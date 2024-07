Le differenze tra le sigarette: esistono quelle che fanno meno male?

Sono davvero numerose le tipologie di sigarette e non sempre si hanno le idee chiare sulle caratteristiche di questi prodotti

Il mondo delle sigarette è complesso, anche perché sono a disposizione tantissime opportunità. Spesso, parlando di questo argomento, si fanno delle differenze tra le sigarette tradizionali e quelle elettroniche. Sono davvero numerose le tipologie di sigarette e non sempre si hanno le idee chiare sulle caratteristiche di questi prodotti e sulle differenze che esistono tra i vari tipi. Inoltre, in tanti si chiedono se esistono delle sigarette che fanno meno male. Approfondiamo questo argomento.

Le sigarette tradizionali

Come è stato sottolineato in precedenza, tante persone si chiedono se esistono sigarette che non fanno male. L’attenzione è rivolta in particolare alle sigarette tradizionali, che hanno una composizione caratterizzata da tabacco tritato e miscelato con alcuni additivi chimici, il tutto racchiuso in un involucro di carta.

La combustione del tabacco porta alla produzione di migliaia di sostanze chimiche differenti, alcune delle quali sono conosciute per essere dannose. Tra queste sostanze, si possono citare la nicotina, il catrame e il monossido di carbonio, che sono i principali responsabili dei danni alla salute. Per quanto riguarda il catrame, è un insieme di particelle solide che sono in grado di depositarsi nei polmoni. La nicotina crea dipendenza e può avere degli effetti negativi sul sistema cardiovascolare. Il monossido di carbonio, invece, riduce la capacità del sangue di trasportare l’ossigeno.

Le sigarette light e a basso contenuto di catrame

Le sigarette light e quelle a basso contenuto di catrame sono state introdotte sul mercato con l’obiettivo di offrire una scelta che potesse essere considerata “più sana”. In realtà, alcuni studi scientifici hanno dimostrato che queste sigarette non sarebbero meno dannose rispetto alle versioni tradizionali.

I fumatori, infatti, tenderebbero a compensare il minore apporto di nicotina inalando più profondamente, trattenendo il fumo più a lungo nei polmoni e allo stesso tempo fumando un numero più elevato di sigarette. Così non si farebbe altro che rendere vani i benefici presunti di queste opzioni.

Le sigarette elettroniche

Si parla molto negli ultimi tempi delle sigarette elettroniche. Questi dispositivi riscaldano un liquido per mettere a punto un aerosol che viene quindi inalato. Una delle differenze principali tra le sigarette tradizionali e quelle elettroniche consiste nel fatto che in questo secondo caso non si verifica la combustione del tabacco e questo riduce di molto l’esposizione a diverse sostanze nocive che sono presenti nel fumo di tabacco.

È molto semplice trovare dispositivi e accessori di questo tipo. Anche online diverse piattaforme elettroniche propongono liquidi per sigarette elettroniche, aromi e altri elementi utili. Lo shop di Terpy, ad esempio, è una piattaforma che punta sulla qualità con una selezione effettuata da professionisti del settore.

Le strategie per smettere di fumare

Naturalmente, smettere di fumare non è per tutti semplice. Alcune strategie possono aiutare ad abbandonare questa abitudine in maniera graduale. Può essere importante, ad esempio, puntare sulla pianificazione, decidendo un periodo specifico con delle scadenze che possano permettere di prepararsi adeguatamente, identificando anche i momenti della giornata in cui si tende a fumare di più e trovando delle alternative utili.

Anche l’utilizzo di dispositivi come le sigarette elettroniche può essere molto utile per ridurre a poco a poco questa abitudine. Allo stesso tempo è sempre importante adottare uno stile di vita sano e mantenersi attivi con un programma di attività fisica. L’esercizio fisico, infatti, permette il rilascio di endorfine che sono capaci di ridurre le situazioni di stress e di migliorare notevolmente l’umore.

Chi vuole seguire queste strategie dovrebbe mettere in atto anche delle tecniche di gestione dello stress, anche con l’adozione di tecniche di rilassamento, come lo yoga, la respirazione profonda oppure la meditazione. È sempre utile affidarsi ai professionisti del settore, per ricevere dei consigli su come agire.