Blackview BV8800: il top delle prestazioni e della robustezza

Ecco che arriva il nuovo Blackview BV8800, uno smartphone rugged con prestazioni al top e una protezione da carro armato

Blackview, il principale marchio di telefoni rugged, sta svelando la sua nuova ammiraglia, Blackview BV8800, che incorpora numerosi aggiornamenti e funzionalità killer che alzano l’asticella per continuare ad essere leader nel settore. La prima vendita inizierà il 10 gennaio 2022 (PT), con un’offerta anticipata.

Blackview BV8800: lo smartphone rugged

Il Blackview BV8800 è il dispositivo più recente nel portafoglio di telefoni rugged a batteria di grande capacità di Blackview, che offre dispositivi ideali per gli appassionati di attività all’aria aperta che contano su una elevata autonomia della batteria per una connessione affidabile, navigazione o funzionalità della fotocamera che permettono di catturare momenti avventurosi e paesaggi naturali mozzafiato. Superando qualsiasi predecessore di questa linea, il Blackview BV8800 è dotato di specifiche e caratteristiche di fascia alta, per citarne alcuni, un display fluido da 90 Hz, una fotocamera quad AI da 50 MP con visione notturna, per eccellere in ogni aspetto per un’esperienza di punta complessiva e per ci si aspetta che sia il miglior rango di telefoni rugged nel 2021. David Xu, presidente di Blackview, afferma:

Specializzati nella ricerca e sviluppo e nella produzione di telefoni robusti da 8 anni, ci siamo impegnati incessantemente per potenziare gli appassionati di attività all’aperto e i lavoratori esigenti in materia di ambiente. La robustezza ce l’abbiamo nel sangue e l’innovazione ci fa crescere. Mentre i telefoni rugged servono un mercato di nicchia di persone, non ci accontentiamo di funzionalità di nicchia. Ci sforziamo di mantenere i telefoni robusti Blackview al passo con le novità nel settore della telefonia tradizionale e incorporare funzionalità all’avanguardia per renderli così invincibili ma moderni. Vogliamo costruire qualcosa che i nostri utenti possano usare con tanta sicurezza in ambienti impegnativi, e si sentiranno così orgogliosi anche di mostrare ai loro amici nelle occasioni quotidiane. Blackview BV8800 è la nostra forte affermazione. Ha tutto ciò che serve per rendere orgogliosi i nostri utenti.

Come eco alla convinzione di David Xu “fare qualcosa di cui i nostri clienti possano essere orgogliosi”, il Blackview BV8800 abbraccia aggiornamenti e nuove funzionalità che sicuramente impressioneranno.

Blackview BV8800: sotto il cofano

Display ultraveloce a 90Hz

Per la prima volta, Blackview progetta un display fluido a 90Hz che porta un grande salto in termini di fluidità nella navigazione tra i contenuti. I vantaggi sono evidenti quando si tratta di contenuti in rapido movimento, come video e giochi. Anche scorrere le e-mail e interagire con l’interfaccia utente di Facebook può sembrare più fluido rispetto alla frequenza standard di 60 Hz.

Processore MediaTek G96 di prim’ordine

MediaTek G96 è un chipset octa-core 4G di alto livello, che presenta due potenti core di processori Arm Cortex-A76 con clock fino a 2,05 GHz nella sua CPU octa-core e Arm Mali-G57 offre grandi prestazioni grafiche. Nel complesso, offre prestazioni superiori nell’elaborazione dei dati, nel multitasking, nei tempi di risposta e nelle immagini vivide.

Quad camera AI da 50 MP con visione notturna

Superando la serie Blackview BV9900, il BV8800 sfoggia un sistema quad camera AI con pixel ancora più grande e dotato di visione notturna. Il sensore principale ISOCELL JN1 da 50 MP è caratterizzato da una migliore sensibilità alla luce e fedeltà dei colori, che si traduce in foto di qualità migliore con texture e colori sorprendenti. L’obiettivo per la visione notturna è un killer per condizioni completamente buie in cui non mancherà di scattare foto e video nitidi.

Batteria da 8380 mAh con ricarica rapida da 33 W

Per gli amanti dei telefoni rugged, una batteria superiore alla media è senza dubbio un must. Come la serie BV6600, il BV8800 ospita una batteria di oltre 8000 mAh di potenza. Ma per un uso più intensivo, supporta la ricarica rapida da 33 W che richiede solo 1,5 ore per caricare completamente il gigantesco demone della batteria da 8380 mAh.

Blackview BV8800: il software

Doke OS 3.0 basato su Android 11

Il Blackview BV8800 è il primo dispositivo che esegue il nuovo Doke OS 3.0, che apporta un’enorme revisione rispetto al Doke OS 2.0, inclusi gesti più intuitivi per navigare, precaricamento intelligente delle app, design più user-friendly, un notebook aggiornato che supporta registrazione, scrittura a mano, promemoria e crittografia, ecc. Questo porta un enorme aggiornamento sia nel design che nella fluidità.

Aggiornamenti di tenacità a MIL-STD-810H

I telefoni rugged Blackview sono stati testati seguendo standard militari in questi anni: resiste agli ambienti più difficile. Tuttavia, il BV8800 porta un nuovo cambiamento: rivoluziona la robustezza salendo a MIL-STD-810H, l’ultima revisione di MIL-STD-810, che include numerose modifiche rispetto al suo predecessore, MIL-STD-810G. E come tutti i colleghi, soddisfa il grado di impermeabilità IP68 e IP69K.

Il 10 gennaio 2022 (PT), Blackview BV8800 verrà messo in pre-vendita con offerte anticipate e scorte limitate. Le persone possono ottenerne uno a partire da $ 199,99 ($ ​​100 di sconto sul prezzo di lisitno). Nel sito ufficiale potete riscattare il coupon e conoscere maggiori dettagli sul BV8800. Dalla sezione dispositivi mobili è tutto, continuate a seguirci!