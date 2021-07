That’s No Moon: gli sviluppatori di The Last of Us e God of War fondano un nuovo studio

Alcuni degli sviluppatori dietro a titoli del calibro di The Last of Us e God of War hanno fondato lo studio That’s No Moon e sono già al lavoro su di un titolo tripla A

La nascita dello studio di sviluppo That’s No Moon è sicuramente una delle notizie più importanti della stagione. Questo progetto nasce infatti dall’accordo tra alcuni degli addetti ai lavori di maggiore successo del settore videoludico: tra di essi troviamo alcuni degli sviluppatori dietro a titoli del calibro di The Last of Us, God of War, Call of Duty: Modern Warfare e Destiny.

That’s No Moon: cosa sappiamo del nuovo studio di sviluppo

Ad occupare le principali posizioni manageriali all’interno di That’s no Moon saranno dei veterani dei Playstation studios: il ruolo di CEO è stato affidato a Michael Mumbauer, in precedenza a capo del Playstation’s Visual Art Group; Tina Kowalewski (già capo dello sviluppo prodotto per Sony Santa Monica) è stata invece nominata Chief Strategy Officer. Lo studio sarebbe già lavoro su di titolo tripla A, per il quale la direzione è stata affidata a Taylor Kurosaki e Jacob Minkoff, già insieme per Call of Duty: Modern Warfare e The Last of Us. Secondo quanto dichiarato dallo studio, il videogioco sarà: “un ambizioso nuovo gioco action-adventure, che spingerà i limiti sia dal punto di vista del gameplay che della storia“.

A conferire maggiore solidità alla compagnia c’è l’investimento di Smilegate – già dietro alla realizzazione della saga di Crossfire – che gli ha affidato un capitale di ben 100 milioni di dollari. Interessante è poi la dichiarazione avvenuta durante la conferenza stampa di presentazione, in cui è stato affermato che lo studio ha la volontà a esplorare la connessione tra videogiochi, cinema e televisione.

