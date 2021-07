Games with Gold: ecco i titoli di Agosto 2021

Annunciati tramite Twitter i giochi gratuiti disponibili ad Agosto 2021 tramite il programma Games with Gold, accessibile tramite l’iscrizione a Xbox Live Gold

Essendo ormai arrivati alla fine del mese, cominciano a fuoriuscire le notizie riguardanti i videogiochi che entreranno a far parte dei servizi ad abbonamento per la prossima mensilità. In particolare, abbiamo appreso in data odierna quali saranno i giochi che il servizio Games with Gold, accessibile a tutti gli abbonati a Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate, fornirà per il mese di Agosto 2021. Si tratta di due famosi titoli action, di un picchiaduro e di un platform.

Games with Gold: i videogiochi disponibili ad Agosto 2021

L’offerta di Agosto 2021 di Games with Gold comprende Darksiders 3, l’apocalittico gioco d’azione sviluppato da THQ Nordic e Gunfire Games, che sarà disponibile per tutto il mese. Sarà invece riscattabile solamente per la prima quindicina Lost Planet 3, il titolo action a tema fantascientifico sviluppato da Spark Unlimited e pubblicato da Capcom. Al contrario, Garou: Mark of the Wolves, l’ultimo capitolo della nota saga di picchiaduro arcade Fatal Fury, sarà disponibile a partire dal 16° giorno del mese. Infine, nello stesso periodo dell’ultimo gioco citato sarà disponibile anche il platform Yooka-Laylee, sviluppato da Playtonic Games.

Who’s ready for some free games? We’re happy to reveal next month’s Games with Gold selections are Darksiders III and Yooka-Laylee, with classic titles Lost Planet 3 and Garou: Mark of the Wolves available via Backward Compatibility. https://t.co/InmY9e1Dkn — Xbox Wire (@XboxWire) July 28, 2021

Tutti i giochi saranno disponibili per i possessori di un account attivato non più tardi del 1° Agosto. Sarà possibile giocarci attraverso Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S. Lost Planet 3 e Garou: Mark of the Wolves, che sono titoli piuttosto datati, potranno inoltre essere utilizzati tramite Xbox 360. Oltre che garantire l’accesso a questi titoli, l’abbonamento a Xbox Live Gold permette hai giocatori di trasmettere le loro partite in diretta su Twitch.

Continuate a seguirci su tuttoteK per rimanere aggiornati sulle novità del settore e sui migliori videogiochi in uscita. Se invece siete interessati ad acquistare un titolo, vi suggeriamo di dare un’occhiata al vasto catalogo di Instant Gaming.