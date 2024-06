In questo articolo dedicato andiamo a scoprire tutte le novità in arrivo a luglio 2024 su Amazon Prime Video, sia nel catalogo dei film sia in quello delle serie tv: un mese caldo, e non solo di temperatura

Nel mentre le sofferenze si accumulano, fra il caldo eccessivo e l’eliminazione dell’Italia da Euro2024, l’estate prosegue e così ci lasciamo alle spalle anche il mese di giugno. E se già sappiamo quali saranno gli arrivi in home video grazie ad Eagle Pictures, in questo articolo vogliamo andare ad esplorare tutte le novità che Amazon Prime Video porterà in streaming a luglio 2024 sulla sua piattaforma di streaming, sia in merito di film sia per quel che riguarda le serie TV. Vediamole!

Le serie TV | Amazon Prime Video: tutte le novità di Luglio 2024

Amanti dei supereroi, preparatevi: a luglio, su Prime Video, arrivano gli ultimi tre episodi della quarta stagione di The Boys. Un’appuntamento imperdibile per scoprire come si conclude l’accesa battaglia tra i supereroi corrotti e i vigilantes guidati da Butcher. I nuovi episodi saranno disponibili ogni venerdì a partire dal 4 luglio. E se siete curiosi delle nostre prime impressioni, le trovate nella recensione dedicata!

Non solo supereroi però! Luglio porta anche il debutto di Sausage Party: Cibopolis, la nuova serie animata in computer grafica basata sull’irriverente film del 2016. Preparatevi a ritrovare i simpatici protagonisti Frank, Barry, Brenda e Sammy in una serie di esilaranti avventure nella loro folle “Cibopolis”.

Per gli appassionati di commedie romantiche, arriva Betty La Fea, la storia continua, sequel della telenovela colombiana che ha ispirato l’omonimo successo americano. Ritrovate le vicende di Betty, la dolce e intelligente protagonista alle prese con le sfide del mondo del lavoro e dell’amore. E per chi cerca qualcosa di nuovo, c’è Those About to Die, una serie Original che debutta il 19 luglio. Un thriller ambientato in un ospedale dove un misterioso virus inizia a uccidere i pazienti. I medici dovranno combattere contro il tempo per scoprire la verità e salvare i loro malati.

Un riassunto

Naruto: Shippuden (Stagione 9) | 1 luglio

| 1 luglio The Boys (Finale di Stagione 4) | 4, 11 e 18 luglio

| 4, 11 e 18 luglio Sausage Party: Cibopolis | 11 luglio

| 11 luglio Those About to Die | 19 luglio

| 19 luglio Betty La Fea, la storia continua | 19 luglio

| 19 luglio Sul più Bello – La serie | 29 luglio

I film | Amazon Prime Video: tutte le novità di Luglio 2024

Amanti di Hunger Games, preparate i vostri archi! A luglio, su Prime Video, arriva il primo film della saga, oltre al prequel La Ballata dell’Usignolo e del Serpente. Non perdete l’occasione di rivivere le avventure di Katniss Everdeen e di scoprire le origini del diabolico Presidente Snow.

Tra le novità di luglio troviamo anche Il Ministero della Guerra Sporca, un nuovo film action-comedy diretto da Guy Ritchie. Il film, basato su documenti storici e ispirato al libro di Damien Lewis, racconta le vicende di un gruppo di uomini incaricati di catturare i nazisti dopo la Seconda Guerra Mondiale. Un mix di azione, umorismo e storia per un titolo davvero imperdibile. E per gli appassionati di thriller? A luglio arriva Nosferatu, nuovo film del celebre regista Robert Eggers, con Bill Skarsgård nel ruolo del vampiro più iconico di tutti i tempi. Un’atmosfera inquietante e una storia da brividi per un film che vi terrà incollati allo schermo.

Un riassunto

Hunger Games | 1 luglio

| 1 luglio Space Cadet | 4 luglio

| 4 luglio Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente | 5 luglio

| 5 luglio Caracas | 11 luglio

| 11 luglio A luci spente | 12 luglio

| 12 luglio Arcadian | 12 luglio

| 12 luglio My Spy La Città Eterna | 18 luglio

| 18 luglio Il Ministero della Guerra Sporca | 25 luglio

Buona visione!

Queste, in conclusione, sono tutte le serie tv e i film in arrivo su Amazon Prime Video nel corso di luglio 2024. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news sul mondo del cinema e delle serie TV!

