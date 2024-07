Assicurazione moto, premi in aumento a giugno 2024

Gli incrementi hanno caratterizzato tutto il territorio nazionale, ma con andamenti diversi nelle singole Regioni. Scopriamo di più

Salgono ancora i prezzi per l’assicurazione moto. L’Osservatorio di Segugio.it, il portale che compara tramite internet i prodotti assicurativi, ha registrato a giugno 2024 un premio medio di 331,79 euro, in rialzo del 9,33% rispetto a giugno del 2023 e di oltre il 40% sullo stesso mese del 2022. Il trend si spiega con l’aumento sia della frequenza dei sinistri, per via del ritorno alla circolazione post pandemia, sia del relativo costo.

Gli incrementi hanno caratterizzato tutto il territorio nazionale, ma con andamenti diversi nelle singole Regioni. In particolare:

Basilicata, Toscana e Friuli-Venezia Giulia sono le aree in cui i prezzi sono cresciuti di più, rispettivamente +14,32%, +14,17% e +14,16%;

sono le aree in cui i prezzi sono cresciuti di più, rispettivamente +14,32%, +14,17% e +14,16%; gli aumenti meno marcati hanno riguardato Molise, +1,24%, e Marche, +2,77%.

Assicurazione moto: in tanti, nonostante gli aumenti, personalizzano la polizza

Sempre più motociclisti completano l’RC Moto con una o più garanzie accessorie. Tra le preferite, c’è sicuramente l’assistenza stradale: l’Osservatorio di Segugio.it ha calcolato che questa copertura è presente in quasi il 21% dei preventivi ottenuti dagli utenti. La particolarità dell’assistenza stradale è di garantire soccorso in caso di guasto della moto o sinistro, il tutto versando un premio particolarmente basso – si attesta in media sui 18,6 euro.

Tra le garanzie più apprezzate c’è anche la polizza infortuni conducenti, con il 18,02%. Anche in questo caso il premio da versare non è eccessivo (poco più di 40 euro): in cambio, la polizza assicura un risarcimento dei danni fisici al conducente responsabile del sinistro.

Poco richiesta, invece, la garanzia del furto e incendio, solo il 6,3%, per via di un costo che si aggira sui 200 euro. La polizza copre i danni subiti dall’assicurato in conseguenza del furto della moto – anche solo tentato – e da incendi, esplosioni o scoppi causati da un corto circuito dell’impianto elettrico o da terzi.

Aumenti RC Moto: cambiare assicurazione per risparmiare

Secondo l’Osservatorio di Segugio.it, il risparmio potenziale ottenibile cambiando compagnia assicurativa può superare il 50% del costo della polizza. Tuttavia, i dati dell’ANIA dicono che la maggior parte dei motociclisti evita di cambiare assicurazione: in particolare, nel 2023 oltre il 70% dei centauri ha rinnovato con la propria agenzia assicurativa, subendo il fenomeno del price-walking, vale a dire l’aumento delle tariffe per i già assicurati rispetto ai nuovi clienti – che generalmente ottengono delle scontistiche.

RC Moto: per risparmiare c’è anche la scatola nera

L’Osservatorio evidenzia che i preventivi RC Moto con la scatola nera, o black box, sono solo il 6,9% del totale. La scatola nera va montata sulla moto e consente alla compagnia di applicare uno sconto sul premio RC (fino al 20%) in cambio del controllo sullo stile di guida del motociclista e sugli spostamenti del mezzo. Il dispositivo è richiesto soprattutto al Sud, con Calabria e Campania che fanno registrare rispettivamente il 13,3% e il 22,2%, mentre è poco apprezzato al Nord e in particolare in Valle d’Aosta, 2,8%, e Veneto, 2,4%.

Ricordiamo che la scatola nera registra: