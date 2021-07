Marvel Legends Galactus: arriva la più grande action figure di Hasbro

Una statuina del personaggio Sora di Kingdom Hearts III; Dimensioni: 6.6 x 5 x 16 cm; Realizzato in materiale di alta qualità

Con un prezzo di $ 399,99 , il progetto è finanziabile solo dai cittadini USA attraverso questo link . Non sarà quindi acquistabile in Italia attraverso “vie ufficiose” . Che ne pensate?

Questo progetto Haslab verrà eseguito dal 16 luglio 2021 alle 23:59 ET al 30 agosto 2021. Se supportato con successo, le spedizioni inizieranno intorno ad autunno 2022.

Hasbro Pulse ti invita a unirti a per portare il Grande Divoratore nel nostro mondo, con tutte le caratteristiche e i dettagli che conosci e ami della serie Marvel Legends. Con degli sbalorditivi 32″ di altezza e ricoperto di intricati dettagli e LED, è la figura Marvel Legends più grande e complessa di sempre:

Un essere quasi onnipotente che deve consumare interi pianeti per sopravvivere, Galactus non si preoccupa delle vite condannate dalla sua fame. Il suo è un potere oltre la comprensione mortale… e un appetito senza limiti.

Proprio nella giornata di ieri, durante l’evento Hasbro’s Fan First Friday , è stato rivelato il nuovo progetto HasLab . Con 14000 finanziatori necessari, il piano di Hasbro consiste nel creare la più grande Marvel Legends di sempre , la quale raffigurerà Galactus : il divoratore di mondi. Con ben 70 punti di articolazione , diversi volti e tanto altro, questa figure vanterà un’ altezza di ben 81,28cm rispetto ai 15cm delle Marvel Legends “classiche”.

