Quasi 60 anni, ma portati benissimo: l’Uomo Ragno si prepara a festeggiare il suo 59esimo anniversario con una giornata tutta dedicata: lo Spider-Man Day

Nell’agosto del 1962, ben 59 anni fa, usciva la prima storia di Spider-Man disegnata da Steve Ditko e sceneggiata dal suo inventore, Stan Lee, nel numero 15 del magazine “Amazing Fantasy”. Hasbro celebra l’Uomo Ragno più famoso al mondo insieme ai fan grandi e piccini, mentre Rubie’s Costume Company insieme a WOW Spazio Fumetto di Milano trasformano la festa in un’occasione di beneficienza.

Film, fumetti, giocattoli: la schiera di produzioni e oggetti a tema per celebrare questa icona del mondo Marvel è davvero sterminata, ma c’è solo un modo per trasformarsi in supereroe per un giorno: indossare il suo costume. Per questo viene in aiuto Rubie’s Costume Company, il più grande produttore e distributore al mondo di costumi e accessori per tutte le feste, con una serie di travestimenti adatti a grandi e piccini che vogliono vestire i panni dell’Uomo Ragno più famoso del mondo.

Il 1° Agosto sarà lo Spider-Man Day: siete pronti?

Per celebrare questo importante anniversario, WOW Spazio Fumetto ha organizzato una giornata speciale con ospiti d’eccezione. Primo tra tutti, Mattia Villardita, lo Spider-Man comparso in un’udienza di Papa Francesco ormai famoso in tutto il mondo. L’impersonator verrà premiato come “Uomo Ragno dell’Anno” e per l’occasione farà una sorpresa ai bambini dell’Ospedale Niguarda di Milano, che riceveranno in dono i costumi Rubie’s per trasformarsi in veri e propri supereroi e festeggiare tutti insieme. E non finisce qui, anche i più piccoli che visiteranno la mostra Amazing. 80 (e più) anni di supereroi Marvel al Museo del Fumetto, potranno indossare i costumi Rubie’s per mimetizzarsi tra le centinaia di cosplayer che si ritroveranno in città per celebrare questo giorno eccezionale. Non resta che indossare il travestimento giusto e prepararsi allo Spider-Man Day!

E per tutti coloro che non vogliono smettere di sognare e continuare a viaggiare con la fantasia nell’universo Marvel, ecco il mitico Spider-Man Bend&Flex targato Hasbro, con la sua attrezzatura speciale. La motocicletta non è solo un veicolo che sfreccia a tutta velocità, ma diventa anche un’armatura per combattere i cattivi in mille fantastiche avventure!

