Progetto Falco di ASPI: droni per il monitoraggio autostradale

Il progetto sperimentale Falco di ASPI ha dimostrato come l’utilizzo di droni possa rivoluzionare il monitoraggio autostradale, garantendo una sorveglianza più efficace e tempestiva

ASPI è in grado di sorvegliare la viabilità dall’alto, migliorando significativamente la sicurezza e l’efficienza della rete autostradale. I droni impiegati nel progetto Falco sono pilotati da remoto dal centro di controllo del traffico di Genova. Attualmente, il programma è operativo sull’A26, dall’intersezione con l’A10 fino a Ovada, e sull’A1, tra Cogoleto e Varazze. Questa tecnologia consente di monitorare aree autostradali prive di telecamere, offrendo una copertura completa e dettagliata della rete. Nel periodo da agosto 2023 a luglio 2024, sono state pianificate 1.407 missioni, di cui l’82% è stato completato con successo. Le missioni non riuscite sono state principalmente influenzate da condizioni meteorologiche avverse. Complessivamente, i droni hanno accumulato 191 ore di volo, coprendo una distanza totale di 2837 chilometri. Rispetto alla prima fase, i tempi di intervento sono stati ridotti del 50%, evidenziando un notevole miglioramento nell’efficacia delle operazioni. Il progetto Falco si svolge in collaborazione con Movyon, il centro di ricerca e innovazione del Gruppo ASPI, e sotto la supervisione dell’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), che ha autorizzato le operazioni in modalità BVLOS (Beyond Visual Line Of Sight) su cinque siti della rete autostradale ligure.

Come funziona il monitoraggio autostradale con droni

Nelle aree interessate, sono stati predisposti “nidi” per il decollo, l’atterraggio e la ricarica dei droni. Questi “nidi” permettono ai droni di sorvolare le tratte autostradali assegnate in modo continuo e sicuro. Le missioni possono essere programmate o attivate su richiesta in caso di eventi specifici, come ingorghi, incendi o ostacoli sulla carreggiata.

La visione dall’alto offerta dai droni consente di monitorare efficacemente la segnaletica, i cantieri, lo stato della pavimentazione e la vegetazione. Questo permette un rapido intervento delle forze dell’ordine e delle squadre di soccorso quando necessario, migliorando la sicurezza e la gestione delle emergenze. Al termine di questa fase, i dati raccolti saranno analizzati per sviluppare sistemi di intelligenza artificiale capaci di rilevare automaticamente eventi critici, come veicoli fermi o incidenti. L’obiettivo è di integrare il monitoraggio tramite droni come pratica standard nelle operazioni di pattugliamento autostradale, rilevando tempestivamente potenziali problemi e migliorando la qualità del servizio.

