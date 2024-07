Delfino di fiume: esemplari in aumento per una specie iconica della Cambogia

In Cambogia vive l’orcella asiatica, un delfino di fiume caratteristico della zona del Mekong, di cui di recente sono stati trovati più di 100 esemplari

Secondo il ministro dell’agricoltura, delle foreste e della pesca, Dith Tina, il numero di delfini di fiume che nuotano nel Mekong, in Cambogia, ha superato i 100 esemplari. Questo è un segnale molto incoraggiante per una specie iconica che è stata a un passo dall’estinzione. L’orcella asiatica, o delfino dell’Irrawaddy (Orcaella brevirostris), è un cetaceo schivo, che vive nei pressi delle coste, negli estuari e in alcuni tratti di fiume dell’Asia sud-orientale. È riconoscibile per la sua testa arrotondata e il rostro – il classico “becco” da delfino – quasi assente. Un tempo, l’orcella asiatica nuotava liberamente lungo gran parte del fiume Mekong, fino al delta in Vietnam. Tuttavia, la popolazione nel fiume è diminuita drasticamente, passando da circa 200 esemplari registrati nel primo censimento del 1997 a soli 89 nel 2020. Le principali cause di questa riduzione sono la pesca illegale, le persecuzioni dirette da parte dei pescatori, la perdita di habitat e l’inquinamento da plastica. Ora, fortunatamente, la specie sta finalmente vivendo una rinascita nel suo habitat naturale. Durante una cerimonia per celebrare la Giornata Nazionale della Pesca, Dith Tina ha annunciato con orgoglio che i delfini sono 105. Nel primo semestre di quest’anno sono nati ben 8 nuovi cuccioli, anche se due di questi non sono purtroppo riusciti a sopravvivere. Questo incremento è in linea con le altrettante 8 nascite dell’anno scorso, a cui però vanno sottratti anche cinque individui trovati morti.

Le minacce per la specie del delfino di fiume

Il ministro ha sottolineato che l’aumento numerico è il risultato di misure più rigorose contro la pesca illegale e l’utilizzo di reti e ami vietati e pericolosi per i cetacei. Un risultato inaspettato, considerando che lo scorso anno l’allora leader della Cambogia, Hun Sen, aveva fatto marcia indietro su una nuova legge per tutelare la specie. La specie è comunque considerata “In pericolo” nella Lista Rossa delle specie minacciate della IUCN e una delle preoccupazioni maggiori secondo gli esperti riguarda il fatto che circa il 70% della popolazione è ormai troppo vecchio per riprodursi. A complicare ulteriormente la situazione, c’è poi l’habitat frammentato e ridotto dalle dighe costruite a monte, in Laos e Cina, e i cambiamenti climatici, che alterano i livelli dell’acqua del fiume.

Ma nonostante queste minacce costanti, la recente crescita della popolazione nel Mekong offre finalmente una nuova speranza per il futuro dell’orcella asiatica. La comunità internazionale e le popolazioni locali devono continuare a lavorare insieme per proteggere questi affascinanti cetacei e il loro habitat, garantendo che il fiume Mekong possa rimanere una casa sicura per i delfini dell’Irrawaddy anche per le generazioni future.

