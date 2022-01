Pokémon Legends: Arceus, nuovo trailer ricco di scontri e novità

Ormai manca poco all’uscita di Pokémon Legends: Arceus e Nintendo ci delizia con un nuovo trailer ricco di novità presenti nel gioco

Da poco Nintendo ha rilasciato un nuovo trailer di di Pokémon Legends: Arceus, che approfondisce alcuni nuovi elementi che appariranno nel gioco. Il trailer mostra diversi nuovi ambienti e come i giocatori potranno utilizzare le mosse volo e surf per spostarsi rapidamente nella regione. Inoltre, descrive in modo dettagliato diverse modifiche che sono state apportate al Pokédex. Nel video è presente anche qualche battaglia contro spietati Pokémon selvatici e questo ci aiuta a capire meglio come funzionano gli scontri in questo nuovo capitolo.

Nuovo trailer ricco di novità per Pokémon Legends: Arceus

Dal trailer, uno dei cambiamenti più importanti che apparirà in Pokémon Legends: Arceus è il modo in cui i giocatori saranno in grado di catturare i Pokémon. Il video mostra nello specifico diversi esempi di come i giocatori potranno catturare le loro creature preferite. Potranno farlo in modo furtivo, oppure combattendo apertamente il Pokémon che vogliono ottenere. Ma attenzione, dopo aver fatto infuriare un Pokémon selvaggio, i giocatori dovranno schivare abilmente tutti gli attacchi scagliati contro di loro. I giocatori possono quindi scegliere di lanciare i propri Pokémon per difendersi e sfidare i mostri selvaggi in battaglia. Simile ai titoli precedenti, l’indebolimento dei Pokémon consentirà di catturarli più facilmente.

Le novità non finiscono qui, infatti i giocatori potranno svolgere delle missioni mentre completano il loro Pokédex per ricevere svariate ricompense. Il trailer rivela che ci sono diversi obiettivi secondari per ogni singolo Pokemon. Ad esempio, possiamo notare che gli obiettivi secondari di Wurmple possono essere il numero di esemplari catturati, il numero di esemplari con dimensioni “leggere” ottenuti e molti altri. Il trailer offre anche una breve occhiata al ranch di Pokémon che sarà presente in Pokémon Legends: Arceus. Ricordiamo che il gioco verrà lanciato su Nintendo Switch il 28 gennaio 2022.

