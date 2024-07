In offerta il Samsung Galaxy A15 su Unieuro a poco più di 100 euro!

Cercate un nuovo smartphone? Allora dovete assolutamente approfittare di questo momento per acquistare il Samsung Galaxy A15 che trovi in offerta su Unieuro ad un prezzo davvero speciale!

Se avete intenzione di acquistare un nuovo smartphone ma non volete affrontare delle spese troppo alte, questa allora è l’occasione che fa proprio al caso vostro. Si va sempre a parlare di Galaxy e più nello specifico parliamo della Serie A, che chiariamoci, non è al livello della serie S, ma è comunque una gamma di tutto rispetto. Quello di cui parliamo stasera è nello specifico il Samsung Galaxy A15, che potete trovare in offerta oggi su Unieuro ad un prezzo davvero ottimo, parliamo infatti di poco più di 100 euro. Per essere più precisi, per avere questo smartphone dovete spendere solo 139,99 euro invece di 199,90, con uno sconto di 60 euro.

Per acquistare questo smartphone dovete solo cliccare qui.

Alte prestazioni a basso prezzo con l’offerta Unieuro su Samsung Galaxy A15

Schermo vivido, fluido, dettagliato: il display Super AMOLED da 6,5”¹ di Galaxy A15 con Vision Booster crea un’esperienza di visione fluida e brillante, con una luminosità fino a 800 nit² e una bassa emissione di luce blu per il massimo comfort. Tripla fotocamera posteriore per lo scatto perfetto: fotocamera macro da 2 MP per paesaggi e primi piani, fotocamera principale da 50 MP per i tuoi capolavori fotografici ad alta risoluzione e fotocamera anteriore da 13 MP per selfie da professionista.

Tutta la potenza per semplificarti la vita: con una straordinaria potenza di elaborazione, una memoria capiente e un ampio spazio di archiviazione, lo smartphone Samsung Galaxy A15 è pronto a gestire i tuoi carichi di lavoro e il tuo intrattenimento. Fai il pieno di energia con Samsung Galaxy: resta attivo e in movimento grazie alla batteria a lunga durata da 5.000 mAh (capacità tipica), avrai tutta la carica che ti serve per dedicarti alle cose che ami. Semplice ed elegante: con il suo design minimale, Galaxy A15 è progettato per mettere in mostra il suo profilo sottile, il retro elegante e le linee pulite della fotocamera.