bensì anche un sentimento più profondo , doloroso, intenso e intimo, come si può evincere nel suo ultimo disco , intitolato “Quando guardi le stelle”, contenente otto canzoni.

Giovanni Spadavecchia

Laureato in Scienze Umanistiche con indirizzo in Lettere Moderne, grande appassionato di scrittura, in particolare di poesia. Oltre a scrivere articoli di diverso genere, si è dedicato alla pubblicazione di alcune raccolte contenenti le sue opere. Amante del calcio e sempre pronto a mettersi alla prova e conoscere cose nuove! Attualmente è iscritto alla Laurea Magistrale in Giornalismo e Cultura Editoriale presso l'Università degli studi di Parma.