Assassin’s Creed: Codename Hexe sarà open world o lineare?

L’insider Tom Henderson fa apparentemente luce sulla presunta natura open world di Assassin’s Creed: Codename Hexe con l’ultimo report

Sappiamo poche cose del prossimo capitolo principale della saga, ma ad essere davvero avvolto nel mistero è Assassin’s Creed: Codename Hexe, ancora noto solo col nome in codice e, ad oggi, forse in parte pure open world. Il rapporto dell’insider Tom Henderson, altra presenza fissa su queste pagine, parla di un gioco ambientato in Europa centrale e incentrato sulla caccia alle streghe del sedicesimo secolo. I nuovi dettagli di Insider Gaming raccontano di un territorio inesplorato per Ubisoft, nonché “non un GdR” come confermato dal vicepresidente esecutivo della compagnia. La protagonista è la strega Elsa, dotata di poteri sovrannaturali. Vi lasciamo alla nostra fonte prima di proseguire.

EXCLUSIVE – Early Details on Assassin’s Creed Hexehttps://t.co/ujsUOOxYNc — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) April 23, 2024

Assassin’s Creed: Codename Hexe sarà open world… o no?

In merito al fulcro dell’articolo, possiamo confermare che (sempre stando al report) Assassin’s Creed: Codename Hexe sarà un’esperienza principalmente lineare ma con l’aggiunta di elementi open world. La trama ci vedrà in fuga dai soldati tedeschi in una città “cupa e tetra”, possedendo il corpo di un felino per far cadere una bottiglia e distrarre una guardia. Inoltre, dovremmo poterci aspettare una meccanica di paura simile a quanto visto nel DLC di Syndicate dedicato a Jack lo squartatore. Non abbiamo molti altri dettagli a riguardo, al di là del 2026 come possibile periodo di uscita e un iter di sviluppo ancora “relativamente” in alto mare. Ne sapremo di più a tempo debito.

