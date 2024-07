Amazfit Active: il compagno perfetto per l’estate

Con l’estate arriva il momento perfetto per esplorare nuove avventure e migliorare le tue attività sportive

Amazfit, leader nella tecnologia indossabile, presenta l’Amazfit Active, l’accessorio ideale per gli amanti dell’avventura, pronto a sfidarti e a farti vivere emozioni all’aperto.

Esplora nuove avventure con stile e tecnologia avanzata

L’Amazfit Active è dotato di GPS integrato e resistenza all’acqua fino a 5 ATM, offrendo affidabilità in ogni situazione. Monitora con precisione le attività all’aperto come escursioni, arrampicate e ciclismo, registrando distanza, ritmo e calorie bruciate. Il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca e del sonno ti aiuta a gestire la salute, fornendo dati in tempo reale per migliorare il riposo notturno.

Progettato per essere leggero e comodo, l’Amazfit Active si adatta a qualsiasi outfit estivo. La batteria dura fino a 12 giorni con uso normale, permettendo lunghe sessioni senza interruzioni. L’aggiornamento con Zepp OS 4 utilizza GPT-4o di OpenAI, consentendo il controllo vocale senza comandi specifici. Questa interfaccia innovativa sta cambiando gli standard degli smartwatch.

Disponibile nei colori Black, Pink e Purple Lavender, l’Amazfit Active offre opzioni di personalizzazione come il cinturino in nylon per il modello Purple. Quest’estate, diventa il compagno ideale per le avventure all’aperto, unendo performance, stile e tecnologia.

Caratteristiche principali:

Display HD AMOLED da 1,75″ con rivestimento anti-impronta.

Design sottile e rinforzato nel modello Purple.

Autonomia fino a 30 giorni in modalità risparmio.

Monitoraggio continuo di frequenza cardiaca, stress, sonno e saturazione del sangue.

Funzione Readiness per monitorare il recupero fisico e mentale.

Zepp Aura per supportare il sonno e la meditazione.

Zepp Coach per allenamenti personalizzati.

Riepiloghi di allenamento dettagliati.

Chiamate Bluetooth (con smartphone abbinato).

Che ne pensate dei nuovi dispositivi tech? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invitiamo inoltre a seguire la nostra pagina Instagram, il nostro canale YouTube e restate connessi su tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!