Giochi Olimpici 2024: ecco dove vederli

I Giochi Olimpici del 2024, ospitati a Parigi, promettono di essere un evento straordinario, con atleti di tutto il mondo che si sfideranno per l’oro. In Italia, la RAI ha acquisito i diritti per trasmettere i Giochi Olimpici. Le principali gare saranno trasmesse in diretta su Rai 1, Rai 2 e Rai Sport. Questi canali offriranno una copertura completa degli eventi, dai momenti clou delle cerimonie di apertura e chiusura alle competizioni quotidiane. Rai Sport, in particolare, si concentrerà sugli eventi meno noti, dando visibilità a sport e atleti meno seguiti.

Per chi preferisce lo streaming online, la RAI metterà a disposizione i propri contenuti sulla piattaforma RaiPlay. Sarà possibile seguire le gare in diretta o rivedere gli eventi più significativi in qualsiasi momento. RaiPlay è accessibile sia da computer che da dispositivi mobili, garantendo la massima flessibilità per gli spettatori. Un’altra opzione per lo streaming sarà Discovery+, che trasmetterà in diretta molte delle gare e offrirà contenuti esclusivi, interviste agli atleti e analisi dettagliate. La piattaforma di Discovery+ richiede un abbonamento, ma offrirà una copertura molto approfondita.

Giochi Olimpici 2024 sui social media e opzioni per chi vive all’estero

I Giochi Olimpici 2024 saranno ampiamente coperti anche sui social media. Seguire gli account ufficiali delle Olimpiadi su Facebook, X e Instagram garantirà aggiornamenti costanti, highlights e contenuti dietro le quinte. Inoltre, il canale YouTube delle Olimpiadi caricherà regolarmente video delle gare, interviste e momenti salienti.

Per chi si trova all’estero, molti paesi offriranno copertura attraverso i propri broadcaster nazionali. Ad esempio, negli Stati Uniti sarà NBC a trasmettere i Giochi, mentre nel Regno Unito sarà la BBC. Non importa dove ti trovi, avrai molte opzioni per seguire i Giochi Olimpici 2024. Trova il tuo dispositivo preferito e goditi questo spettacolo sportivo unico.

