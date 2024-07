G.SKILL annuncia le nuove DDR5 della serie Trident Z5 Royal Neo

L‘azienda G.SKILL ha annunciato nelle ultime ore l’arrivo delle sue nuove memorie DDR5 della serie Trident Z5 Royal Neo con AMD EXPO, fino a DDR5-8000

G.SKILL International Enterprise Co., Ltd.è un marchio leader mondiale dimemorie per overclock e componenti per PC. L’azienda è lieta di annunciare le memorie DDR5 della serie Trident Z5 Royal Neo, progettate per le piattaforme AMD AM5. La memoria Trident Z5 Royal Neo è dotata della tecnologia AMD EXPO (Extended Profiles for Overclocking) e sarà disponibile fino a kit di memoria DDR5-8000 CL38-48-48-128 da 48 GB (2×24 GB) a velocità estrema.

Dettagli sulle nuove memorie DDR5 della serie Trident Z5 Royal Neo di G.SKILL

Questa nuova serie di memorie è la soluzione di memoria DDR5 ideale per gli appassionati e gli overclocker per costruire un sistema PC AMD elegante e ad alte prestazioni. Trident Z5 Royal Neo è progettato per piattaforme AMD AM5 con profilo AMD EXPO. L’illuminazione RGB personalizzabile è supportata dal software G.SKILL Trident Z Lighting Control o da software di illuminazione per schede madri di terze parti.

Con il nuovo processore desktop AMD Ryzen 9000 su una piattaforma compatibile, la serie Trident Z5 Royal Neo offre velocità di overclock estreme della memoria fino a DDR5-8000. Ciò grazie alla modalità di divisione del clock 1:2 nel BIOS, che offre agli appassionati di AMD e agli overclocker un’ottima soluzione di memoria ad alta velocità.

Supporto e disponibilità

I nuovi kit di memoria DDR5 della serie Trident Z5 Royal Neo supportano la tecnologia AMD EXPO (Extended Profile for Overclocking). Ciò garantisce un facile overclocking della memoria tramite il BIOS della scheda madre. Queste memorie saranno distribuite dai partner G.SKILL di tutto il mondo a partire da agosto 2024.

