POP MART APRE IL SUO PRIMO NEGOZIO IN ITALIA

Dopo una lunga attesa da parte dei fan, il 13 luglio arriva finalmente in Italia POP MART, produttore di mini figure originali e accessori

In seguito al successo delle recenti aperture a Londra e Parigi, il marchio ha deciso di proseguire la sua espansione europea a Milano, nella centralissima zona di Buenos Aires, dove aprirà il suo primo negozio. Secondo i piani dell’azienda, questa sarà la prima di una serie di aperture in altre città italiane, con l’obiettivo di assumere tra le 50 e le 60 persone.

Il celebre produttore di mini figure sbarca a Milano con un’esperienza unica per gli appassionati

Situato in una posizione strategica, proprio all’uscita della metropolitana di Porta Venezia, il negozio attira subito l’attenzione dei passanti con le sue pareti gialle e le versioni “mega” delle figures principali esposte in vetrina. All’interno, il negozio è organizzato per offrire ai clienti un’esperienza immersiva nel mondo di POP MART, con la possibilità di esplorare diverse collezioni di figures e altro ancora. L’esperienza garantita non solo soddisfa le aspettative degli appassionati, ma riesce anche a coinvolgere chi non conosce ancora questo mondo.

L’avventura italiana inizia dalla capitale finanziaria, con cui il brand vuole legarsi per il suo ruolo di punto di riferimento nel campo della moda e delle tendenze. “POP MART mira a promuovere lo scambio culturale e a valorizzare il proprio brand. Speriamo che l’apertura del nostro primo negozio in Italia ci permetta di stabilire un contatto diretto con i fan e i distributori, acquisendo una migliore comprensione del mercato e delle esigenze dei fan”, afferma Justin Moon, Presidente di POP MART International.

Il brand: da Beijing all’Italia, un percorso lungo quasi 15 anni

La storia di POP MART inizia il 17 novembre 2010 con l’apertura del primo store a Beijing, in Cina. Tre mesi dopo, il brand è approdato anche su Amazon, consentendo ai nuovi fan di acquistare le figures online. Tra le tappe più importanti della crescita dell’azienda si annoverano le aperture a Londra nell’aprile 2022, in California nel giugno 2022, a Melbourne nell’agosto 2022 e, più recentemente, a Parigi nel febbraio di quest’anno. Negli ultimi anni, l’azienda ha registrato una crescita significativa, ampliando la gamma di articoli offerti, che ora includono non solo mini figures, ma anche tote bag, portachiavi, cover per telefono, airpods, candele e molto altro.

Oggi POP MART è presente in più di 30 paesi, con oltre 500 negozi. Tra le figures originali ideate dal brand spiccano HIRONO, SKULLPANDA, MOLLY, DIMOO e THE MONSTERS. Ogni personaggio ha una propria storia e di ciascuno esistono più versioni. Per raggiungere un pubblico sempre più ampio, POP MART collabora con brand famosi e franchise per creare nuove figures (Naruto, Detective Conan, Harry Potter, Iron Man, Spiderman) e realizza crossover (DIMOO x Animali Fantastici, LABUBU x Spongebob e PUCKY x Topolino).

In occasione dell’apertura dello store, sarà lanciata una collezione in edizione limitata disponibile fino a esaurimento scorte.

Dal 13 luglio saranno disponibili:

LABUBU series

LABUBU SHEPHERD

LABUBU HEDGEHOG

LABUBU DIVER’S MANUAL

ZIMOMO LAVA

AZURA SUNNY BEACH FIGURE

DIMOO HUNTER PLUS

Labubu The Monsters Fall In Wild Series

Labubu Time to Chill

Labubu Macarons

Dal 14 luglio saranno disponibili anche:

CRYBABY PRIDE PARADE FIGURE

HIRONO RESHAPE SCULPTURE

Noi siamo stati all’inaugurazione, e voi andrete nello store POP MART di Milano? Rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).