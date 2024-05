PS Store: i migliori giochi in offerta sotto i 15€ (fino all’85%!)

Sottovoce, sotto sotto, Sony sa scontare: ecco quelli che secondo noi, per ora, sono i migliori giochi di PS Store in offerta sotto ai 15€

Abbiamo dedicato del tempo agli sconti più vantaggiosi di PS Store, ma se volete stare sotto i 15€ possiamo consigliarvi i migliori giochi in offerta entro questa fascia di prezzo. Non mentivamo: le offerte si spingono davvero fino all’80%, e in alcuni casi superano pure questa folle percentuale. Tuttavia, se prima abbiamo dato più spazio ai titoli più recenti, stavolta la priorità assoluta è tutta per i capolavori disponibili da più tempo. Un’occasione come un’altra per rimpolpare le vostre librerie… o il vostro backlog, perché bene o male va sempre a finire così. Sotto con le offerte!

A Way Out | PS Store: i migliori giochi in offerta sotto i 15€

Se avete amato Brothers: A Tale of Two Sons e It Takes Two, saprete già come inaugurare la nostra lista dei migliori giochi su PS Store in offerta al di sotto dei 15€. A Way Out, dalla vulcanica mente dell’attore-regista-game designer svedese-libanese Josef Fares (Kopps), ci dà le redini di due detenuti nel pieno della loro evasione. Un ottimo titolo, questo, per tenere carichi entrambi i controller: si tratta infatti di un’avventura giocabile esclusivamente in co-op. Ma quanto dovrete prelevare dal vostro borsellino su PS4? Si tratta di uno sconto, udite udite, proprio della percentuale mancata negli highlights precedenti!

80% (5,99€)

Dragon Ball Z: Kakarot | PS Store: i migliori giochi in offerta sotto i 15€

Se è vero che da noi Hideo Kojima è amato, attorno alle arti marziali nate dalla penna di Akira Toriyama c’è una vera e propria religione. La premessa di Dragon Ball Z: Kakarot è proprio quella di trasformare le gesta di Goku e compagnia in un gioco di ruolo d’azione. L’intento del team di sviluppo CyberConnect2 (Naruto Ultimate Ninja Storm), come ha notato il nostro Giuseppe De Luca, è perlopiù riuscito, e se cercavate un’occasione per farlo vostro su PS4 e PS5, questo è il vostro momento. (Sigla di Giorgio Vanni non inclusa.)

80% (13,99€)

Crash Team Racing: Nitro-Fueled | PS Store: i migliori giochi in offerta sotto i 15€

Non c’è modo di girarci attorno. L’online del gioco è vivo? Senza cross-play, il matchmaking arranca un po’, lo ammettiamo. Tocca fare molto grinding per avere gli elementi extra senza ricorrere alle microtransazioni? In effetti sì. Resta comunque una celebrazione mastodontica di tutto ciò che è stato e che sarà Crash Bandicoot in un fenomenale kart racer per passare le serate tra amici sul divano, con una pista esclusiva alle console Sony e una mole monumentale di contenuti? Crash Team Racing: Nitro-Fueled è la risposta affermativa a questa e a molte altre domande, specie al di fuori di un contesto dove deve competere pure con Mario Kart 8 Deluxe. Un affare epocale.

65% (13,99€)

Kingdom Come: Deliverance | PS Store: i migliori giochi in offerta sotto i 15€

Definito dai creatori come “Dungeons & no Dragons” e “Braveheart: The Game”, Kingdom Come: Deliverance si ripropone in forma scontata (un evento tutt’altro che scontato… beh, mai quanto il gioco di parole, ndr) in occasione dell’annuncio del sequel. Gli sviluppatori della serie Mafia ci danno dunque le redini di Henry of Skalitz, intento a vendicare la sua famiglia nella Boemia dei tempi che furono. A questo punto vorrete avere dei numeri, immaginiamo. Nessun problema: il gioco ha brandito la spada del padre di Henry per tagliare il suo prezzo su PS4. Che state aspettando?

85% (4,49€)

Spyro Reignited Trilogy | PS Store: i migliori giochi in offerta sotto i 15€

Anche in questo caso abbiamo a che fare con un personaggio iconico che ha seguito il medesimo percorso Sony-Activision-Xbox e che abbiamo semi-recensito in un altro formato. “Se avessi un nichelino ogni volta che è successo, ne avrei due, il che non è molto ma è strano che sia successo due volte.” Quante probabilità c’erano? E perché stiamo sprecando il paragrafo a parlarne? Tanto lo spazio non sarebbe bastato per parlare nel dettaglio di Spyro Reignited Trilogy, ma ci proveremo in una riga. I tre platformer a esplorazione libera, da un primo episodio speedrunner-friendly ad un secondo nel mezzo, fino alla roulette di gameplay del terzo, è disponibile su PS4 anche in bundle con Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (24,49€). Altrimenti lo trovate da solo, per la medesima percentuale, alla cifra qui sotto.

65% (13,99€)

Mortal Kombat 11 | PS Store: i migliori giochi in offerta sotto i 15€

Se uno sganassone porta a una secchiata di sangue, non può che essere Mortal Kombat 11. Il solo picchiaduro capace di tenere fede alla definizione “spaccaossa” per le sue combo torna per uno scoppiettante (e fatale) undicesimo capitolo. Lo abbiamo recensito definendolo un “ritorno in grande stile” e, ad oggi, offre probabilmente il roster più memorabile visto finora in fatto di guest star (con buona pace di Omni-Man, Patriota e Peacemaker). Una volta tanto, però, il salasso sarà solo sullo schermo: il gioco è disponibile in versione Ultimate sia su PS4 che su PS5. Al costo di un caffè in più rispetto alla cifra qui sotto, però, avrete il bundle che include Injustice 2: Legendary Edition (90%, 9,99€).

85% (8,99€)

La Terra di Mezzo: L’Ombra della Guerra | PS Store: i migliori giochi in offerta sotto i 15€

Se cercate un viaggio che non ha né meta né destinazione, La Terra di Mezzo: L’Ombra della Guerra è dove lascerete il vostro cuore. Il sequel de L’Ombra di Mordor (pure lui in sconto, 75% → 4,99€) ci propone un gioco di ruolo d’azione in una linea temporale diversa dai romanzi di Tolkien che conosciamo, dove i protagonisti forgeranno il loro personalissimo anello per sconfiggere la minaccia di Sauron… e sostituirsi a lui, già che ci sono. Non temete, verrà anche il giorno in cui non romperete il salvadanaio. Ma non è questo il giorno!

85% (5,99€)

A Plague Tale: Innocence | PS Store: i migliori giochi in offerta sotto i 15€

Se Mordor vi sembrava in qualche modo un posto troppo allegro, potete pur sempre optare per la Francia della Guerra dei Cent’anni, dove la peste nera sta facendo più eliminazioni di Anonimo[280] su Fortnite. Un survival horror furtivo del 2019, che martedì prossimo spegnerà la sua quinta candelina e che con inquietante tempismo ha anticipato di poco meno di un anno il COVID, A Plague Tale: Innocence è pronto a… contagiare le vostre PS5 e le vostre PS4 con una pestilenza che ne ha decimato il prezzo. Ehm, non letteralmente, era solo retorica da parte nostra. Trovate il prezzario effettivo qui sotto.

70% (11,99€)

Resident Evil | PS Store: i migliori giochi in offerta sotto i 15€

Se invece preferite affrontare le pandemie brandendo un’arma da fuoco, c’è pur sempre Raccoon City. Potreste pensare che alludiamo all’intera serie, ma qui si parla dello sconticino per il primo Resident Evil. La spedizione di Chris Redfield, Jill Valentine e sfortunatissima compagnia è tornata in HD, mantenendo sempre elevatissima la tensione con le sue inquadrature fisse e le sue porte ad apertura lentissima. L’unica cosa su cui dovrete fare economia voi è l’inchiostro per la macchina da scrivere, perché a tagliare il prezzo ci ha pensato già mamma Capcom su PS4.

75% (4,99€)

Forspoken

A concludere la lista dei migliori giochi disponibili su PS Store in offerta al di sotto dei 15€ abbiamo uno dei più sfortunati esperimenti di Square-Enix. Per Forspoken, il buon Daniele si è tenuto appena al di sopra della soglia della sufficienza, ma pur con le sue debolezze la stella del gioco può brillare decisamente di più di fronte ad un prezzario differente. Il mondo di Athia si ripropone infatti alla cifra indicata qui sotto, riducendo di molto il costo dell’esclusiva PS5. La stessa percentuale si applica anche al Digital Deluxe Upgrade (10€) e all’espansione In Tanta We Trust (4,99€). Affrettatevi, perché gli sconti sono tanti, ma il tempo per approfittarne no! Gran parte di queste offerte scade infatti il 23 maggio.

60% (31,99€)

Ora sta a voi dirci la vostra: avete pensato all'offerta di cui approfitterete? Fatecelo sapere qui sotto,