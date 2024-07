Recensione Fotor: creazione di immagini AI facile e divertente!

In questa breve recensione andiamo a scoprire le funzionalità AI di Fotor, un servizio di editing di foto completo e affidabile e completamente utilizzabile online: è davvero tutto oro ciò che luccica?

Il mondo di oggi, veloce e frenetico, è inevitabilmente attratto dall’attimo. Tutti siamo portati a fermarci, anche solo per un attimo, davanti ad un tramonto, un piccolo cane che ci scodinzola di fianco, un sorriso di chi amiamo, una tazza di cappuccino. E, in questi casi, la prima cosa che ormai ci viene in mente è: scattiamo una foto! Ammettiamo dunque che, in un mondo come questo, in cui le foto sono più importanti che mai, avere a disposizione un valido strumento per modificarle e migliorarle è quasi una necessità. Il mercato online attuale offre infiniti tipi di soluzioni, la maggior parte richiedente il download di un software, ma con qualche eccezione valida anche esclusivamente online. Fra queste, si distingue decisamente Fotor, di cui vi abbiamo già parlato in una recensione qualche tempo fa, ma che riprendiamo per analizzare in particolare alcune funzionalità AI: scopriamole!

A chi si rivolge Fotor? | Recensione Fotor AI

Innanzitutto, siamo portati a chiederci: a chi è rivolto Fotor? La risposta più semplice e immediata sarebbe: a tutti! Questo perché Fotor è un editor che si rivolge ad un’ampia gamma di utenti, grazie specialmente alla sua interfaccia intuitiva e alla sua vasta gamma di funzioni che lo rendono davvero accessibile a tutti coloro che vogliano approcciarcisi. Nello specifico, però, Fotor è adatto a:

Principianti : L’interfaccia drag-and-drop e le guide semplificate rendono facile iniziare a modificare le foto, anche per chi non ha esperienza precedente.

: L’interfaccia drag-and-drop e le guide semplificate rendono facile iniziare a modificare le foto, anche per chi non ha esperienza precedente. Utenti occasionali : Fotor è perfetto per chi vuole modificare foto di tutti i giorni, come immagini per i social media o foto ricordo.

: Fotor è perfetto per chi vuole modificare foto di tutti i giorni, come immagini per i social media o foto ricordo. Creativi : Fotor offre strumenti avanzati di editing, filtri e effetti che permettono di creare foto e design unici.

: Fotor offre strumenti avanzati di editing, filtri e effetti che permettono di creare foto e design unici. Professionisti : Fotor può essere utilizzato anche da professionisti per modificare e ottimizzare le loro foto, anche se non dispone di tutte le funzionalità avanzate di alcuni software di editing professionali.

: Fotor può essere utilizzato anche da professionisti per modificare e ottimizzare le loro foto, anche se non dispone di tutte le funzionalità avanzate di alcuni software di editing professionali. Team e aziende : Fotor offre piani aziendali con funzionalità aggiuntive come la collaborazione in team e la gestione dei brand.

: Fotor offre piani aziendali con funzionalità aggiuntive come la collaborazione in team e la gestione dei brand. Influencer e blogger : Per creare foto accattivanti per i loro social media e blog.

: Per creare foto accattivanti per i loro social media e blog. Studenti : Per creare presentazioni, progetti scolastici e altri contenuti visivi.

: Per creare presentazioni, progetti scolastici e altri contenuti visivi. Proprietari di e-commerce: Per modificare le foto dei loro prodotti per i loro siti web e negozi online.

Che cosa è possibile fare con Fotor? | Recensione Fotor AI

Fotor mette a disposizione tantissimi strumenti per modificare e migliorare le vostre foto, nonché una IA generativa che è in grado di creare, dalla vostra descrizione, veri e propri capolavori. Questo aspetto lo approfondiremo nei prossimi paragrafi, perché, per chi vi scrive, è sicuramente quello più interessante. Quali sono, dunque, le possibilità offerte da Fotor? Le trovate qui sotto in elenco:

Edit a Photo

AI Image Generator

AI Headshot

AI Video Generator

Background Remover

Face Swap

AI Art Effects

Video Enhancer

Editor di foto… e molto, molto altro | Recensione Fotor AI

Con l’editor di foto di Fotor, scusate il gioco di parole, potrete ridare vita ai vostri scatti migliorandoli: come? Le funzionalità sono davvero tante, dalla possibilità di migliorare la qualità generale con un semplice click, all’upscaling basato sull’IA, la rimozione del background, del blur e degli elementi di disturbo. C’è anche un prompt per il miglioramento della pelle, nei ritratti, sempre tramite l’intelligenza artificiale, così come l’ormai frequentissima possibilità di creare Avatar personalizzati basandovi su una decina di vostri selfie.

Fotor vi consente anche di ridonare colore a foto in bianco in nero, così come di cambiare lo sfondo o applicarvi effetti di blur. Infine, potete utilizzare l’Intelligenza Artificiale per sostituire gli oggetti nella foto con altri a vostra scelta, applicare effetti e filtri, rimuovere testi indesiderati o restaurare foto d’epoca. Il tutto, con una semplicità disarmante: vi basteranno pochi, semplici click per sentirvi dei veri graphic designer.

Appassionati di videogiochi: a rapporto! | Recensione Fotor AI

Se, come noi, siete grandi appassionati di videogiochi, potete sfruttare Fotor per divertirvi e creare immagini a tema. La prima cosa che abbiamo voluto provare è la funzionalità di Face Swap, con cui è possibile sostituire il vostro viso, o quello di chiunque abbiate ritratto in una foto, con un altro a vostra scelta. Potete vedere il nostro capolavoro proprio qua sotto.

Per utilizzare questa funzionalità bastano veramente pochissimi click: dopo aver selezionato l’immagine di base, fra lo stock proposto da Fotor (o caricandone una vostra), dovrete semplicemente scegliere il personaggio con cui volete scambiare il viso, aspettare che l’IA faccia il suo lavoro e crei il risultato finale. Dopodiché, potrete semplicemente cliccare su “Download” per scaricarla in alta qualità. Purtroppo, nonostante le diverse prove, abbiamo potuto notare quanto il Face Swap di Fotor debba essere ancora migliorato, specialmente nell’aggiunta e nella modifica di dettagli nella foto di base. Però è davvero divertente da usare, specialmente col faccione di Kratos.

Generatore di immagini AI | Recensione Fotor AI

Giungiamo, dunque, al punto che per noi è più interessante di questa recensione di Fotor. Ammettiamo infatti candidamente che la funzionalità che più ci interessava provare della sua offerta è quella della generazione di immagini con l’intelligenza artificiale. Potrete farlo in due modi: partendo da un’immagine da voi caricata, e modificandola un po’ come si fa con le nuove funzionalità Avatar, oppure, quella che secondo noi è realmente la più divertente ed interessante, descrivendo all’intelligenza artificiale l’immagine che volete creare sotto forma di testo.

Vi basterà scrivere, nel box che vedete evidenziato anche qua sotto, quel che volete creare. Abbiamo potuto notare, anche in questo caso, una certa limitatezza nei comandi, ma è ben capibile: sono tecnologie che stanno evolvendo giorno per giorno, quindi ci aspettiamo grandi cose dal futuro. Una volta dettato il vostro ordine, potrete selezionare, nel riquadro sottostante, lo stile che volete utilizzare per la realizzazione dell’immagine. Ce ne sono veramente tanti e sono tutti molto variegati e diversi fra loro e, soprattutto, modificheranno di molto il risultato finale.

Una volta scelto il vostro stile, date a Fotor il compito di realizzare il vostro capolavoro, che verrà anche salvato in una piccola galleria posta a destra della schermata. Da questa galleria, potrete riprendere le vostre creazioni e modificarle come volete tramite tutti gli strumenti di Fotor e di cui abbiamo parlato poche righe più sopra.

I piani di abbonamento | Recensione Fotor AI

Fotor permette di usare le sue funzionalità di base, sia per l’editing sia per il design e i collage, in modo completamente gratuito e accessibile a tutti semplicemente creando un account o loggando con Google o Facebook. Le funzionalità basate sull’IA sono invece accessibili solo tramite l’account Fotor o Fotor+, che potete provare tramite il periodo di prova gratuito di un mese, per sperimentare e divertirvi, ma soprattutto per capire se e quanto Fotor possa fare per voi. In particolare, qua sotto trovate i prezzi dei due piani di abbonamento:

Fotor Pro: 2,83€/mese

Fotor Pro+: 6,24€/mese

Conclusioni

Siamo dunque giunti alle battute conclusive di questa recensione di Fotor e delle sue funzionalità AI. Ci siamo trovati di fronte ad un software online sicuramente in via di sviluppo e le cui funzionalità, specialmente quelle legate all’IA, devono essere migliorate, ma che ha di contro delle potenzialità davvero immense. Il prezzo contenuto, inoltre, stuzzica ancor di più la curiosità, ma è soprattutto la facilità di utilizzo e l’accessibilità globale a rendere Fotor una delle soluzioni più interessanti per l’editor di foto online. Consigliato!

