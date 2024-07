Purtroppo ogni viaggio ha una fine e ora anche questa stagione è arrivata alla sua conclusione. Eccovi la nostra più che personale recensione della stagione 4 di The Boys! ALLERTA SPOILER!

Come per ogni altra stagione uscita prima della quarta, il finale di stagione ci fa rimanere sempre a bocca aperta. Vogliamo anticiparvi, però, che questo finale di stagione è il migliore che abbiamo avuto finora. Ci sentiamo di dire che con questa quarta stagione, l’egregio genio e creatore della serie tv Eric Kripke si è davvero superato. Se infatti la serie era iniziata molto bene con i primi tre episodi (vi riportiamo alla nostra recensione di inizio stagione), con i restanti cinque episodi arriviamo a un finale aperto che ci ha spiazzati. Se già all’inizio c’era della carne al fuoco molto interessante che ci stava preparando a tutta la stagione, tutto quello che ci è stato introdotto lo potenziano alla massima potenza. Non parliamo solo di sangue, violenza, black humor e il dito medio al family friendly, ma parliamo proprio di profondità dei personaggi.

L’apocalisse è vicina | Recensione The Boys Stagione 4: l’inizio della fine

Se prima ci si poteva comprensibilmente lamentare del fatto che tutto fosse ancora statico, con i personaggi che rischiavano di morire per poi salvarsi all’ultimo, qui le cose cambiano e di tanto. Ci sono tanti svolti narrativi, le storie che si sono create tra i personaggi viene portato avanti e alcuni di essi giungono perfino a una loro conclusione. In questa stagione c’è tanto sviluppo, i protagonisti arrivano a trasformarsi in qualcosa di più. Chi dice addio a persone a cui teneva, chi invece non riesce a lasciarle andare e chi invece decide di vendicarsi. Ogni personaggio in questa stagione arriva ad una propria conclusione di un ciclo narrativo, ma continuando con nuove sfide da affrontare.

Da considerare principalmente Butcher e Patriota, i due protagonisti indiscussi nella serie. Il protagonista e l’antagonista qui si incontrano una sola volta, all’inizio della stagione, confrontandosi tra di loro con il giovane Ryan di mezzo, per poi affrontare il proprio percorso. Butcher cerca di portare a termine il compito che si era dato e allo stesso tempo mantenere la promessa fatta a Becca. Patriota, nel mentre, cerca di essere un buon padre per suo figlio e per farlo affronta i propri demoni, come visto nel quarto episodio che, a nostro avviso, è uno dei migliori della stagione e forse anche della serie. Il carisma attoriale di Antony Starr si mantiene lungo tutto il corso della storia e Butcher allo stesso tempo affronta una grande sfida, ovvero accettare la sua morte imminente.

Il passato non ci lascia mai | Recensione The Boys Stagione 4: l’inizio della fine

I personaggi più importanti e allo stesso tempo interessanti rimangono come sempre Butcher e Patriota. I due sono sempre stati trattati come due facce della stessa medaglia, separati da una sola linea di confine. Se infatti Patriota è un folle fuori controllo con totale mancanza di empatia per il prossimo fatta eccezione per suo figlio Ryan, Butcher ha ancora un briciolo di umanità, nonostante il dolore che ha provato. I due infatti si trovano davanti alla stessa sfida: affrontare il passato per un futuro migliore. Patriota da spettacolo creando un bagno di sangue con gli scienziati che l’hanno torturato da bambino, mentre Butcher letteralmente parla con i fantasmi nella sua mente. Butcher è guidato da Becca, che rappresenta il suo lato umano e buono, mentre arriva il più grande plot twist (anche se era un po’ telefonato) di Joe Kessler che è il lato sadico e disumano di Butcher, quello che desidera morte e sangue.

Parlando proprio di quest’ultimo, interpretato da Jeffrey Dean Morgan, per quanto sia solo un’allucinazione visiva e uditiva della mente malata di cancro di Butcher, la sua presenza si fa sentire. Sia lui che Becca fanno sorgere dei dubbi su ciò che Butcher pensa sia giusto e cosa voglia fare realmente. Nel frattempo i Boys, come Hughie, LM, Starlight, Frenchie e Kimiko affrontano al contempo i loro problemi personali. Hughie affronta la morte del padre, LM cerca di proteggere la sua famiglia e allo stesso tempo di sostituire Butcher come capo, Starlight protegge la sua reputazione che Patriota sta cercando di rovinare e Frenchie e Kimiko fanno ammenda coi loro errori per vivere una vita insieme. Ognuno di loro ha un problema personale grave da risolvere e ogni vicenda è tremendamente interessante, anche se a volte alcune di esse sono risolte in maniera troppo sveltina creando dei ritmi strani, ma comunque più che godibili.

La definizione di follia | Recensione The Boys Stagione 4: l’inizio della fine

The Boys è una serie che, diciamocelo, è diventata famosa per la follia di molte scene. Non tanto per la violenza, il sangue o il gore, quanto per la mente malata di alcuni personaggi che troviamo nella serie. Un esempio lampante è Tek Knight, palese parodia di Batman, che ha un forte kink per il BDSM e il masochismo. La cosa divertente? Nello stesso episodio hanno inserito anche Webweaver, una parodia di Spider-Man, uniti entrambi in una scena sessuale a dir poco oscena e disgustosa, con il povero Hughie che è diventato vittima degli eventi. C’è tanta follia in ciascuno dei personaggi, resa vomitevole e disgustosa oppure immensamente interessante. Per quanto possano esserci dei piccoli buchi di trama, ma necessari per arrivare a un determinato punto, tutto è perfettamente connesso.

Sia Butcher che Patriota ora stanno affrontando un percorso pressoché identico, dove entrambi stanno per perdere la ragione. Butcher ora ha lasciato completamente andare Joe Kessler e, di conseguenza, i suoi nuovi poteri. Ora l’odio, la vendetta e la rabbia lo guideranno nel tentativo di uccidere Patriota. Ma non sarà affatto facile, visto che ora Patriota è riuscito a portare completamente dalla sua parte Ryan e non solo, anche Soldatino. Con la scena completamente inaspettata della morte di Victoria Neuman, personaggio molto centrale e ricorrente delle ultime stagioni, uccisa dai poteri di Butcher, ora sta per esplodere tutto. Al contrario delle altre stagioni, dove nell’ultimo episodio si tornava a un punto fermo, stavolta tutto è esploso con dei cliffhanger incredibili che abbiamo amato alla follia.

Qualcosa di diabolico

Hanno aggiunto tanta carne al fuoco in questa stagione che è una preparazione al gran finale. Alcuni personaggi sono arrivati alla fine della loro storia, come A-Train che ha avuto la sua redenzione con Hughie, Ashley che sta prendendo coscienza del marcio della Vought . Ma anche gli altri Sette rimanenti come Abisso che rimane ancora un sottoposto di Patriota, il nuovo Black Noir che sta cercando di trovare il suo posto nella squadra, Sister Sage è diventata la mente della squadra e l’unica a tenere a bada Patriota e Firecracker, a sua volta in cerca di vendetta contro Starlight e agli ordini e servigi del leader di cui è innamorata, creando una sorta di Joker e Harley Quinn dell’universo di The Boys.

Ora però ci chiediamo cosa succederà? In che modo questa grande storia diabolica arriverà alla conclusione? Sarà Butcher ad avere la meglio e a ottenere finalmente la sua vendetta contro Patriota, impedendo a Ryan di diventare un mostro come suo padre? O forse Patriota raderà al suolo il mondo intero e instaurerà il suo impero di super? Queste sono domande a cui troveremo risposta nella quinta e ultima stagione, che dovrebbe arrivare nel 2026.

Che ne pensate? Vi è piaciuta questa stagione? Cosa vi aspettate dalla quinta? Fatecelo sapere nei commenti! Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre recensioni e news dal mondo del cinema e della tv e molto altro!

9 Fo**utamente diabolico! Punti a favore Performance degli attori protagonisti da brividi (grazie Antony Starr)

Performance degli attori protagonisti da brividi (grazie Antony Starr) Colpi di scena e cliffhanger entusiasmanti e scioccanti

Colpi di scena e cliffhanger entusiasmanti e scioccanti Personaggi raccontati nei minimi dettagli

Personaggi raccontati nei minimi dettagli Violenza, sangue e follia allo stato puro Punti a sfavore Piccole forzature e archi narrativi conclusi in maniera sbrigativa

