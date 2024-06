Anteprima Luigi’s Mansion 2 HD: le nostre spettrali prime impressioni!

Senza Mario, senza saltare, senza problemi: abbiamo giocato in anteprima a Luigi’s Mansion 2 HD, gradito ritorno su Nintendo Switch da 3DS

Abbiamo avuto modo di provare in anteprima uno dei più peculiari ritorni nell’oeuvre da “viale del tramonto” di Nintendo Switch, ovvero Luigi’s Mansion 2 HD. Il titolo rimane quasi una mosca bianca nel panorama della console: non è l’unico remaster ad arrivare dalla variopinta libreria di Nintendo 3DS, visti i sequel atti a replicare alcune esperienze del predecessore (Kirby Fighters 2, Super Kirby Clash), ma a parte forse Miitopia non ci vengono in mente altri restauri del genere da parte della Grande N stessa. Il contesto è quasi poetico: al termine del suo ciclo vitale, l’ibrida delle meraviglie rivisita un gioiello del predecessore di cui ricalca la terza età. Con Viaggio al Centro di Bowser, passato da DS a 3DS, le cose per Alphadream non sono finite bene; speriamo non sia lo stesso per Next Level Games.

L’Overlook Hotel ha aperto un franchising | Anteprima Luigi’s Mansion 2 HD

La premessa narrativa di Luigi’s Mansion 2 HD possiamo descriverla brevemente anche in fase di anteprima. Dopo gli eventi del primo gioco, il professor Strambic sta sperimentando la convivenza pacifica con i fantasmi nella misteriosa Cupavalle. Tuttavia Re Boo, tornato dopo lo scontro con il pavido fratello di Mario, ha frantumato la Luna scura, causando la rivolta degli spettri. Strambic recluta dunque un quanto mai riluttante Luigi per tornare in azione nelle magioni infestate e liberarle dagli ectoplasmi ingombranti. La cutscene introduttiva, che vedete qui sopra, offre una chiave di lettura aggiuntiva per gli amanti del genere horror più cresciuti: la mancanza di una soluzione definitiva contro un antagonista che non smette mai di tornare, mentre il protagonista (comprensibilmente) non ne può più.

Coi piedi per terra | Anteprima Luigi’s Mansion 2 HD

Nel caso non abbiate familiarità con la serie, non aspettatevi un gameplay da platformer. Al contrario: sebbene edulcorato e tondeggiante, il gioco segue i dettami da survival horror. Non potrete dunque saltare come fareste normalmente, cosa che il game design giustifica brillantemente con la tremarella di Luigi. Piuttosto, qui trovano posto anche elementi da avventura grafica che ci porteranno a scandagliare ogni anfratto delle stanze, in cerca di un elemento fuori posto e, pertanto, questo o quel fantasma da aspirare per proseguire. Oltre alla varietà dei fantasmi, ciascuno dei quali richiede tattiche particolari, anche il nostro fidato Poltergust 5000 presenta i vari upgrade di rito, per scovare porte invisibili, azionare congegni e quant’altro.

Aaaaaaaaaargh-cade | Anteprima Luigi’s Mansion 2 HD

Originariamente concepito per le partite brevi di Nintendo 3DS, il gioco è similarmente suddiviso in più magioni (mondi) e missioni (livelli), in un modo che ci riporta alla mente Kingdom Hearts: 358/2 Days. L’anima arcade si estende poi alle medaglie di “fine livello”, atte a ricompensare le nostre tempistiche e, in generale, la nostra performance. Anche i completisti, però, hanno di che gioire: i giocatori più zelanti troveranno infatti monete e banconote extra rastrellando le stanze, nonché, in alcuni casi, pure dei gioielli da collezionare. Sappiamo che nel gioco tornerà la Torre del Caos, ma non abbiamo avuto modo di trovarla nella versione di prova. Che sia una build definitiva?

Sottigliezze e pignolerie

Una piccola nota negativa su Luigi’s Mansion 2 HD ci sarebbe, per quanto preferiremmo non chiudere con essa l’anteprima del gioco. Mentre il sonoro non ci è affatto spiaciuto (riascoltare Charles Martinet ancora una volta è sempre una gioia), fatichiamo un pochetto a dire lo stesso del comparto grafico. Next Level Games ha tirato a lucido i modelli 3D e in parte anche le texture, ma non abbiamo avuto di fronte il prossimo Metroid Prime Remastered. Da un lato comprendiamo bene l’impiego minore di risorse, complice la già molta attenzione ai modelli concepiti per il 3D stereoscopico, ma d’altro canto il Colosso di Kyoto ha firmato titoli ben più ambiziosi di recente. Vi sapremo dire di più tra due settimane, quando il gioco uscirà giovedì 27 giugno.

