Blackview BV8800: disponibile a 199,99 dollari ancora per poco!

Il nuovo Blackview BV8800 è protagonista di una campagna di sconti in occasione del recente lancio che permette di acquistarlo ad un prezzo davvero imperdibile!

Oltre due settimane dopo il debutto mondiale del Blackview BV8800, il nuovo smartphone arriva finalmente sul mercato oggi con offerte early bird limitate: le persone possono ottenerne uno a partire da $ 199,99 su AliExpress, offerta però limitata a 500 unità con un coupon di $ 20. Dopo che le 500 unità saranno esaurite, il prezzo sarà alzato a $ 239,99 ($ ​​35 di sconto). Tutte le offerte sono valide fino al 14 gennaio 2022 (PT).

Come nuovo ammiraglio della linea rugged di Blackview, Blackview BV8800 offre alcuni nuovi aggiornamenti in termini di durabilità, fluidità, fotocamera e prestazioni complessive ed è in grado di soddisfare tutti, indipendentemente dall’uso per cui lo stai utilizzando. Gli appassionati di attività all’aperto rimarranno colpiti dalla robustezza migliorata con la certificazione MIL-STD aggiornata a MIL-STD-810H, mentre i fotografi adoreranno le caratteristiche della fotocamera all’ultimo grido e l’utile visione notturna del BV8800. Soprattutto, il Blackview BV8800 è dotato di specifiche ottime che, nonostante il prezzo basso possa far pensare il contrario, sono paragonabili a quelle che troviamo in telefonoi di fascia alta. Vediamo quindi come si distingue dagli altri.

Blackview BV8800: le attività quotidiane diventano più semplici e fluide

Mentre la maggior parte dei telefoni robusti utilizza un display con frequenza di aggiornamento di 60 Hz, il BV8800 migliora le prestazioni sfoggiando un display a 90 Hz. Tutto sembra molto più fluido e scattante, specialmente per i contenuti in movimento veloce, come video e giochi. Anche app e widget più pesanti possono essere trascinati verso il basso senza lag.

E il Blackview BV8800 è anche velocissimo, grazie alla dotazione del chipset octa-core 4G di fascia alta, MediaTek Helio G96, che lascia indietro altri concorrenti 4G. Basato sul benchmark AnTuTu, Helio G96 ottiene 301167, molto più vicino ai 337945 raggiunti da un chipset 5G, MediaTek Dimensity 800. Insieme a 8 GB di memoria LPDDR4X e 128 GB di memoria UFS 2.1, l’utente può aspettarsi prestazioni superiori nell’elaborazione dei dati , multitasking, tempo di risposta e immagini più vivide. La tecnologia di raffreddamento a liquido con heatpipe di rame 3D mantiene il telefono fresco anche qunado viene messo sotto stress.

Il sistema operativo Doke OS 3.0 (basato su Android 11) appena lanciato è un enorme vantaggio, che apporta una massiccia revisione di Doke OS 2.0, inclusi gesture più intuitive per navigare, precaricamento intelligente delle app, design più intuitivo, un blocco note aggiornato che supporta registrazione, scrittura a mano, promemoria e crittografia, ecc. Certamente il nuovo sistema operativo non ha nulla da invidiare alle contrparti più famose.

Il design più intuitivo per un’estrema fluidità durante ogni operazione include un sensore di impronte digitali e un pulsante di accensione 2 in 1 per uno sblocco più rapido, un pulsante funzione personalizzato con 7 scorciatoie e un rapido accesso alla tua app preferita e NFC multifunzione per il pagamento senza contanti, ottima qualità del suono con l’altoparlante.

Blackview BV8800: foto e video nella completa oscurità

Superando tutti i predecessori di Blackview, il BV8800 è dotato del sistema di fotocamere con la più elevata densità di pixel e la migliore qualità: una fotocamera posteriore quad AI da 50 MP con visione notturna. La fotocamera principale con sensore ISOCELL JN1 50MP offre una sensibilità alla luce e una fedeltà di riproduzione dei colori migliorate, che cattura texture e colori sorprendenti ogni volta che si scatta una foto. Si potrà incorniciare il ricordo proprio come vedono i nostri occhi, ricco di dettagli vividi.

La camera per la visione notturna IR da 20 MP, supportata da due LED IR, fa meraviglie per foto e video nella completa oscurità. Inoltre, è utile nel salvaguardare la tua casa: ad esempio, si può accendere e punatarla fuori per sapere immediatamente se la tua casa è sorvegliata dai ladri la sera senza avvertirli accedendo la luce. Per le persone che viaggiano molto e affittano stanze e case tutto il tempo e sono molto attente riguardo alla privacy, la visione notturna può fare un favore rilevando una telecamera stenopeica, se ce n’è una.

La fotocamera ultra grandangolare da 117° è utile per la fotografia di paesaggi/di gruppo grazie all’ampia apertura. Per le persone che amano i selfie, in particolare quelli notturni, la fotocamera frontale con sensore Samsung ISOCELL 3P9 da 16 MP non deluderà. È alimentato dalla tecnologia Tetrapixel che imita i pixel di grandi dimensioni per scattare foto più luminose di 4 MP mentre l’algoritmo di remosaic crea un’immagine dettagliata ad alta risoluzione da 16 MP. Ciò aumenta la sensibilità alla luce per migliorare notevolmente la qualità dell’immagine in condizioni di illuminazione sia sovraesposte che sottoesposte.

Altre modalità della fotocamera includono HDR, modalità notturna, Ritratto a colori, modalità subacquea. Inoltre, il BV8800 supporta la registrazione video cinematografica 2k che supporta 30 fotogrammi al secondo in modo da poter catturare i tuoi momenti preferiti con dettagli straordinari, proprio come li ricordi. Fondamentalmente, questo sistema fotografico altamente unificato può supportarti per scattare in qualsiasi condizione, di giorno o di notte, grandangolare o ultragrandangolare, a terra o sott’acqua.

L’avventura diventa più spensierata e sicura

Anche nell’uso outdoor che richiede molto ad un telefono, il Blackview BV8800 non mancherà di impressionarci. I telefoni robusti Blackview sono stati testati in battaglia in questi anni. Resistono agli ambienti più complessi. E il Blackview BV8800 fa del suo meglio nella resistenza ad acqua, pioggia, polvere, cadute, urti salendo a MIL-STD-810H, l’ultima revisione di MIL-STD-810, che include numerose modifiche rispetto al suo predecessore, MIL -STD-810G. E come le sue controparti, soddisfa i gradi di impermeabilità IP68 e IP69K.

E il Blackview BV8800 può migliorare la sicurezza durante una piccola avventura nella natura in quanto può farti vedere nella completa oscurità come menzionato sopra. Ad esempio, aiuta a evitare il pericolo rilevando la fauna selvatica, tornando al campeggio se esci troppo tardi e trovando i membri del gruppo smarriti, anche nella notte più buia.

Soprattutto, il Blackview BV8800 è sempre affidabile con una capacità della batteria superiore del 45% alla media, 8380 mAh, il cui 4G/WiFi è in standby fino a 720 ore (30 giorni) e l’autonomia della musica fino a 34 ore. Fondamentalmente può durare per giorni di utilizzo medio. Una volta esaurita la carica, la ricarica rapida da 33 W impiega solo 1,5 ore per riempire questa batteria gigante. Supportando la funzione di ricarica inversa, il BV8800 può funzionare come un enorme power bank da 8380 mAh per dare energia a qualsiasi altro dispositivo. La porta di ricarica di tipo C facilita il collegamento.

Altre funzioni utilissime all’aperto includono il sensore di pressione dell’aria per attività di escursionismo e alpinismo, GPS e GLONASS e Beidou e Galileo per una navigazione più accurata, un gancio per cordino per proteggere il tuo smartphone mentre ci avventuriamo nella natura selvaggia.

Un grande smartphone!

Per riassumere, il Blackview BV8800 è abbastanza potente da essere alla pari con molti telefoni di fascia medio-alta e abbastanza robusto da resistere agli imprevisti nell’uso esterno. Se siete interessati, visitate il sito web ufficiale dello store per approfittare delle offerte early bird prima che scadano. Dalla sezione dispositivi mobili è tutto, continuate a seguirci!