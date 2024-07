Recensione Luigi’s Mansion 2 HD: “Quasi-dent Evil”

Si torna a Cupavalle con Luigi’s Mansion 2 HD, citando la recensione di nove anni fa: “siete pronti per una nuova avventura ectoplasmatica?”

Così quantomeno titolava la recensione sul (tristemente quintultimo) numero 138 di Nintendo la Rivista Ufficiale, mentre forse il nostro gioco di parole per Luigi’s Mansion 2 HD suonerà quasi sarcastico. Non lo è, sebbene il contesto storico-videoludico sia tutto fuorché paragonabile al 2013. Gli amanti della Grande N più attenti (e longevi) ricorderanno che nove primavere fa il gigante in rosso si è tinto di verde per istituire l’Anno di Luigi, dedicando al baffetto numero due il mitico Mario & Luigi: Dream Team Bros., un reveal anticipato del personaggio in Super Smash Bros. for Nintendo 3DS e New Super Luigi U, tra le svariate aggiunte minori in altri progetti. Ma oggi?

Torniamo al presente. Lasciamo pure perdere le nostre considerazioni (parzialmente acerbe) scritte nell’anteprima del gioco, se vogliamo. Resta il fatto che l’atmosfera non è la stessa in cui il caro vecchio Roberto “Magiustra” Magistretti ha premiato l’originale con un altisonante 9. Qui siamo in quello che chi vi scrive è ormai solito definire il viale del tramonto per la piattaforma. Gli standard sono differenti. L’avventura ammiraglia del fratello maggiore a suo tempo fu Super Mario 3D Land, oggi abbiamo sua maestà Super Mario Odyssey in cattedra. Naturalmente, in passato abbiamo pure alzato dei voti elargiti da NRU; l’8 a Kirby’s Adventure Wii è diventato un 9 per Kirby’s Return to Dream Land Deluxe. E stavolta? Come andrà? Vediamo di andare con un briciolo di ordine…

Il Poltergust del Professor Strambic e il mistero della luna nera | Recensione Luigi’s Mansion 2 HD

Giusto per dare un’idea di quanto NRU romanticizzasse ogni recensione quando erano coinvolti i giochi di prime parti, per parlare della trama di Luigi’s Mansion 2 HD abbiamo preso in prestito due sottotitoli differenti dalla disamina datata marzo 2013. “Una soffitta buia e polverosa, piena zeppa di cianfrusaglie di ogni tipo. Armature medievali abbandonate in un angolo, libri accatastati lungo le pareti, bottiglie e ampolle rovesciate su decine di mensole di legno massello.” Nel suo incipit, il Magiustra ebbe modo di costruire una narrazione da trailer come lungo apripista allo scrutinio, Nintendo 3DS alla mano. A scanso di equivoci: nonostante il tappeto rosso dal profumo di comunicato stampa, l’ex recensore ha abbandonato relativamente presto la tangente.

Vediamo di fare lo stesso anche noi, sebbene la verve narrativa mantenga la stessa linearità di un Mario qualsiasi. In seguito agli eventi del titolo di lancio per GameCube, il professor Strambic si è ritirato a Cupavalle per sperimentare una convivenza pacifica con gli ectoplasmi del luogo, resa possibile dalla Luna Scura. Quest’ultima, distrutta da un vendicativo Re Boo, libera gli spettri dalla loro placida accondiscendenza, isolando il primo dei manieri (più piccoli rispetto all’unico in cui era ambientato il predecessore) dagli altri quattro. Un riluttante Luigi, nel mezzo di una vacanza nella villa del primo capitolo, viene “pixeltrasportato” sul luogo da Strambic e dovrà liberare ogni maniero dagli ospiti indesiderati. Re Boo escluso, almeno per un terzo abbondante di avventura.

Avventure spiritiche | Recensione Luigi’s Mansion 2 HD

Il gameplay si conforma a quelli che ormai sono gli standard della serie, ma per i neofiti è bene descrivere la premessa di base. Il tutto si pone come un punto d’incontro tra Mario e il genere dei survival horror. Tendendo più verso il primo che verso il secondo, per ovvi motivi. Anziché munizioni da razionare come nei migliori Resident Evil, però, dalla nostra abbiamo un moveset costruito interamente intorno al Poltergust 5000: un aspirapolvere elevato a provetto zaino protonico da acchiappafantasmi, in cui alternare l’utilizzo dello Strobobulbo con Ⓐ per stordire i fantasmi ai tasti dorsali per aspirare (ZR) o soffiare (ZL) a seconda dei casi. Non è mai intuitivo da subito, ma ben presto ci si prende la mano. Relativamente presto, almeno.

Ogni fondamento di gameplay viene infatti introdotto in maniera graduale, come la cosiddetta Arcobaluce da azionare con Ⓨ e con cui rivelare potenziali porte segrete o ponti mancanti, oltre ad interagire con i dipinti sparsi qua e là nelle ville (leggasi: i mondi). L’altro genere in cui collocare il gioco, sebbene a singhiozzi, è quello delle avventure grafiche. I completisti hanno spesso modo di rinvenire monete, banconote o addirittura lingotti, che via via vanno a sbloccare potenziamenti per aspirare con maggior vigore o usare l’Arcobaluce più a lungo senza rischiare di surriscaldarla. Abbastanza ironico che il miglior saltatore tra i due fratelli sia anche quello relegato alle avventure prive di movimento aereo, ma ciò che il gioco perde in costanza canonica lo recupera con una caratterizzazione fuori parametro.

Chi ha paura del buio? | Recensione Luigi’s Mansion 2 HD

Prendere confidenza con il gameplay, anche contando il ritmo a tratti quasi letargico delle prime missioni atte a fare da tutorial, resta comunque cruciale. Capire con quale schema di controlli ci si trova meglio è infatti fondamentale, e pur apprezzando l’utilizzo della leva analogica destra nel remaster (no, non “remake”) ci siamo trovati molto meglio con i controlli originali: Ⓧ per mirare in alto, Ⓑ per mirare in basso e per correre. (Vedete voi che conclusioni trarre.) L’importanza della scelta di uno schema di comandi, con o senza controlli di movimento (abbiamo disabilitato pure loro, nel caso) si vede man mano che i nemici variano quanto basta da imporci una versatilità strategica.

Ora, la suddivisione del gioco in tante magioni più piccole è una reliquia della natura portatile della console di provenienza, ma l’anima del gioco era tanto contraddittoria nel 2013 quanto lo è oggi. La morte ci rispedisce semplicemente al bunker di Strambic, a meno che non troviamo un osso dorato nei livelli (e in quel caso il simpatico Poltercucciolo ci farà rinvenire). Il che è un bene, perché (in una scelta di game design bizzarra a suo tempo ed inconcepibile oggi) il salvataggio all’interno di uno stage non è contemplato. La parvenza di portabilità pervade ogni anfratto della schermata con cui scegliamo le missioni che dettano il ritmo all’esplorazione dei cinque manieri, ma ironicamente il fattore “smetto quando voglio” è assente ingiustificato anche nove anni dopo.

Who ya gonna call? | Recensione Luigi’s Mansion 2 HD

Non si campa solo di avventura grafica mista a survival horror con occasionale jumpscare, poco ma sicuro. Proprio per questo, di tanto in tanto subentrano anche delle variazioni sul tema. Ad esempio, in uno scenario un Toad (pardon, Assistoad) al servizio del professor Strambic fa capolino in uno dei dipinti. Il tasto Ⓨ da solo non basta a trarlo in salvo. In altre parole, magicamente il gioco implementa una escort mission sorprendentemente poco fastidiosa (complice la possibilità di caracollare Toad con il Poltergust 5000). Altrove, in maniera decisamente più molesta, il benevolo Poltercucciolo arresta i progressi del pavido protagonista rubando la chiave o la lancetta necessaria. Questo espediente trasforma il tutto in una caccia che, banalmente, aumenta il numero di missioni presenti.

Gli scontri con boss e miniboss, a proposito, aggiungono all’equazione una componente da puzzle game. L’azione da prendere contro il Possessore di rito (gioco di parole non voluto, ndr) è l’unico caso in cui c’è una parvenza di combattimento, ma altrimenti si tratta perlopiù di riconoscere pattern e debolezze del malcapitato involucro preso in prestito dal fantasma. La pazienza del giocatore può ritrovarsi alla prova in modi anche inaspettati. Un esempio su tutti è la scalinata al termine delle Torri Tetre, da risalire a tentoni. Ciononostante, faticheremmo parecchio a definire anticlimatico lo scontro conclusivo di ogni maniero. L’occhio critico che abbiamo rivolto al gioco fino ad ora, una volta tanto, lo strizziamo volentieri.

Gli arnesi del mestiere | Recensione Luigi’s Mansion 2 HD

Sì, nel 2009 il caro vecchio Kingdom Hearts 358/2 Days ha fatto decisamente scuola. La diaspora dei livelli che scinde le ville in gruppi di missioni permette nel caso di ognuna di puntare ad una valutazione più alta, traducendosi così in una componente arcade che, se non altro, nel caso di un gioco nato per un’esperienza portatile non guasta di certo. Possiamo vedere il nostro eroe in verde passare dal timido fischiettio in caso di medaglia di bronzo ad un intento celebrativo più marcato con l’oro, ma non solo. Riuscire a scovare il Boo segreto di ogni livello (normalmente un legame scontato con il resto dell’universo mariesco, ma qui sorprendentemente in secondo piano rispetto ai fantasmi più generici) porta infatti ad uno stage aggiuntivo.

Parlavamo di tenui legami con il resto del pantheon del baffone, e c’è da riconoscere che non mancano. Oltre al DS (Doppio Strillo, in questo caso) che sostituisce il precedente Game Boy Horror rifacendosi al modello “Phat” dell’omonima console e viene modificato da Strambic per fare da smartphone e da mappa, trovano pure posto zone segrete a cui dare la caccia alle mitiche (e famigerate) monete rosse. Casomai il citazionismo non bastasse, poi, a conferire ulteriore longevità al titolo ci sono i vari gioielli, sparsi in giro come obiettivi secondari ma ugualmente degni di una collezione a parte. Come esperienza in single player, sebbene in retrospettiva mai evolutiva come lo è stato il terzo capitolo sempre su Switch, il gioco fa il suo discreto lavoro.

Siamo noi gli acchiappafantasmi! | Recensione Luigi’s Mansion 2 HD

Se poi volete giocare in compagnia, abbiamo buone e cattive notizie. Quella cattiva consiste nella totale assenza di una variante split-screen del multiplayer introdotto su 3DS nel 2013, ma non c’è altro di cui parlar male. Per il resto, come reinterpretazione roguelike del gioco di base, la Torre del Caos fa faville. Presumiamo le faccia anche in multiplayer locale connettendosi ad altre console nelle vicinanze, ma di sicuro ne abbiamo avuto prova online. Di base, occorre scalare venticinque piani: ogniqualvolta se ne supera cinque c’è da aspettarsi un boss, ma altrimenti i requisiti per l’ascesa possono cambiare. Così come cambiano i regolamenti, sebbene le differenze siano veramente minimali. Senza contare che gli altri giocatori non tardano mai a rianimarci quando soccombiamo a qualche spettro. Di solito, beninteso.

Pure in assenza di chat vocale (naturalmente…), i messaggi preimpostati legati ciascuno ad una differente direzione della croce digitale aiutano a farsi capire. Il che è un bene, perché prevalere sugli altri nello sconfiggere più fantasmi o nell’accaparrarsi più monete rosse serve fino ad un certo punto. I potenziamenti al Poltergust, in questa modalità da accumulare ad ogni sessione di gioco, sono infatti condivisi con i compagni nonostante a metterli in palio sia la slot machine tra un piano e l’altro. In quanto ai fantasmi che riuscite a portarvi a casa, sebbene possano rivelarsi più forti di ciò a cui potreste essere abituati a inizio avventura, contano per il completamento del caveau. Tutto aiuta, insomma!

Nel laboratorio segreto del professor Strambic | Recensione Luigi’s Mansion 2 HD

Quanto detto in una recensione di nove anni fa vale ancora oggi, motivo per il quale il caveau di Strambic si può ugualmente descrivere come “il quartier generale dove vengono prese le decisioni strategiche inerenti le varie missioni. Ma non solo. Da questa piccola stanza si può anche accedere al deposito dove vengono archiviati i fantasmi catturati, passare in rassegna le gemme recuperate nelle magioni e, rullo di tamburi, accedere alla modalità multiplayer!” In quanto al catalogo degli spettri, è qui che ciascuno di loro rivela nome, breve descrizione e, ahem, “spettromassa”. Un piccolo “ghost-dex” se vogliamo, che ci fa ancora sospirare al pensiero degli Spiriti privi di qualsivoglia definizione in Super Smash Bros. Ultimate.

Se la cavano peggio, in tal senso, i Boo. Per quello che è il lavoro richiesto anche solo per stanarli, figurarsi catturarli, vederli fluttuare in uno spazio sferico senza nulla che ricordi i loro nomi individuali (e ne hanno, almeno in questo gioco) ci ha strappato una piccola smorfia di disappunto. A fare da via di mezzo, senza infamia né lode, è la voce del caveau adibita a consultare il campionario di pietre preziose prelevate dai singoli scenari. Un peccato vedere un simile caso di due pesi e due misure applicato ai fantasmi creati ad hoc per il gioco rispetto ai Boo e alle pietre preziose. Non a caso, per gli ultimi due le componenti da avventura grafica rasentano a tratti una pixel hunt vera e propria. Ma tant’è.

Giochi di luce | Recensione Luigi’s Mansion 2 HD

Resta solo da valutare il comparto tecnico del gioco. Dal punto di vista della grafica c’è molto di cui parlare, nel bene e nel male. Da un lato siamo rimasti molto soddisfatti nel vedere come Tantalus Media abbia mantenuto intatta la verve di Next Level Games (Mario Strikers: Battle League Football) nel caratterizzare alla grande i suoi personaggi. Luigi, in particolare, risulta tanto cartoonesco quanto più credibile rispetto alla visione di Miyamoto su GameCube. D’altro canto, però, le (molto) occasionali sbavature in fatto di upscaling, illuminazione e clipping (compenetrazione di poligoni, ndr) rimangono le stesse riscontrate in fase di anteprima. C’è un motivo se abbiamo specificato che questo titolo marca la differenza tra remaster e remake. La fedeltà all’originale rimane assoluta. Nel bene e nel male, come dicevamo prima.

Sul sonoro, tuttavia, il discorso resta quasi universalmente positivo. Tralasciando le chicche come il tema del menù di pausa da Mario Strikers Charged Football nell’ascensore del Maniero Tenebroso, in generale l’atmosfera è sempre azzeccata con ogni brano. Questo si estende alle variazioni sul tradizionale concetto di leitmotif, com’è lecito aspettarsi dalla Grande N, ma non solo. Il gioco crea un sottofondo perfetto per ogni occasione, dalla vagamente inquietante prima area di gioco ai cupi organi della Fabbrica di Orologi. A questo, poi, ci si mette pure l’indimenticabile performance di Charles Martinet nei panni del verdino, ogniqualvolta “sospira, canticchia per farsi coraggio”. (Più quel “ciao” al termine delle chiacchierate via DS. Adorabile!)

Considerazioni conclusive

Ogni recensione si conclude con le dovute riflessioni sul rapporto qualità/prezzo e quella di Luigi’s Mansion 2 HD non fa eccezione. Siamo sempre sulla sessantina ed è qui che subentrano i nostri dubbi. I detrattori della Grande N punteranno istintivamente il dito verso la qualità del prodotto in toto, ma non è questo il discorso. Piuttosto, è in generale il prezzario incostante dei titoli di prime e seconde parti su Nintendo Switch. Abbiamo visto una tirata a lucido molto più rigorosa con Metroid Prime Remastered, da parte di una similarmente occidentale divisione del Colosso di Kyoto (Retro Studios). E l’abbiamo vista a venti euro in meno. Questo, per pura coincidenza, è anche il range di prezzo con cui il gioco ha raggiunto gli scaffali nove anni fa.

Ciò detto, ogni logica oggettiva viene meno nell’ottica in cui il giocatore già ama il franchise dei fratelli idraulici. In questi casi, i fan bypassano la nostra disamina. (Così come qualsiasi valutazione del remaster che ha avuto modo di precedere il day one.) La seconda stesura, a tratti penalizzata dalla sua incrollabile fedeltà, è stata annunciata nell’ottica di un 2024 relativamente povero di uscite per poi arrivare tra noi dopo un Nintendo Direct che ha promesso di chiudere il ciclo vitale della console col botto. Le nuvole all’orizzonte si sono diradate, e sebbene i piedi siano saldamente piantati sul viale del tramonto, il sole morente arde più luminoso che mai. Che il crepuscolo di Luigi, poi, sia tremolante quanto lui, è un discorso per chi tra voi preferirà ponderare l’acquisto e attendere uno sconto.

Questo era ciò che pensavamo noi. Voi però di che opinione siete? Ditecelo qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.