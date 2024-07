Recensione Solarbank 2 E1600 Pro: energia sostenibile per tutti

In questo articolo vedremo la recensione dell’Solarbank 2 E1600 Pro un sistema di accumulo che ci permette di convertire l’energia del sole in energia elettrica “pulita” e gratuita.

Immagina di poter trasformare la luce del sole in energia pulita per alimentare la tua casa, i tuoi dispositivi e molto altro, direttamente dal tuo giardino. Con Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro, tutto questo è possibile! Questo sistema innovativo è la prima centrale elettrica da balcone all-in-one da 2400 W al mondo, con un magazzino di energia per la tua casa.

Cosa Rende Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro Speciale?

Il Solarbank 2 E1600 Pro è dotato di pannelli solari da 200W e una batteria integrata da 1600Wh, capace di generare fino a 2400W di potenza di picco e di alimentare diversi elettrodomestici contemporaneamente. La sua batteria modulare può essere espansa fino a 9,6kWh con un approccio DIY, permettendoti di accumulare più energia per un uso futuro. Inoltre, grazie al suo inverter integrato, il sistema può essere messo in funzione in modo semplice e rapido.

La sicurezza e l’efficienza sono garantite grazie ai materiali di alta qualità e ai molteplici sistemi di protezione integrati. Il Solarbank ha una classe di protezione IP65, con un solido alloggiamento in alluminio impermeabile e antipolvere, ideale per l’installazione sia all’interno che all’esterno. Il sistema di riscaldamento integrato consente la carica e la scarica a temperature comprese tra -20°C e +50°C.

L’aspettativa di vita del Solarbank è eccezionale. Costruito per durare nel tempo, con celle di batteria LFP incorporate, garantisce una durata di 15 anni, il doppio della media del settore. I suoi componenti di livello industriale e la garanzia di 10 anni assicurano un funzionamento affidabile per oltre un decennio.

Vantaggi di Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro

Utilizzare Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro porta numerosi vantaggi. Autoproducendo la tua energia solare, riduci significativamente la tua dipendenza dalla rete elettrica e risparmi denaro sulle bollette. Contribuisci a ridurre l’impatto ambientale grazie all’uso di energia rinnovabile. In caso di blackout, il Solarbank funge da backup di emergenza, garantendo la continuità dell’alimentazione. Inoltre, il suo design portatile lo rende perfetto per gli amanti del plein air e per chi ama le avventure all’aria aperta, offrendo una fonte di energia affidabile ovunque ti trovi.

Con Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro, puoi godere di energia pulita e indipendente direttamente dal tuo giardino. Porta con te l’innovazione e la sostenibilità, ovunque tu vada!

Informazioni Tecniche Dettagliate

Modello : Solarbank 2 E1600 Pro

: Solarbank 2 E1600 Pro Tipo di batteria : LiFePO4

: LiFePO4 Capacità : 1600 Wh

: 1600 Wh Cicli di carica : fino a 6000

: fino a 6000 Potenza massima in ingresso : 2400 W

: 2400 W Tensione massima di ingresso DC : 16 A

: 16 A Numero di MPPT : 4

: 4 Tensione nominale : 16-60 V

: 16-60 V Connettore di ingresso : cavo solare MC4

: cavo solare MC4 Potenza di uscita : 800 W

: 800 W Tensione di uscita : 3,5 A Max

: 3,5 A Max Classe di protezione : IP65

: IP65 Temperatura di carica : da -20°C a +55°C

: da -20°C a +55°C Peso : 21,8 kg

: 21,8 kg Dimensioni: 460 x 249 x 254 mm

Monitoraggio in Tempo Reale

Grazie allo smart meter Anker SOLIX, puoi tracciare il consumo di energia in tempo reale e ridurre al minimo gli sprechi energetici. Entro 3 secondi, il sistema di accumulo regola l’immissione nella rete domestica in base alla domanda.

Montaggio e ingombro | Recensione Solarbank 2 E1600 Pro

L’installazione dell’Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro si è rivelata sorprendentemente semplice e alla portata di tutti, anche per chi non ha dimestichezza con il fai da te. I due pannelli solari da 230 cm di lunghezza e 112 cm di altezza sono facili da gestire grazie al peso contenuto e alle robuste staffe di montaggio incluse. Il telaio si assembla senza sforzo, seguendo le chiare istruzioni passo-passo, e non richiede particolari conoscenze tecniche.

Lo stesso vale per il gruppo di accumulo e gli altri componenti del kit, il cui design modulare rende intuitivo e veloce il processo di assemblaggio. In meno di un paio d’ore, con l’aiuto di un secondo paio di mani, tutto era già montato e pronto per la produzione di energia solare.

Un aspetto da considerare è lo spazio necessario nel giardino per ospitare i pannelli solari: è importante assicurarsi di avere un’area sufficientemente ampia e ben orientata per massimizzare la produzione di energia.

Complessivamente, il montaggio dell’Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro è stato un’esperienza positiva e alla portata di tutti, grazie alla sua semplicità e alle istruzioni chiare.

Un ecosistema intelligente per l’energia solare | Recensione Solarbank 2 E1600 Pro

L’Anker SOLIX Smart Meter rappresenta un’aggiunta preziosa all’ecosistema Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro, offrendo un monitoraggio completo della produzione e del consumo energetico. Collegato al Solarbank e alla rete elettrica domestica, lo Smart Meter fornisce in tempo reale informazioni dettagliate su diversi aspetti cruciali. Monitora la quantità di energia generata dai pannelli solari, permettendoti di ottimizzare il loro utilizzo, e tiene traccia del consumo energetico della tua casa, aiutandoti a identificare i dispositivi più energivori e a adottare misure di risparmio mirate. Inoltre, visualizza in tempo reale il flusso di energia tra il Solarbank, la rete elettrica e la tua casa, consentendoti di comprendere come viene utilizzata l’energia solare e da dove proviene l’energia supplementare.

L’app Anker Solarbank, associata allo Smart Meter, diventa un vero e proprio centro di controllo per la tua energia solare. Grazie a questa app, puoi ottimizzare il consumo impostando profili personalizzati per sfruttare al meglio l’energia solare autoprodotta, riducendo così la dipendenza dalla rete elettrica.

Puoi scegliere tra diverse modalità di funzionamento, come la modalità “Autoconsumo” che dà priorità all’utilizzo dell’energia solare, o la modalità “Backup” che garantisce l’alimentazione in caso di blackout. Inoltre, l’app ti permette di consultare l’andamento storico della produzione e del consumo energetico e di ottenere previsioni sulla produzione futura basate sulle condizioni meteo.

L’ecosistema Anker SOLIX, con l’integrazione dello Smart Meter, si configura come una soluzione completa e intelligente per la gestione dell’energia solare in casa tua. Questo sistema ti permette di massimizzare l’autosufficienza energetica, risparmiare sulle bollette elettriche e contribuire alla sostenibilità ambientale.

Chi dovrebbe acquistare questo sistema?