Da oggi è disponibile in tutti i cinema d’Italia il tanto atteso Deadpool & Wolverine e in questa recensione scopriamo se il film è riuscito a salvare l’MCU come il nostro caro Deadpool ci aveva preannunciato nei trailer!

TITOLO ORIGINALE: Deadpool & Wolverine. GENERE: azione, avventura, commedia, fantascienza. NAZIONE: Stati Uniti. REGIA: Shawn Levy. CAST: Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni, Matthew Macfayden. DURATA: 128 minuti. DISTRIBUTORE: Walt Disney Studios. USCITA: 24/07/2024

L’MCU negli ultimi tempi non se l’è cavata molto bene, d’altronde il franchise ha perso i suoi volti principali, ovvero Robert Downey Jr e Chris Evans. Iron Man e Captain America erano praticamente i pilastri di questo universo cinematografico e, dopo quel grande evento che fu Avengers Endgame, era difficile poter tornare alla luce dopo tutti i film e serie tv molto mediocri che, diciamocelo, un po’ hanno stancato. Certo, non sono stati tutti dei passi falsi, un esempio è la serie tv di Loki, che abbiamo analizzato nella nostra recensione della seconda stagione di Loki. C’è un grande “ma”, ormai c’erano davvero troppi prodotti e poca qualità, che ha aggravato molto sull’indice di gradimento di critica e pubblico sui film dell’MCU. Ora però hanno deciso di regalarci un solo film per quest’anno, appunto Deadpool & Wolverine e in questa recensione scopriamo se ne è valsa la pena avere questo come unico film MCU del 2024.

L’importanza di un universo | Recensione Deadpool & Wolverine: il Gesù della Marvel salva l’MCU

Parlare di questo film senza farvi alcuno spoiler ci risulta difficile perché c’è tantissima bella roba che hanno mostrato. Proprio per questo in questa recensione non vogliamo rovinarvi la sorpresa, quindi potete stare tranquilli. Parleremo soltanto di quello che ci hanno mostrato nel trailer, quindi niente spoiler sulla trama. C’è da dire che questo film di Deadpool è un pelino più serio rispetto ai suoi precedenti film, anche se, come ci ha tenuto a precisare il regista Shawn Levy, questo non è un terzo film di Deadpool, ma un film di Deadpool e Wolverine. Se quindi vi preoccupate dell’importanza di Wolverine nel film, vi farà piacere sapere che è il co-protagonista.

La storia vede il nostro Wade Wilson che ha appeso il costume di Deadpool al chiodo a causa della depressione e si dedica alla vendita d’auto. Ma per qualche motivo il suo universo sta per finire e per questo motivo il Mercenario Chiacchierone è chiamato ad aver a che fare con la Time Variance Authority, detta anche TVA, l’organizzazione segreta che sorveglia la sacra linea temporale. Per cercare di salvare il suo universo, Deadpool chiederà aiuto al Wolverine di un’altra linea temporale. Questo Wolverine però ha perso la stima del suo intero mondo a causa di un incidente (non ve ne parleremo noi, lo scoprirete guardando il film). Così i due si uniscono per raggiungere i propri obiettivi, aiutandosi a vicenda e creeranno un dinamico duo che ci regalerà tante risate ma anche tante lacrime.

Una coppia perfetta | Recensione Deadpool & Wolverine: il Gesù della Marvel salva l’MCU

Come potete aspettarvi dal titolo, tutto il film è mantenuto proprio dalla coppia Deadpool e Wolverine, che si rivela essere perfetta. Questa è una coppia che funziona e che non annoia mai, con Wade che è un chiacchierone incorreggibile e sempre pronto a combinare guai e Logan a grugnare e a tirare per l’orecchio il suo partner in crime. Se una delle vostre preoccupazioni era il continuo di Hugh Jackman nei panni di Wolverine, la memoria di Logan non viene minimamente toccata. Questo Wolverine dimostra di essere sempre sul pezzo e riporta la stessa aurea che aveva quello della Fox. Se c’è una cosa da dire di questo film è che è molto bilanciato, con i suoi momenti che fanno esplodere dalle risate e altri momenti dove invece scende la lacrima e si sente la pesantezza del mondo sulle spalle dei nostri antieroi.

Entrambi hanno un lato oscuro da affrontare, entrambi stanno affrontando la depressione e stanno cercando di ritrovare il loro valore e credere di nuovo in loro stessi. Il tutto combattendo tra di loro ma anche contro altri personaggi inaspettati. Ma non solo, lo fanno con delle coreografie spettacolari e una colonna sonora degna di nota, spesso composta da canzoni provenienti da film cult. E se la musica non è abbastanza, ci sono anche tantissimi cameo e soprattutto tante varianti di Deadpool e Wolverine e una di queste più amate è Dogpool, che fa già la sua entrata nel trailer. Non vogliamo rovinarvi la sorpresa sui cameo, vi diremo solo che in questo film si respira tanta aria di cinecomic anni 2000, che si ritrova in un film decisamente moderno, con (finalmente) una buona CGI e delle scene di combattimento molto ben girate e divertenti da guardare a ritmo di musica.

Cassandra Nova, una villain carismatica | Recensione Deadpool & Wolverine: il Gesù della Marvel salva l’MCU

Forse il punto più debole del film è la villain principale, Cassandra Nova. Questo personaggio è la sorella gemella di Charles Xavier, che però è cresciuta nel Vuoto, introdotto per la prima volta nell’episodio 5 della prima stagione di Loki. Il Vuoto ha il suo fascino e con tutti i veicoli che girovagano, con varianti di altri personaggi Marvel conosciuti e non, ricorda molto Mad Max. L’ambientazione è davvero molto interessante e ha un certo fascino. Cassandra Nova si rivela essere una villain molto potente, non solo per via dei suoi poteri telepatici e telecinetici, ma proprio per il suo carisma, che l’ha portata a diventare il capo del Vuoto.

Non capita spesso nell’MCU, ma in questo film vediamo finalmente i protagonisti in serie difficoltà contro la villain della storia. Si tratta pur sempre di un personaggio con dei poteri molto simili a quelli del Professor X, ma questa li usa in maniera molto più sadica e violenta nei confronti delle sue prede. Un personaggio che ama avere il controllo di tutto, per questo, chiunque si imbatta in lei, se lo ritiene degno, lo rende suo scagnozzo per ampliare il suo impero. Quindi sì, di carisma ne ha e anche molto, ma il fatto che manchi un po’ di background la rende il punto più debole del film, ma giusto per trovare il pelo nell’uovo. Anche se del suo passato si sa poco, è comunque una villain che si fa rispettare e che si rivela essere una vera minaccia non solo per Deadpool e Wolverine, ma per tutto il multiverso.

L’MCU è salvo

In conclusione possiamo dire che Deadpool & Wolverine è riuscito a salvare l’MCU. Senza dirvi troppo, diciamo che questo film ha rimediato a molti errori fatti dalla Marvel dopo Avengers Endgame. Se vi chiedete se proverete lo stesso brivido provato con quel film o con Spider-Man No Way Home, la risposta è un gigantesco sì. I due protagonisti reggono da soli tutto il film, ma in più ci si mettono anche le scene comiche che fanno sbellicare, combattimenti spettacolari, musica epica, una villain molto carismatica, tanti cameo e, ovviamente tanti riferimenti all’universo Marvel e alla cultura pop.

Ora c’è da chiedersi cosa faranno dopo questo film e come riusciranno a giostrarsi i personaggi di Deadpool e Wolverine, specialmente ora che Hugh Jackman è ufficialmente tornato nel ruolo e interagirà con gli Avengers. Ci sarà un Deadpool 4? Un film MCU totalmente incentrato su Wolverine? Chissà, lo scopriremo solo vivendo. Possiamo dirvi che noi abbiamo amato alla follia questo film e, se amate il Logan di Hugh Jackman, non rimarrete delusi. Ryan Reynolds, che è anche uno dei produttori del film, sapeva da quanto aspettavamo un evento del genere e ci ha accontentati alla perfezione.

Fateci sapere cosa pensate del film quando andrete a vederlo e divertitevi! Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo del cinema e delle serie tv e molto altro.

9.5 E andiamo, ca**o! Punti a favore I protagonisti funzionano insieme alla perfezione

I protagonisti funzionano insieme alla perfezione Colonna sonora memorabile

Colonna sonora memorabile Scene d'azione spettacolari e mozzafiato

Scene d'azione spettacolari e mozzafiato Perfetto bilanciamento tra momenti comici e seri

Perfetto bilanciamento tra momenti comici e seri Villain carismatica Punti a sfavore La villain ha poco background

